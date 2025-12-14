Datum: 14/12/2025 16:00
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 18

LIVE: Club Brugge komt op slag van rust langszij

Club Brugge trekt zondag naar FCV Dender in een wedstrijd die op papier duidelijk lijkt, maar toch de nodige valkuilen bevat. Blauw-zwart kampt met personeelszorgen en komt bovendien voor het eerst in actie na een woelige week rond de trainerswissel.

Alle live matchen
Stand Live
Tijd   46' 58" 
Daan Blockx
Discussieer live mee! Lees 35 reacties...


Scheidsrechter 		Rust


Wat vind je van de match? Laat het weten in de Reacties.
45+4

Goal 		Doelpunt van Christos Tzolis
Op slag van rust krijgt Tzolis de bal voor zijn voeten in de zestien en plaatst hem zonder pardon in de verste hoek. Zuur voor Dender, een opsteker voor Club.
45+2
 Dender staat verdiend op voorsprong bij de rust. Het is een vreemd gegeven.
43
 Viltard schiet voorlangs. Het is wel degelijk Dender dat de meeste en beste kansen had. Op de counter weliswaar.
41
 Vanaken is er helemaal door, maar wil nog opzij leggen. Daar zit Dietsch tussen en de bal wordt weggewerkt.
37
 Dat vuur dat Leko er moest inbrengen... We hebben er nog niet veel van gezien.
33
 Vervangen Joaquin Seys
Ingevallen Bjorn Meijer
30
 Seys ligt te kermen in de goal van Van Den Heuvel. Hij lijkt geblesseerd.
29
 Dender tovert wel mooie counters tevoorschijn. Daar gaat Club het nog moeilijk mee krijgen.
28
 Vanaken weer met een kopbal, maar veel te centraal en Dietsch hoeft maar te plukken.
23

Goal 		Doelpunt van Bruny Nsimba (Fabio Ferraro)
Dender met de perfecte omschakeling. Een voorzet vanop links wordt door Nsimba binnengekopt. Helemaal onverdiend kan je dit ook niet noemen. Club heeft nog niet veel laten zien.
22
 Forbs wordt afgeblokt.
21
 Vanaken bedient Tzolis in de zestien. Die wil nog voorzetten, maar zijn pass wordt onderschept en weg is de kans.
18
 Marijnissen trapt van ver, maar heel hoog over.
14
 Vanaken kopt over.
14
 Nsimba met een omhaal, maar de bal gaat naast. Acrobatisch was het wel.
10
 Een knal van Ferraro, maar Van Den Heuvel pareert goed. Dender eist voorlopig de bal op.
7
 Het is voorlopig een evenwichtige match.
4
 Ook hier zwijgen de twee supporterskernen uit protest tegen de identiteitscontroles die Binnenlandse Zaken wil invoeren.
1
 FCV Dender EH - Club Brugge: 0-0
FCV Dender EH (FCV Dender EH - Club Brugge)
FCV Dender EH: Guillaume Dietsch - Fabio Ferraro - Bryan Goncalves - Noah Mbamba - Luc Marijnissen - Marsoni Sambu - Roman Kvet - Nathan Rodes - Malcolm Viltard - Bruny Nsimba - David Toshevski
Bank: Louis Fortin - Jordan Attah Kadiri - David Hrnčár - Kobe Cools - Desmond Acquah - Alireza Jahanbakhsh - Luc De Fougerolles - Nail Moutha-Sebtaoui - Mohamed Berte

Club Brugge (FCV Dender EH - Club Brugge)
Club Brugge: Dani van den Heuvel - Hugo Siquet - Brandon Mechele - Joel Ordonez - Joaquin Seys - Raphael Onyedika - Aleksandar Stankovic - Carlos Forbs - Hans Vanaken - Christos Tzolis - Nicolò Tresoldi
Bank: Hugo Vetlesen - Bjorn Meijer - Romeo Vermant - Jorne Spileers - Stefan Ostoici - Kyriani Sabbe - Mamadou Diakhon - Axl De Corte - Argus Vanden Driessche - Shandre Campbell - Kaye Furo
Broer van Leko ziet het verschil met eerste passage bij Club

Broer van Leko ziet het verschil met eerste passage bij Club

16:00

Ivan Leko keerde terug naar Club Brugge als hoofdtrainer. Voor hem was het een kans die hij niet kon weigeren. Zijn broer Ante Leko lichtte in een gesprek met De Zondag toe...

FCV Dender EH FCV Dender EH
Dietsch Guillaume 6.3  
  • Reddingen: 2
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 1
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/17 (5.9%)
Meer statistieken
Ferraro Fabio A 6.87  
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 6/14 (42.9%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/5 (20%)
Meer statistieken
Goncalves Bryan 6.18  
  • Nauwkeurige passes: 17/23 (73.9%)
  • Succesvolle dribbels: 2/3 (66.7%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/8 (12.5%)
Meer statistieken
Mbamba Noah 6.69  
  • Nauwkeurige passes: 13/16 (81.3%)
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Marijnissen Luc 6.64  
  • Nauwkeurige passes: 18/20 (90%)
  • Schoten op doel: 0/1
Meer statistieken
Sambu Marsoni 6.29  
  • Nauwkeurige passes: 13/17 (76.5%)
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Kvet Roman 6.14  
  • Nauwkeurige passes: 15/20 (75%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Rodes Nathan 6.49  
  • Nauwkeurige passes: 13/17 (76.5%)
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Meer statistieken
Viltard Malcolm 6.44  
  • Nauwkeurige passes: 10/11 (90.9%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Meer statistieken
Nsimba Bruny 8.1  
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 10/14 (71.4%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 1/2
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Meer statistieken
Toshevski David 6.48  
  • Nauwkeurige passes: 8/11 (72.7%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Meer statistieken
Bank
Fortin Louis  
Attah Kadiri Jordan  
Hrnčár David  
Cools Kobe  
Acquah Desmond  
Jahanbakhsh Alireza  
De Fougerolles Luc  
Moutha-Sebtaoui Nail  
Berte Mohamed  
 

Club Brugge Club Brugge
van den Heuvel Dani 6.34  
  • Reddingen: 0
  • Weggebokst: 1
  • Geslaagde plukballen: 0
  • Nauwkeurige lange ballen: 5/11 (45.5%)
Meer statistieken
Siquet Hugo 6.38  
  • Nauwkeurige passes: 28/35 (80%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/3 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/9 (33.3%)
Meer statistieken
Mechele Brandon 6.86  
  • Nauwkeurige passes: 36/38 (94.7%)
  • Sleutelpasses: 1
Meer statistieken
Ordonez Joel 6.74  
  • Nauwkeurige passes: 27/31 (87.1%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
Meer statistieken
Seys Joaquin 6.87  
  • Nauwkeurige passes: 21/22 (95.5%)
  • Sleutelpasses: 1
Meer statistieken
Onyedika Raphael 6.56  
  • Nauwkeurige passes: 28/33 (84.8%)
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/3 (100%)
Meer statistieken
Stankovic Aleksandar 7.01  
  • Nauwkeurige passes: 32/34 (94.1%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
Meer statistieken
Forbs Carlos 6.47  
  • Nauwkeurige passes: 10/13 (76.9%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Vanaken Hans 6.65  
  • Nauwkeurige passes: 23/29 (79.3%)
  • Schoten op doel: 1/2
Meer statistieken
Tzolis Christos 7.6  
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 20/28 (71.4%)
  • Schoten op doel: 1/3
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Tresoldi Nicolò 6.21  
  • Nauwkeurige passes: 8/10 (80%)
Meer statistieken
Bank
Vetlesen Hugo  
Meijer Bjorn 6.38  
  • Nauwkeurige passes: 10/10 (100%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Vermant Romeo  
Spileers Jorne  
Ostoici Stefan  
Sabbe Kyriani  
Diakhon Mamadou  
De Corte Axl  
Vanden Driessche Argus  
Campbell Shandre  
Furo Kaye  

Vooraf

LIVE: Club Brugge met dubbele zorgen en trainerswissel tegen stug Dender
LIVE: Club Brugge met dubbele zorgen en trainerswissel tegen stug Dender
Foto: © photonews

Club Brugge trekt zondag naar FCV Dender in een wedstrijd die op papier duidelijk lijkt, maar toch de nodige valkuilen bevat. Blauw-zwart kampt met personeelszorgen en komt bovendien voor het eerst in actie na een woelige week rond de trainerswissel.

Simon Mignolet is voorlopig niet inzetbaar. De 37-jarige doelman liep een blessure op aan de buikspieren en is out tot na de winterstop. Mignolet was nog maar net teruggekeerd na een adductorenletsel en moest woensdag al tijdens de opwarming voor Arsenal afhaken. Ook Nordin Jackers is nog een vijftal weken buiten strijd.

Daardoor blijft de jonge Dani van den Heuvel onder de lat staan, ook tegen Dender en in de komende duels met Genk en Gent. Achterin lijkt Kyriani Sabbe opnieuw zijn kans te krijgen, terwijl Hugo Siquet mogelijk naar de bank verhuist.

Dender reist met vertrouwen af naar Jan Breydel. Sinds de 2-1-nederlaag op Allerheiligen bij Club Brugge pakten de Kadavers een 8 op 12 in de competitie en knikkerden ze Standard uit de beker. Bij een stunt tegen Club kan Dender zelfs de rode lantaarn doorschuiven naar Cercle Brugge.

Dender met vertrouwen tegen Club Brugge

Trainer Hayk Milkon kent Club Brugge door en door na zijn passage als assistent en verwacht tactische aanpassingen onder Ivan Leko. “Misschien pakt Club uit met vijf verdedigers. We flirtten in de heenmatch nog met de gelijkmaker”, klonk het scherp. Milkon benadrukte wel dat hij geen spionnen nodig heeft om zijn voormalige club te doorgronden.

De trainerswissel bij Club Brugge kan een schokeffect veroorzaken, al is dat volgens Dender niet vanzelfsprekend. “Een ploeg als Club heeft zoveel kwaliteit dat het weinig uitmaakt wie er aan het roer staat”, zei Kobe Cools aan Het Nieuwsblad, die zelf terugkeert uit blessure. Dender wil vooral tonen dat niemand met een gerust hart afzakt naar Denderleeuw.

Clash met Club Brugge wordt voor Denderspeler heel bijzonder door komst Leko

Clash met Club Brugge wordt voor Denderspeler heel bijzonder door komst Leko

12/12

Dender ontvangt dit weekend Club Brugge in een belangrijke thuiswedstrijd. Voor aanvaller Bruny Nsimba krijgt het duel een bijzondere betekenis, mede door de aanwezigheid v...

Column Vandeweghe hard voor Club Brugge-voorzitter Bart Verhaeghe: "De Brugse capo dei capi"

Column Vandeweghe hard voor Club Brugge-voorzitter Bart Verhaeghe: "De Brugse capo dei capi"

13/12 16

Hans Vandeweghe reageert op het ontslag van Nicky Hayen bij Club Brugge en wijst op wie er volgens hem werkelijk verantwoordelijk is. De grootste empathie gaat volgens hem ...

Bart Verhaeghe wil inzetten op... AI om Club Brugge beter te maken: "Meest efficiënte club in Europa worden"

Bart Verhaeghe wil inzetten op... AI om Club Brugge beter te maken: "Meest efficiënte club in Europa worden"

13/12 14

Bart Verhaeghe wil van Club Brugge niet alleen de grootste club van België maken, maar ook een Europese referentie. De voorzitter van Blauw-Zwart ziet artificiële intellige...

Kan Dender opmars inzetten en zondag bevestigen tegen Club Brugge?

Kan Dender opmars inzetten en zondag bevestigen tegen Club Brugge?

13/12

Dender heeft de laatste weken de wind in de rug. De rode lantaarn is al vier competitiewedstrijden ongeslagen.

Vanhaezebrouck deelt prikje uit aan Club Brugge: "Ja jongens!"

Vanhaezebrouck deelt prikje uit aan Club Brugge: "Ja jongens!"

08:20 2

Stilstaande fases worden steeds belangrijker in het voetbal. In ons land, maar ook in Europa. Al te vaak vallen doelpunten uit standaardsituaties en zowel aanvallend als ve...

Wesley Sonck roert zich in debat Nicky Hayen: "Vinden we dit normaal?"

Wesley Sonck roert zich in debat Nicky Hayen: "Vinden we dit normaal?"

11:20 3

Breaking news op maandagavond. Nicky Hayen werd ontslagen bij Club Brugge en meteen vervangen door Ivan Leko. Dat kwam voor velen als een grote verrassing en dus hadden de ...

Imke Courtois is wel héél kritisch voor Club Brugge: "Zo zijn ze groot geworden"

Imke Courtois is wel héél kritisch voor Club Brugge: "Zo zijn ze groot geworden"

12:00 2

Ivan Leko is de nieuwe coach van Club Brugge. Hij werd begin deze week weggeplukt bij KAA Gent, nadat Nicky Hayen werd ontslagen bij blauw-zwart. En dat heeft de tongen toc...

Jupiler Pro League

 Speeldag 18
Standard Standard 0-1 OH Leuven OH Leuven
Cercle Brugge Cercle Brugge 2-3 KV Mechelen KV Mechelen
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-2 La Louvière La Louvière
Anderlecht Anderlecht 2-1 STVV STVV
KAA Gent KAA Gent 0-2 Antwerp Antwerp
FCV Dender EH FCV Dender EH 1-1 Club Brugge Club Brugge
Charleroi Charleroi 18:30 Union SG Union SG
KRC Genk KRC Genk 19:15 Westerlo Westerlo
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved