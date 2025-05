LIVE Cercle Brugge-Patro Eisden: Brengen Stijnen en co de Vereniging nog in de problemen?

Cercle Brugge lijkt al zeker te zijn van het behoud in eerste klasse na 1-5 winst op het veld van Patro Eisden. Of maken Stijn Stijnen en co het de Vereniging toch nog lastig?

Vorig seizoen werd Cercle Brugge nog vierde en speelde het daardoor dit seizoen Europees, dit seizoen moet het strijden voor het behoud in de eerste klasse. Al lijkt die in de 54ste wedstrijd van het seizoen niet meer in gevaar te komen.

Cercle rekende in de heenwedstrijd van de barrages makkelijk af met Patro Eisden Maasmechelen, de Vereniging won met 1-5. De terugwedstrijd in eigen huis lijkt dus overbodig, maar dat dacht Cercle eind augustus vorig jaar ook.

Cercle wil geen herhaling van Wisla Krakau

In play-offs voor de groepsfase van de Conference League won Cercle met 1-6 op het veld van Wisla Krakau, maar een week later ging het thuis met 1-4 de boot in. Toen stonden er wel zeven andere namen in de basis.

Dat zal Bernd Storck nu niet doen. "We hebben er deze week toch op gehamerd dat we Patro niet mogen onderschatten", zegt Hannes Van der Bruggen. "We hebben wel iets geleerd uit Wisla."



"Maar ik wil ook niet in de underdogrol kruipen. De uitschakeling zou niet meer mogen. Als we de match goed aanvatten, mogen we niet meer voor verrassingen komen te staan. Mochten we eruit gaan, dan hebben we dat aan onszelf te wijten."