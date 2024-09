David Hubert moet vandaag de honneurs waarnemen bij Anderlecht. De coach ad interim wil een paar zaken veranderen, maar wel voortbouwen op de basis die er al is.

Dat zal hij wel moeten doen zonder Anders Dreyer en Ludwig Augustinsson. De Deen heeft last van de knie, de Zweed heeft dan weer een lichte hersenschudding opgelopen in de match tegen Genk.

Hun vervangers zijn Samuel Edozie en Moussa N'Diaye. Van die eerste wordt trouwens veel verwacht. Hij heeft de technische kwaliteiten om uit te groeien tot een smaakmaker bij paars-wit.

De vraag is hoe Hubert zijn middenveld gaat invullen. Dendoncker schuift weer een rijtje op en Simic wordt achteraan naast Zanka verwacht. Ook Mario Stroeykens is zo goed als zeker van zijn plaats.

Naast Dendoncker en Stroeykens werd er deze week met verschillende opties getraind. Daarbij opvallend: Majeed Ashimeru - onder Riemer amper gebruikt - mag hopen op een basisplaats. Theo Leoni is zijn grootste concurrent.

Anderlecht recupereert ook Luis Vazquez, maar het is afwachten of hij in actie zal komen. Hij maakte geen al te frisse indruk deze week.