Datum: 14/12/2025 13:30
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 18

Zowel bij KAA Gent als bij Royal Antwerp FC hebben ze ondertussen een nieuwe coach. Bij Gent was dat uit noodzaak na het vertrek van Ivan Leko naar Club Brugge. Bij Antwerp kozen ze er zelf voor om Wils te vervangen door Oosting. Volg de match hier LIVE!

Tijd   16' 39" 
Aernout Van Lindt vanuit tneG
9
 Voorzet Somers, Roef pakt.
1
 De bal rolt in de Planet Group Arena

Vooraf
Rik De Mil begint bij Gent met dezelfde elf als Ivan Leko. Ook Oosting gelooft in de manschappen van vorige week.
13:30

KAA Gent KAA Gent
Roef Davy 6.91  
  • Reddingen: 0
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 1
  • Nauwkeurige lange ballen: 6/6 (100%)
Skoras Michal 6.19  
  • Nauwkeurige passes: 8/9 (88.9%)
Van Der Heyden Siebe 6.58  
  • Nauwkeurige passes: 13/15 (86.7%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Paskotsi Maksim 6.5  
  • Nauwkeurige passes: 10/10 (100%)
Volckaert Matties 6.59  
  • Nauwkeurige passes: 7/7 (100%)
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Samoise Matisse 6.48  
  • Nauwkeurige passes: 8/9 (88.9%)
Kadri Abdelkahar 6.95  
  • Nauwkeurige passes: 16/17 (94.1%)
De Vlieger Tibe 6.68  
  • Nauwkeurige passes: 4/7 (57.1%)
  • Schoten op doel: 0/1
Gandelman Omri 6.31  
Goore Hyllarion 6.77  
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
Kanga Wilfried 6.43  
Bank
Sonko Momodou  
Vanzeir Dante  
Ito Atsuki  
Delorge Mathias  
Surdez Franck  
Araujo Tiago  
Dean Max  
Vandenberghe Tom  
Duverne Jean-Kevin  
 

Antwerp Antwerp
Nozawa Taishi Brandon 6.9  
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/4 (0%)
Bozhinov Rosen 6.52  
  • Nauwkeurige passes: 12/13 (92.3%)
Kouyaté Kiki 6.51  
  • Nauwkeurige passes: 12/12 (100%)
Van Den Bosch Zeno 6.58  
  • Nauwkeurige passes: 9/12 (75%)
Scott Christopher 6.1  
  • Nauwkeurige passes: 10/10 (100%)
Dierckx Xander 6.29  
  • Nauwkeurige passes: 6/7 (85.7%)
Benítez Mauricio 6.72  
  • Nauwkeurige passes: 11/11 (100%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Somers Thibo 6.8  
  • Nauwkeurige passes: 4/6 (66.7%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Al-Sahafi Marwan 6.41  
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Janssen Vincent 6.25  
  • Schoten op doel: 0/1
Kerk Gyrano 6.64  
  • Sleutelpasses: 1
Bank
Corbanie Kobe  
Babadi Isaac  
Valencia Anthony  
Thoelen Yannick  
Renders Semm  
Verstraeten Andreas  
Bijl Glenn  
Diawara Mahamadou  
Vandeplas Gerard  

Vooraf

Foto: © photonews

Zowel bij KAA Gent als bij Royal Antwerp FC hebben ze ondertussen een nieuwe coach. Bij Gent was dat uit noodzaak na het vertrek van Ivan Leko naar Club Brugge. Bij Antwerp kozen ze er zelf voor om Wils te vervangen door Oosting.

KAA Gent zag Ivan Leko naar Club Brugge vertrekken, maar haalde een paar dagen later met Rik De Mil een vervanger in huis. Die sprak op zijn aanstelling nog over een 'eerste schooldag-gevoel', maar het gaat snel in het voetbal.

Het gaat héél snel in het voetbal

"Het gaat snel in het voetbal, zoals alles. Ook met het gevoel. Het was al alsof ik hier al een hele tijd zat. Je leert iedereen kennen, dat is een prettig gevoel. Het is al meteen anders", aldus Rik De Mil op zijn persconferentie.

"De spelers hebben heel positief gereageerd. Ik zal heel veel goesting en intensiteit op training meteen. Iedereen had er heel veel zin in, het was een goede training. Iedereen wil zich nu tot het uiterste bewijzen en dan ligt het misschien op iets te veel intensiteit op dag 1."

Welke accenten legt De Mil?

En dus is de vraag: wat gaat Rik De Mil doen met al die nieuwe informatie? Gaat hij spelers die onder Leko minder kansen kregen meteen rehabiliteren of gaat hij in de eerste fase zo weinig mogelijk wissels doen richting Nieuwjaar?

Hier en daar wordt gedacht dat Dante Vanzeir misschien meteen in de kern verwacht zou mogen worden, al blijft het vooralsnog afwachten wat De Mil gaat doen. Bij Antwerp gaat ondertussen alles naar wens en is het aan Oosting om op dat elan door te gaan.

13/12 4

