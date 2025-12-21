Datum: 21/12/2025 18:30
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 19

LIVE: Gretig Antwerp gaat met dubbele voorsprong richting rust

Na de Slag om Vlaanderen strijden Antwerp en Anderlecht een strijd uit op de Bosuil. Behoudt Anderlecht zijn achterstand op leider Union dat gisteren won tegen Zulte Waregem of springt Antwerp zowaar naar plek 7?

Jelle Heyman
Scheidsrechter 		Rust


45
 We krijgen 2 minuten blessuretijd.
43
 Nozawa snel neer
De kans leek voorbij voor Bertaccini wanneer hij de diepe pass niet helemaal onder controle kreeg. Maar de Anderlecht-spits doet het nog heel goed vanuit de draai, Nozawa laat zich niet verrassen en brengt mooi redding door snel naar de grond te gaan
39
 Nu wilt Anderlecht een strafschop voor mogelijk hands van Kouyaté. Lambrechts vindt van niet
37
 Janssen verlegt het spel fantastisch tot bij Scott. Die dribbelt de 16 in en komt tot een schot, Coosemans maakt zich breed en brengt redding
37
 Anderlecht probeert wel maar echt concrete kansen komen er voorlopig niet
34
 Bij Antwerp kirren ze voorlopig van plezier. Bij elke pass klinkt er een luide "olé"
32
 Maamar gaat neer in de 16 en blijft liggen maar protest voor een penalty is er niet bij Anderlecht
26
 Antwerp wil doorgaan op het momentum. Al Sahafi probeert ruimte voor zichzelf bij elkaar te dribbelen in de 16 maar komt niet tot een schot
23
 Kerk laat 3-0 liggen!
Hier waren twee opties misschien wel beter geweest voor Kerk maar de aanname aan de eerste paal was zo knap dat hij zelf voor het schot ging van dichtbij maar doet dat hard naast. Hij kon de bal ook laten of nog eens opzij leggen maar deed dat dus niet
21
 Als die vrije trap van Hazard wat beter was gevallen... Nozawa kwam uit zijn doel maar was helemaal niet in de buurt van de bal
19

Goal 		Doelpunt van Thibo Somers (Christopher Scott)
Antwerp doet het opnieuw! Ditmaal na een prachtige voorzet van Scott. Hij schildert de bal op het hoofd van Somers die van dichtbij de score verdubbelt met het hoofd
16

Goal 		Doelpunt van Vincent Janssen (Penalty)
15
  Gele kaart voor Enric Llansana
14

Penalty 		Penalty voor Antwerp
Wat een gekke fase aan de zijkant van de 16. Ndiaye wil de bal wegtrappen, Kerk zet zijn voet ervoor en lijkt dan aangeraakt te worden door Ndiaye. Kerk laat de kans niet liggen en gaat neer, Lambrechts wijst naar de stip. Vincent Janssen zet zich achter de bal en trapt hem hard in de onderhoek
12
 Benitez met een nieuwe schietkans. Ook geen echt gevaar voor Coosemans die de bal goed ziet komen en makkelijk redding brengt
12
 De duels worden niet geschuwd voorlopig. Lambrechts laat veel spelen
11
 Scott komt in balbezit enkele meters buiten de 16. De supporters manen aan om te trappen en dat doet hij ook maar het schot is zwak in de handen van Coosemans
8
 Angulo heeft er zin in en dribbelt zich prachtig voorbij Somers De Antwerp-speler komt nog wel terug maar brengt ANgulo foutief ten val
6
 Antwerp probeert ruimte bij elkaar te voetballen tussen het middenveld en de defensie van de bezoekers
3
 De eerste corner van de partij is voor Anderlecht. Hazard snijdt hem goed aan maar Angulo en Sardella lopen elkaar voor de voeten
1
 Antwerp - Anderlecht: 0-0
18:30
 De bal gaat nog altijd opwarmingsgewijs rond op beide helften. De mist trekt op
18:30
 We starten wellicht een minuutje later. De Antwerp-aanhang had wat vuurwerk mee die ervoor gezorgd heeft dat het veld nu een grote mistvlakte is geworden
Antwerp Antwerp
Nozawa Taishi Brandon 6.8  
  • Nauwkeurige passes: 11/14 (78.6%)
Bozhinov Rosen 6.8  
  • Nauwkeurige passes: 26/31 (83.9%)
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Kouyaté Kiki 6.7  
  • Nauwkeurige passes: 13/19 (68.4%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/3 (0%)
Van Den Bosch Zeno 6.3  
  • Nauwkeurige passes: 16/27 (59.3%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/11 (18.2%)
Scott Christopher A 7.7  
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 25/26 (96.2%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 2/2
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
Dierckx Xander 6.6  
  • Nauwkeurige passes: 6/10 (60%)
  • Schoten op doel: 0/1
Benítez Mauricio 7.2  
  • Nauwkeurige passes: 29/32 (90.6%)
  • Schoten op doel: 0/1
Somers Thibo 8.0  
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 6/7 (85.7%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/1
Al-Sahafi Marwan 6.4  
  • Nauwkeurige passes: 10/13 (76.9%)
  • Succesvolle dribbels: 1/3 (33.3%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/3 (0%)
Janssen Vincent 7.2  
  • Goals: 1
  • Penalty: 1
  • Nauwkeurige passes: 6/8 (75%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/3
Kerk Gyrano 7.1  
  • Nauwkeurige passes: 8/10 (80%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Bank
Foulon Daam  
Praet Dennis  
Babadi Isaac  
Valencia Anthony  
Thoelen Yannick  
Renders Semm  
Verstraeten Andreas  
Diawara Mahamadou  
Vandeplas Gerard  
 

Anderlecht Anderlecht
Coosemans Colin 5.9  
  • Reddingen: 2
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 0
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/10 (30%)
N'Diaye Moussa 6.3  
  • Nauwkeurige passes: 10/15 (66.7%)
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Hey Lucas 6.6  
  • Nauwkeurige passes: 17/20 (85%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/6 (33.3%)
Sardella Killian 6.3  
  • Nauwkeurige passes: 13/14 (92.9%)
  • Schoten op doel: 0/1
Maamar Ali 5.9  
  • Nauwkeurige passes: 10/14 (71.4%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/4 (0%)
Saliba Nathan-Dylan 5.6  
  • Nauwkeurige passes: 11/16 (68.8%)
  • Schoten op doel: 0/1
Meer statistieken
De Cat Nathan 5.9  
  • Nauwkeurige passes: 6/11 (54.5%)
Angulo Nilson 5.7  
  • Nauwkeurige passes: 6/11 (54.5%)
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/5 (40%)
Hazard Thorgan 6.9  
  • Nauwkeurige passes: 13/16 (81.3%)
  • Sleutelpasses: 3
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Llansana Enric   5.8  
  • Nauwkeurige passes: 13/18 (72.2%)
Bertaccini Adriano 6.2  
  • Nauwkeurige passes: 5/6 (83.3%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Bank
Cvetkovic Mihajlo  
Verschaeren Yari  
Ilic Mihajlo  
Kikkenborg Mads  
Vazquez Luis  
Özcan Yasin  
Tajaouart Anas  
Degreef Tristan  
Kanate Ibrahim  

Vooraf

LIVE: Valt na Club Brugge, Genk en Gent ook Anderlecht ten prooi aan vernieuwd Antwerp?
LIVE: Valt na Club Brugge, Genk en Gent ook Anderlecht ten prooi aan vernieuwd Antwerp?
Foto: © photonews

Na de Slag om Vlaanderen strijden Antwerp en Anderlecht een strijd uit op de Bosuil. Behoudt Anderlecht zijn achterstand op leider Union dat gisteren won tegen Zulte Waregem of springt Antwerp zowaar naar plek 7?

Onwaarschijnlijk Antwerp

Het kan snel gaan in voetbal, vraag dat maar aan spelers en supporters van Antwerp. Enkele weken geleden nog in crisis, nu gaat het de Great Old voor de wind. Zeges tegen Club Brugge, Racing Genk en KAA Gent in de competitie, kwalificatie voor de kwartfinale van de beker tegen STVV... In een maand tijd zorgen Antwerp en nieuwe trainer Joseph Oosting voor een totale ommekeer van het seizoen.

En een zege tegen Anderlecht zou ervoor zorgen dat Antwerp stijgt naar de zevende plaats in het klassement. Een onwaarschijnlijke ommekeer die betekent dat Oosting aan kwam zonder doelstelling bij Antwerp en wellicht een nieuw doel zal krijgen van het bestuur.

Groeiend Anderlecht

Maar dan moet er dus wel gewonnen worden tegen Anderlecht dat op een mooie derde plaats staat. Paars-Wit liet de voorbije weken ook regelmatig zien dat ze een enorm stugge ploeg zijn. Ze wonnen van Club Brugge, Union, RC Genk... Kortom, Besnik Hasi heeft van Anderlecht ook een echte topploeg gemaakt.

Alles staat dus goed om Antwerp-Anderlecht een echte topper te noemen. Ideaal om met een kolkende Bosuil te beleven met maar liefst 21.000 supporters. De tweede wedstrijd met een open tribune twee zal toch ook even speciaal aanvoelen.

Hopelijk wordt het een spectaculairdere wedstrijd dan de heenwedstrijd in Brussel. Anderlecht en Antwerp speelden eind september namelijk 0-0 gelijk. Anderlecht mocht dan wel de betere ploeg zijn, het kon geen afstand nemen van een Antwerp in crisis. Ondertussen zijn beide ploegen wel al stevig gegroeid om er een andere partij van te maken.

Anderlecht mag zich aan iets verwachten op de Bosuil

Anderlecht mag zich aan iets verwachten op de Bosuil

Jupiler Pro League

 Speeldag 19
Charleroi Charleroi 2-2 KRC Genk KRC Genk
FCV Dender EH FCV Dender EH 0-1 Standard Standard
Westerlo Westerlo 2-1 La Louvière La Louvière
Union SG Union SG 2-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
Club Brugge Club Brugge 2-1 KAA Gent KAA Gent
STVV STVV 1-0 KV Mechelen KV Mechelen
Antwerp Antwerp 2-0 Anderlecht Anderlecht
OH Leuven OH Leuven 0-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
