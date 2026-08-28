Slecht nieuws voor Mike Penders bij Chelsea

Mike Penders kreeg tegen Luton Town nog de kans om zich te tonen bij Chelsea, maar zijn perspectief onder de lat kan snel veranderen. De komst van een ervaren doelman zorgt voor extra concurrentie en maakt de strijd om speelminuten plots een stuk ingewikkelder.

Mike Penders kreeg donderdagavond zijn kans in de Carabao Cup. De Belgische doelman stond tegen Luton Town in de basis bij Chelsea en hielp zijn ploeg aan een 2-0-zege. Penders hield meteen de nul en kon zo terugblikken op een geslaagde avond.

Voor de jonge keeper was het een mooie gelegenheid om zich te tonen nadat hij deze zomer terugkeerde naar Londen. Vorig seizoen werd Penders door Chelsea uitgeleend aan Strasbourg, waar hij de nodige speelminuten verzamelde. Enkele uren na zijn sterke optreden kwam er echter belangrijk nieuws dat zijn situatie bij Chelsea mogelijk verandert.

Emiliano Martinez op weg naar Chelsea

Chelsea heeft namelijk besloten om Emiliano Martinez binnen te halen. Volgens Fabrizio Romano heeft de Londense club een akkoord bereikt met Aston Villa over een transfersom van iets meer dan 8,5 miljoen euro.

De Argentijnse doelman wordt vrijdag in Londen verwacht om zijn medische testen af te leggen. Daarna zal hij een contract voor twee seizoenen ondertekenen, met een optie op nog een extra jaar. De komst van Martinez zorgt zo meteen voor extra concurrentie onder de lat bij Chelsea, amper enkele uren nadat Penders zich met een clean sheet nog positief in de kijker had gespeeld.

🔵🇦🇷 Emiliano Martínez, in London today for medical tests and then contract signing at Chelsea.



Deal valid until June 2028 with option for further season. pic.twitter.com/Hmdr1gwghs



— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 28, 2026

Die komst maakt duidelijk dat Xabi Alonso voor de Premier League graag over een ervaren doelman wil beschikken. Martinez is 33 jaar, heeft een stevig palmares en komt uiteraard met de ambitie om te spelen. Tegelijk maakt Robert Sanchez nog altijd deel uit van de kern.

Daardoor wordt de concurrentie onder de lat bijzonder groot, zeker op een positie waar trainers veel minder vaak roteren dan bij veldspelers.

Eén plaats, drie doelmannen?

Voor Penders wordt het dus interessant om te zien hoe zijn situatie evolueert. De Rode Duivel keerde na zijn uitleenbeurt aan Strasbourg terug naar Chelsea met de bedoeling om een nieuwe stap te zetten. Tegen Luton kreeg hij minuten en toonde hij dat hij klaar kan zijn wanneer hij nodig is.

Met de komst van Martinez en de aanwezigheid van Sanchez dreigt zijn uitzicht op speelminuten echter kleiner te worden, vooral in de Premier League.