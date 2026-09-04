Live. Transfernieuws 4/9: RWDM haalt speler van Club Brugge in huis
De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen!
RWDM haalt speler van Club Brugge in huis
Sacha Marloye zet zijn carrière verder bij RWDM. De verdediger uit Hoei kwam in 2025 over van RFC Seraing naar Club Brugge. Bij Seraing werd Marloye in het seizoen 2024/25 definitief doorgeschoven naar de A-kern, waar hij minuten maakte in de Challenger Pro League.
"In totaal kwam hij daar 19 keer in actie. Na zijn overstap naar Blauw-Zwart speelde hij enkele wedstrijden in de Challenger Pro League en ook in de UEFA Youth League kwam hij in actie. We wensen Sacha veel succes toe bij zijn nieuwe uitdaging", aldus Club Brugge in een bericht op de eigen webstek over de overstap van de speler naar RWDM.
ℹ️ Sacha Marloye zet zijn carrière verder bij RWDM. Veel succes, Sacha! 🍀https://t.co/lPZ5NEbwoy pic.twitter.com/kDHEAnaIU6— Club NXT (@ClubNxt) September 4, 2026
Beveren haalt ook nog speler in huis
SK Beveren versterkt zijn defensie met Stephane Keller. De 25-jarige Kameroense verdediger komt op huurbasis over van Al-Ittihad Club uit de Saudi Pro League en verbindt zich tot het einde van het seizoen 2026/27 aan geel-blauw. Dat laat Beveren weten via haar webstek.
Bob Peeters, General Manager Sports, is in de wolken met zijn komst: "Stephane is een echte atleet en brengt precies de kwaliteiten die we centraal achterin wilden toevoegen: gezonde agressiviteit, kracht in het duel, snelheid en een sterke wedstrijdmentaliteit. Dat hij op zijn 25ste al in verschillende competities ervaring heeft opgedaan, onderstreept bovendien zijn aanpassingsvermogen. We zijn Al-Ittihad erkentelijk voor de constructieve gesprekken en zijn ervan overtuigd dat Keller met zijn profiel uitstekend past bij de intensiteit en fysieke eisen van de Jupiler Pro League.”
𝗪𝗘𝗟𝗞𝗢𝗠, 𝗦𝗧𝗘𝗣𝗛𝗔𝗡𝗘 🟡🔵— SK Beveren (@SKBeveren) September 4, 2026
Stephane Keller tekent bij SKB. De 25-jarige Kameroense verdediger komt op huurbasis over van Al-Ittihad Club tot het einde van het seizoen.
Alle info lees je via https://t.co/mvqMQliNQz pic.twitter.com/h92SD64LPg
KRC Genk haalt uit en plukt jonkie terug weg bij RSC Anderlecht
Opvallende transfer bij de jeugdteams van RSC Anderlecht en KRC Genk in de slotdagen van de zomerse mercato. Ilyes Bennane verlaat Neerpede en keert terug naar Limburg, ondanks het feit dat hij op zijn vijftiende al een eerste profcontract had ondertekend bij paars-wit. (Lees meer)
Union ziet nog speler vertrekken
De inkomende transferperiode is in België sinds middernacht afgesloten, maar Belgische clubs kunnen nog wel spelers laten vertrekken naar competities waar de mercato nog open is. Dat is ook het geval bij Union Saint-Gilloise.
De landskampioen maakte vrijdag bekend dat Marc Giger de club verlaat. De Zwitserse aanvaller zet zijn loopbaan voort bij ETO FC, een club uit de hoogste Hongaarse afdeling.
Giger verlaat Union na anderhalf seizoen
Giger kwam in januari 2025 over van Schaffhausen. Union betaalde naar verluidt zo'n 350.000 euro voor de voormalige Zwitserse jeugdinternational, maar een vaste doorbraak in het Dudenpark bleef uit.
In totaal kwam de spits 25 keer in actie in officiële wedstrijden. Hij verzamelde daarin slechts 680 speelminuten, met drie doelpunten en twee assists als resultaat. Onder David Hubert zat Giger sinds de start van dit seizoen zelfs geen enkele keer meer in de selectie.
Bekende namen rond zijn nieuwe Hongaarse club
Bij ETO FC komt Giger terecht onder Efrain Juarez. De Mexicaan was eerder assistent-trainer van Ronny Deila bij zowel Standard als Club Brugge en nam op 1 juli de leiding over bij de Hongaarse eersteklasser.
Ook de sportieve leiding bevat een bekende Belgische naam. Sander Van Praet is er sportief directeur. Hij deed in het verleden ervaring op bij KV Mechelen en Beerschot, en werkte ook in Saudi-Arabië.
Marc Giger leaves Union and continues his journey in Hungary with ETO FC. All the best, Marc! 💛💙— Royale Union Saint-Gilloise (@UnionStGilloise) September 4, 2026
ℹ️ https://t.co/tnTACid0Gm pic.twitter.com/o8pkobNh1H
Mo Salah vertrekt bij Lommel
"Mohamed Salah maakt de transfer naar Casa Pia. De 22-jarige aanvaller maakt een definitieve overstap naar de Portugese eersteklasser. Heel veel succes in Portugal, Mo!", aldus Lommel in een gesprek met de supporters en gedeeld via de sociale media op vrijdagmorgen.
De goede start van de Limburgers heeft ervoor gezorgd dat een aantal spelers plots nog weg mochten binnen de City Group, zodat iedereen zoveel mogelijk speelminuten kan gaan genereren. Dat us nu ook het gevolg voor Mohamed Salah - niet te verwarren met de gewezen speler van Liverpool uiteraard die ook een toptransfer maakte deze zomer.
Mohamed Salah maakt transfer naar Casa Pia 🆕— Lommel SK (@LommelSKOff) September 4, 2026
De 22-jarige aanvaller maakt een definitieve overstap naar de Portugese eersteklasser. Heel veel succes in Portugal, Mo! 💚#OurNature pic.twitter.com/4rLG7vH8uz
STVV leent speler nog een keertje uit aan Olympic Charleroi
"Jay-David Mbalanda rijpt een seizoen bij Olympic Charleroi." Met die boodschap heeft STVV laten weten dat ze ook dit seizoen niet rekenen op de diensten van de jonge speler op Stayen en dat hij in Charleroi tot meer speelminuten kan proberen te komen.
De voorbije zes maanden werd Mbalanda ook al uitgeleend aan Olympic Charleroi. Nu maken ze van die uitleenbeurt van zes maanden dus meteen eentje van achttien maanden. De 19-jarige winger voelde zich goed in Charleroi en kan daar dus nog ook het komende jaar zijn goed gevoel blijven vervolledigen.
Jay-David Mbalanda rijpt een seizoen bij Olympic Charleroi 🐥 pic.twitter.com/Nu8EJ0unHq— STVV (@stvv) September 4, 2026
KVC Westerlo neemt zoals verwacht afscheid van Patrao
"Afonso Patrão verlaat KVC Westerlo en trekt naar Pafos FC op Cyprus. Bedankt en veel succes in dit nieuwe hoofdstuk, Afonso!", aldus KVC Westerlo in een persbericht dat werd gedeeld via de sociale media en onder meer X. Daarmee komt er een einde aan de verbintenis van Patrao bij De Kemphanen.
De voorbije week was er al sprake van een definitieve transfer van de speler naar het buitenland. Nu is er ook een definitieve kogel door de kerk en een verbintenis ondertekend in Cyprus. Voor Westerlo - dat zeer actief was op de transfermarkt, ook aan inkomende zijde - wordt zo opnieuw wat ruimte gemaakt in de kern.
Afonso Patrão leaves KVC Westerlo and joins Pafos FC in Cyprus.— KVC Westerlo (@KVCWesterlo) September 4, 2026
Thank you and good luck in your new chapter Afonso! pic.twitter.com/kZxtjV3kwE
'KAA Gent schakelt plots door: speler vertrekt naar Portugal'
Hugo Gambor lijkt zijn laatste dagen als speler van KAA Gent te beleven. De 23-jarige verdediger is volgens Nederlandse berichten onderweg naar Portugal om een definitieve transfer af te ronden. Gambor was een van de spelers die nog weg mocht bij De Buffalo's. (Lees meer)
Na moeilijke start wil Patro de knop omdraaien: Stijn Stijnen heeft gewenste versterking beet
Zakaria Atteri zet zijn loopbaan voort bij Patro Eisden. De 24-jarige aanvaller verlaat AS Eupen in onderling overleg en heeft volgens onze informatie al een akkoord bereikt met de Limburgse club uit de Challenger Pro League. (Lees meer)
Liverpool haalt speler in huis ... en leent hem meteen opnieuw uit
Djylian N'Guessan was vrijdag officiieel voorgesteld door Liverpool. De jonge Franse aanvallar zou voor zo'n vijf miljoen euro overkomen van het Franse Saint-Etienne. Restte de vraag wat Liverpool met zijn nieuwe groeibriljant zou gaan doen.
Wel: dat wordt een uitleenbeurt. Pas in januari zou hij naar Liverpool komen, dit seizoen wordt hij eerst nog uitgeleend in Frankrijk aan Stade Brest. Op die manier kan hij nog meer speelminuten maken om in de best mogelijke omstandigheden naar Engeland te trekken. Daarmee heeft Liverpool ook meteen zijn huiswerk helemaal af voor deze zomer.
Zakaria Atteri trekt naar Patro Eisden Maasmechelen
Zakaria Atteri zet zijn loopbaan voort bij Patro Eisden. De 24-jarige aanvaller verlaat AS Eupen in onderling overleg en heeft volgens onze informatie al een akkoord bereikt met de Limburgse club uit de Challenger Pro League.
Atteri, geboren in Ukkel en in het bezit van de Frans-Marokkaanse nationaliteit, genoot zijn jeugdopleiding bij Diegem, KV Mechelen en Excel Moeskroen. Via een uitleenbeurt bij FC Knokke belandde hij in de zomer van 2022 transfervrij bij Dender.
Van Ukkel naar de Challenger Pro League
Een jaar later trok de polyvalente aanvaller naar RFC Luik. In dezelfde transferperiode haalde de Luikse club ook Adriano Bertaccini binnen, die amper zes maanden later voor een bedrag van bijna een miljoen euro naar STVV vertrok.
Voor Atteri verliep het verhaal aan de oevers van de Maas minder spectaculair. Hij vertrok vorige zomer naar AS Eupen, waar hij in 31 wedstrijden vijf keer scoorde en drie assists afleverde. Een vaste waarde werd hij evenwel niet: van de 34 competitieduels startte hij er slechts zeventien in de basis. Twaalf keer viel hij in.
Geen plaats meer bij Eupen
Onder toenmalig trainer Bruno Pinheiro kon Atteri zich niet helemaal opwerpen als een onmisbare pion. Sinds de komst van QSI in de clubleiding en Felice Mazzù als coach leek zijn perspectief nog kleiner te worden.
De aanvaller stond voor de eerste twee wedstrijden van het nieuwe seizoen zelfs niet op het wedstrijdblad. Eupen maakte donderdag dan ook bekend dat beide partijen in onderling overleg uit elkaar gaan.
OFFICIEEL: KV Kortrijk verrast nog met komst van nieuwe verdediger
KV Kortrijk heeft op de laatste dag van de transfermarkt nog ingegrepen in de defensie. De Kerels halen Axel Drouhin naar het Guldensporenstadion. De 26-jarige Franse centrale verdediger verlaat FC Annecy en tekent in Kortrijk een contract voor drie seizoenen. (Lees meer)
OFFICIEEL: OH Leuven haalt opvallende verdedigende versterking uit Italië
OH Leuven blijft zijn kern versterken en heeft met Alessandro Fontanarosa een nieuwe centrale verdediger beet. De 23-jarige Italiaan wordt voor één seizoen gehuurd van US Avellino. De Leuvenaars hebben in de overeenkomst ook een aankoopoptie opgenomen. (Lees meer)
OFFICIEEL: Sporting Hasselt verrast met komst van Geoffry Hairemans
Geoffry Hairemans neemt opnieuw afscheid van Antwerp. De 34-jarige middenvelder verlaat de Bosuil definitief en zet zijn carrière voort bij Sporting Hasselt. Daarmee komt er een einde aan zijn derde passage bij de Great Old. (Lees meer)
De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen!
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