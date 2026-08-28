Verliest Antwerp alweer een sterkhouder? Seizoenssensatie kan opvallende transfer maken

Robbie Maes, voetbaljournalist
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Verliest Antwerp alweer een sterkhouder? Seizoenssensatie kan opvallende transfer maken
Foto: © photonews
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Anthony Valencia kan deze zomer nog vertrekken bij Antwerp. De Ecuadoraanse flankaanvaller begint aan zijn laatste contractjaar op de Bosuil en staat volgens Het Nieuwsblad in de belangstelling van Flamengo. De Braziliaanse topclub zou inmiddels gesprekken voeren met de Great Old over een mogelijke overgang.

Van een akkoord is voorlopig nog geen sprake, maar de onderhandelingen zijn wel gestart. Voor Valencia kan het een opvallende nieuwe stap in zijn carrière betekenen, zeker omdat hij dit seizoen sterk aan de competitie is begonnen.

Drie goals in drie wedstrijden

Valencia heeft zich voorlopig nadrukkelijk laten gelden. De Ecuadoraan begon de voorbije twee wedstrijden in de basis en was daarin goed voor drie doelpunten. In totaal staat zijn teller na drie wedstrijden al op drie goals.

Dat is opvallend, want de voorbije jaren kon Valencia zich bij Antwerp niet volledig doorzetten. Blessureleed speelde hem daarbij meermaals parten. Nochtans werd de flankaanvaller bij zijn komst beschouwd als een groot talent.

De 23-jarige aanvaller heeft nu echter zijn laatste contractjaar bereikt en dat maakt zijn situatie extra interessant voor Antwerp. Een vertrek deze zomer zou de club nog een transfersom kunnen opleveren, terwijl Valencia volgend jaar anders transfervrij kan vertrekken.

Volgens Transfermarkt bedraagt de huidige marktwaarde van Valencia 1,80 miljoen euro. Antwerp haalde hem destijds binnen als een groot talent en zag hem ondertussen 84 keer in actie komen. Daarin was hij goed voor dertien doelpunten.

Antwerp haalde al versterking

Op de flank haalde Antwerp ondertussen al enkele nieuwe gezichten binnen. Met Mejia, Salah en Ando kwamen er deze zomer drie nieuwe flankaanvallers bij.

Voor Antwerp zou een vertrek bovendien financieel welkom kunnen zijn. De Great Old blijft op zoek naar extra inkomsten en een transfer van Valencia kan daar een bijdrage aan leveren.

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