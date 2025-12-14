LIVE: Club Brugge komt op slag van rust langszij

Club Brugge trekt zondag naar FCV Dender in een wedstrijd die op papier duidelijk lijkt, maar toch de nodige valkuilen bevat. Blauw-zwart kampt met personeelszorgen en komt bovendien voor het eerst in actie na een woelige week rond de trainerswissel.

Simon Mignolet is voorlopig niet inzetbaar. De 37-jarige doelman liep een blessure op aan de buikspieren en is out tot na de winterstop. Mignolet was nog maar net teruggekeerd na een adductorenletsel en moest woensdag al tijdens de opwarming voor Arsenal afhaken. Ook Nordin Jackers is nog een vijftal weken buiten strijd.

Daardoor blijft de jonge Dani van den Heuvel onder de lat staan, ook tegen Dender en in de komende duels met Genk en Gent. Achterin lijkt Kyriani Sabbe opnieuw zijn kans te krijgen, terwijl Hugo Siquet mogelijk naar de bank verhuist.

Dender reist met vertrouwen af naar Jan Breydel. Sinds de 2-1-nederlaag op Allerheiligen bij Club Brugge pakten de Kadavers een 8 op 12 in de competitie en knikkerden ze Standard uit de beker. Bij een stunt tegen Club kan Dender zelfs de rode lantaarn doorschuiven naar Cercle Brugge.

Dender met vertrouwen tegen Club Brugge

Trainer Hayk Milkon kent Club Brugge door en door na zijn passage als assistent en verwacht tactische aanpassingen onder Ivan Leko. “Misschien pakt Club uit met vijf verdedigers. We flirtten in de heenmatch nog met de gelijkmaker”, klonk het scherp. Milkon benadrukte wel dat hij geen spionnen nodig heeft om zijn voormalige club te doorgronden.

De trainerswissel bij Club Brugge kan een schokeffect veroorzaken, al is dat volgens Dender niet vanzelfsprekend. “Een ploeg als Club heeft zoveel kwaliteit dat het weinig uitmaakt wie er aan het roer staat”, zei Kobe Cools aan Het Nieuwsblad, die zelf terugkeert uit blessure. Dender wil vooral tonen dat niemand met een gerust hart afzakt naar Denderleeuw.