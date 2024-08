Riemer gaat wijzigen, waardoor Verschaeren waarschijnlijk op de bank belandt

Achter de Kazerne is het nooit makkelijk voor Anderlecht de voorbije jaren. Besnik Hasi zal tactisch wel weer iets in petto hebben voor Brian Riemer. Die moet vooral hopen dat zijn aanval wat vlotter begint te draaien.

Defensief zal het wel snor zitten. Mathias ‘Zanka’ Jorgensen, de 34-jarige nieuwkomer bij Anderlecht, zal meteen starten tegen KV Mechelen. Door de blessure van Jan Vertonghen was de defensie kwetsbaar, met de jonge Jan-Carlo Simic die moeite had in de vorige wedstrijd.

Riemer is blij met de ervaren Zanka, die hij al kent sinds zijn tijd bij Kopenhagen, en ziet in hem een leider en sterke communicator. Ondanks zijn leeftijd denkt Riemer dat Zanka nog steeds op hoog niveau kan presteren en noemt hij hem een ideale toevoeging aan het team.

Vertonghen herstelt goed en kan mogelijk snel terugkeren. Door de komst van Zanka kan Leoni weer doorschuiven naar het middenveld. Mogelijk kost dat Yari Verschaeren zijn basisplaats en komt ook Amuzu in het team, waardoor Stroeykens centraal kan spelen.

Bij KV Mechelen is het nog wat zoeken. Besnik Hasi verwacht versterkingen, maar die laten lang op zich wachten. Zowat in alle linies wil hij er nog iemand bij. Vooraan zijn de mogelijkheden immers beperkt met enkel Lauerbach als spits.

Hasi houdt wel vast aan zijn 3-4-2-1 waar geen plaats is voor Nikola Storm. Die zal weer tevreden moeten zijn met een invalbeurt.