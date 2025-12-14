Zowel bij KAA Gent als bij Royal Antwerp FC hebben ze ondertussen een nieuwe coach. Bij Gent was dat uit noodzaak na het vertrek van Ivan Leko naar Club Brugge. Bij Antwerp kozen ze er zelf voor om Wils te vervangen door Oosting.

KAA Gent zag Ivan Leko naar Club Brugge vertrekken, maar haalde een paar dagen later met Rik De Mil een vervanger in huis. Die sprak op zijn aanstelling nog over een 'eerste schooldag-gevoel', maar het gaat snel in het voetbal.

Het gaat héél snel in het voetbal

"Het gaat snel in het voetbal, zoals alles. Ook met het gevoel. Het was al alsof ik hier al een hele tijd zat. Je leert iedereen kennen, dat is een prettig gevoel. Het is al meteen anders", aldus Rik De Mil op zijn persconferentie.

"De spelers hebben heel positief gereageerd. Ik zal heel veel goesting en intensiteit op training meteen. Iedereen had er heel veel zin in, het was een goede training. Iedereen wil zich nu tot het uiterste bewijzen en dan ligt het misschien op iets te veel intensiteit op dag 1."

Welke accenten legt De Mil?

En dus is de vraag: wat gaat Rik De Mil doen met al die nieuwe informatie? Gaat hij spelers die onder Leko minder kansen kregen meteen rehabiliteren of gaat hij in de eerste fase zo weinig mogelijk wissels doen richting Nieuwjaar?

Hier en daar wordt gedacht dat Dante Vanzeir misschien meteen in de kern verwacht zou mogen worden, al blijft het vooralsnog afwachten wat De Mil gaat doen. Bij Antwerp gaat ondertussen alles naar wens en is het aan Oosting om op dat elan door te gaan.