LIVE: Thorsten Fink keert voor het eerst terug naar Stayen: wint leider Genk ook tweede Limburgse derby van het seizoen?

KRC Genk reist zondagnamiddag richting Stayen om het dit seizoen voor de tweede keer op te nemen tegen STVV. Eind oktober won de leider nog in eigen huis met 3-2.

Zondagnamiddag staat de Limburgse derby weer op het programma. Eind oktober namen beide clubs het nog tegen elkaar op. Toen won Genk in eigen huis met 3-2 en eindigde STVV met 9 man na twee rode kaarten.

Het zal voor enkele Genkse pionnen weer een speciale ontmoeting worden. Jarne Steuckers en Matte Smets trokken afgelopen zomer de deur achter hen dicht bij STVV om later naar Genk te trekken.

Coach Thorsten Fink keert ook voor de eerste keer terug naar Stayen. Afgelopen seizoen beleefde hij er nog mooie momenten met STVV, maar nu staat hij aan de zijlijn bij de rivaal.

Bij Genk zou iedereen fit moeten zijn, buiten Luca Oyen die al langere tijd out is. Bij Sint-Truiden zal het er heel wat anders uitzien. Felice Mazzu kondigde al aan dat er misschien enkele beloften bij de selectie zullen zitten.

Isias Delpupo is geschorst na zijn opmerkelijke actie tegen Club Brugge. Vorig weekend ging STVV nog met 7-0 de boot in tegen Club Brugge. Zal dit nog in de hoofden zitten, of wil STVV zich dubbel zo graag bewijzen?