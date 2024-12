LIVE: Wat krijgt Coleman te zien van OH Leuven? Dolberg de man om in de gaten te houden

OH Leuven ontvangt zondagavond Anderlecht in wat een interessante confrontatie belooft te worden. Na het ontslag van coach Oscar Garcia staat interim-trainer Hans Somers opnieuw aan het roer bij de thuisploeg. Zijn eerste opdracht tegen Union eindigde in een verdienstelijk 1-1 gelijkspel.

Ondertussen maakte OHL bekend dat Chris Coleman, voormalig bondscoach van Wales, de nieuwe hoofdtrainer wordt. De man die de Rode Duivels uitschakelde op het EK 2016 zal zondag al in het stadion aanwezig zijn, al neemt hij de ploeg nog niet in handen.

Bij Anderlecht is het vertrouwen groot. De Brusselaars hebben onder trainer David Hubert de wind in de zeilen, met dank aan een scorende Kasper Dolberg. De Deense spits verkeert in bloedvorm met tien doelpunten in zijn laatste zes wedstrijden.

Anderlecht won bovendien zijn laatste drie competitieduels, waardoor de ambities steeds realistischer worden. Dolberg is dé man om zondag in de gaten te houden.

Naast de sportieve prestaties is er ook goed nieuws uit de bestuurskamer van Anderlecht. Voor het eerst in jaren heeft de club winst geboekt, met een positieve balans van anderhalf miljoen euro. Voorzitter Wouter Vandenhaute benadrukt dat een gezonde financiële basis essentieel is om opnieuw structureel naar de top van het Belgische voetbal toe te werken.

Het financiële herstel versterkt de hoop bij de supporters op nieuw succes, iets wat sinds de laatste titel in 2017 uitblijft. David Hubert blijft wel op zijn hoede, want de blessuregolf in zijn verdediging baart toch zorgen. De vraag is ook of Yari Verschaeren nog eens een basisplaats gaat krijgen, want die wordt nu toch al een paar wedstrijden links gelaten.