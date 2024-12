LIVE: STVV verdiend op voorsprong: Genk speelt dramatische tweede helft!

Brandon Morren vanuit Stayen



77



Doelpunt van STVV





76

Andres Ferrari

Rihito Yamamoto





74

Fink grijpt in: driedubbele wissel bij Genk.



74

Patrik HrosovskĆ½

Konstantinos Karetsas





73

Jarne Steuckers

Yira Collins Sor





73

Nikolas Sattlberger

Ibrahima Sory Bangoura





73

Gele kaart voor Joel Chima Fujita





72

Vrije trap vanop een interessante plek voor de bezoekers, maar El Ouahdi trapt in de muur.



66



Doelpunt van Adriano Bertaccini

Bertaccini brengt STVV op gelijke hoogte met een hƩƩrlijke plaatsbal! Genk is waarschijnlijk aan zijn slechtste tweede helft van het hele seizoen bezig.



65

Het is pompen of verzuipen voor Genk.



63

Van Crombrugge houdt Genk recht!

Een schot wijkt af op Smets die de bal ei zo na in eigen doel werkt. Van Crombrugge lag al plat en werd verrast door zijn eigen verdediger maar kan met een voetveeg een tegendoelpunt voorkomen!



59

Brahimi lijkt slecht te zijn neergekomen en moet verzorgd worden.



54

Tolu neemt een volley niet goed genoeg op de slof en trapt over doel.



52

De thuisploeg is stevig uit de kleedkamers gekomen. Ito knalt naast doel nadat Van Crombrugge de bal wegbokst bij een hoekschop.



47

Bertaccini krult het leer mooi richting de verste hoek, maar de bal gaat net over.



45+5

Gele kaart voor Jarne Steuckers





45+3

Ito met een grote kans! De middenvelder trapt naast doel nadat hij alleen komt te staan in het strafschopgebied.



45

We krijgen 4 minuten blessuretijd.



39

STVV blijft wel gevaarlijk. Ferrari sprint richting een diepe bal maar Van Crombrugge zit er net op tijd bij.



33

Wat een misser van STVV!

Ogawa geeft een heerlijke bal voor doel, die tot bij Patris komt. Hij staat op een meter van doel maar kan zijn bal niet kadreren!



31



Doelpunt van Toluwalase Arokodare

De VAR keurt het doelpunt goed! Hij trekt meteen naar de Truiense spionkop om te vieren en gaat hen jennen.



27

Krijgen we een doelpunt voor KRC Genk? De VAR is het aan het nakijken...

Tolu kan slap verdedigend werk van STVV omzetten in een doelpunt, nadat het leer via Van Helden in het Truiense doel belandt. Meteen wordt het doelpunt afgekeurd voor buitenspel, maar het is heel nipt. De VAR bekijkt het.



24

Niets aan de hand dus ook.



24

Tolu roept om hands van Van Helden. De VAR kijkt er naar, al lijkt er weinig aan de hand te zijn.



22

Smets bijna! De ex-Kanarie knalt loeihard op een afvallende bal maar een Truiense blok voorkomt een knappe goal. Even later knalt Tolu de bal bijna uit het stadion.



21

Heynen probeert het vanop afstand maar trapt naast. Hoekschop oordeelt de ref.



18

En weer Sint-Truiden!

De wedstrijd is nu echt op gang gekomen. Brahimi knalt op doel maar Van Crombrugge duwt de bal in corner. Hier doen ze niets mee, maar de toon is gezet en Genk is zeker niet de betere ploeg.



17

Grote kans voor STVV!

Balbezit is niet alles, STVV met de eerste kans en meteen een goeie. Bertaccini zet Smets op heerlijke wijze in de wind en geeft diep mee aan Ferrari. Kayembe is sneller op de bal en zit ertussen, waarna Van Crombrugge naast de bal grijpt. Ferrari knalt vanuit een scherpe hoek in het zijnet.



15







14

Kinderlijk balverlies van Steuckers, waarna Bertaccini het van wel heel ver probeert als hij ziet dat Van Crombrugge uit zijn doel staat. Zijn bal gaat over het Genkse doel.



11

De eerste corner is voor Genk. Steuckers zet zich achter de bal maar kan niemand bereiken. Kayembe knalt een afvallende bal ver over doel.



9

De bezoekers hebben de bal bijna constant, maar kunnen er voorlopig weinig mee doen.



6

Genk begint zeer slordig aan de wedstrijd.



1

Matte Smets krijgt bij zijn eerste balcontact al meteen een fluitconcert over zich heen. Steuckers werp in, idem.



1

We zijn eraan begonnen op Stayen!



1

STVV - KRC Genk: 0-0