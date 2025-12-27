Datum: 27/12/2025 18:15
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 20
Stadion: Achter de Kazerne

KV Mechelen kan op het einde van 2025 zijn plek in de top 5 nog verstevigen, als het de punten thuishoudt tegen de rode lantaarn. Dat wil Vanderbiest doen met jonge talenten Zekri en Özdemir. Bij Dender zijn er drie wijzigingen: Milkon stelt De Fougerolles, Kvet en Toshevski op.

Alle live matchen
Stand Live
Tijd   Rust 
Kevin Vanbuggenhout
Discussieer live mee! Lees 2 reacties...


Scheidsrechter 		Rust


Wat vind je van de match? Laat het weten in de Reacties.
45+6
  Gele kaart voor Roman Kvet
45+5
 VAR en ref keuren gelijkmaker af
Het doelpunt van Dender wordt afgekeurd voor handspel. KV Mechelen komt goed weg.
45+3
 De VAR is het doelpunt aan het checken...
VAR Laforge roept scheidsrechter Ledda naar het scherm...
45+2
 Hands?
Ging er handspel vooraf aan de 1-1? De VAR kijkt er naar.
45+1
 Doelpunt van Bruny Nsimba
Deze keer trillen de netten wel. Op een voorzet verdedigt KV niet doortastend genoeg. Nsimba trapt de gelijkmaker binnen.
45
 We krijgen 2 minuten blessuretijd.
44
 Nsimba moet aan de tweede paal een voorzet in één tijd op de slof nemen. Zijn poging gaat naast.
41
 Dender tegen de paal!
Na heel wat gedoe geeft Gonçalves een vrije trap. Die belandt aan de tweede paal en Nsimba trapt via een Mechels lichaam tegen de paal!
40
  Gele kaart voor Bryan Goncalves
39
 KV Mechelen heeft nu al meerdere hoekschoppen mogen nemen van aan de rechterkant. Die worden telkens richting eerste paal gegeven, in de hoop dat de bal daar verlengd kan worden. Het heeft nog niet tot de 2-0 geleid.
35
 Ferraro wint het duel in de rechthoek en kan trappen. Miras gaat plat op de poging van de linkerwingback. Hier moest KV toch even opletten.
31
 De dieptepasses, zeg maar gewoon lange ballen, van Dender komen momenteel niet aan. Zo wordt het wel moeilijk om de achterstand op te halen.
27
 KV Mechelen versiert nog eens een hoekschop. De thuisploeg was na de 1-0 toch wat te veel - op zijn Mechels - achteruitgetrokken.
23
 Gonçalves zwiert een vrije trap voor doel. Miras bokst goed weg.
20
 Scheidsrechter Ledda heeft zijn werk om beide ploegen te overtuigen om het gebruikelijke duw- en trekwerk bij een hoekschop achterwege te laten.
16
 Het is even iets te laks bij KV. Nsimba drukt af van dichtbij, maar het schot mist kracht en wordt opgeraapt door Miras.
12
 Dender rukt sinds het doelpunt wel op, maar doet het voorlopig nog zonder kans op de gelijkmaker.
8

Goal 		Doelpunt van Therence Koudou
Een lage strakke knal! Op deze manier vindt Koudou de linkerbenedenhoek: 1-0 voor KVM.
5
 KV Mechelen zoekt al een paar keer diepgang op links, maar krijgt evenveel keer de overtreding tegen.
1
 De bezoekers hebben de aftrap gegeven.
1
 KV Mechelen - FCV Dender EH: 0-0
18:04
 Hartelijk welkom Achter de Kazerne voor dit live-verslag. Samen met u zullen we volgen of KV Mechelen kan naderen tot op twee punten van Anderlecht. Het is stilaan aftellen naar het eerste fluitsignaal.

Vooraf
KV Mechelen kan op het einde van 2025 zijn plek in de top 5 nog verstevigen. Dat wil Vanderbiest doen met jonge talenten Zekri en Özdemir. Bij rode lantaarn Dender zijn er drie wijzigingen: Milkon stelt De Fougerolles, Kvet en Toshevski op.
KV Mechelen (KV Mechelen - FCV Dender EH)
KV Mechelen: Nacho Miras - Tommy St. Jago - Mory Konaté - Gora Diouf - Therence Koudou - Mathis Servais - Fredrik Hammar - Moncef Zekri - Halil Ozdemir - Lion Lauberbach - Myron van Brederode
Bank: Redouane Halhal - Ryan Teague - Maxim Kireev - Hassane Bandé - Tijn Van Ingelgom - Lovro Golic - Keano Vanrafelghem - Bilal Bafdili - Massimo Decoene

FCV Dender EH (KV Mechelen - FCV Dender EH)
FCV Dender EH: Guillaume Dietsch - Luc Marijnissen - Kobe Cools - Bryan Goncalves - Luc De Fougerolles - Roman Kvet - Noah Mbamba - Malcolm Viltard - Fabio Ferraro - Bruny Nsimba - David Toshevski
Bank: Marsoni Sambu - Junior Marsoni Sambu Mansoni - Louis Fortin - Krzysztof Koton - Nathan Rodes - Jordan Attah Kadiri - David Hrnčár - Alireza Jahanbakhsh - Nail Moutha-Sebtaoui - Mohamed Berte

KV Mechelen KV Mechelen
Miras Nacho 7.23  
  • Reddingen: 2
  • Weggebokst: 1
  • Geslaagde plukballen: 0
  • Nauwkeurige lange ballen: 4/21 (19%)
Meer statistieken
St. Jago Tommy 7.29  
  • Nauwkeurige passes: 21/24 (87.5%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Meer statistieken
Konaté Mory 7.16  
  • Nauwkeurige passes: 10/12 (83.3%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Meer statistieken
Diouf Gora 6.97  
  • Nauwkeurige passes: 12/16 (75%)
Meer statistieken
Koudou Therence 7.87  
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 15/20 (75%)
  • Schoten op doel: 1/2
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Meer statistieken
Servais Mathis 6.68  
  • Nauwkeurige passes: 12/17 (70.6%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/5 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Hammar Fredrik 6.77  
  • Nauwkeurige passes: 10/13 (76.9%)
Meer statistieken
Zekri Moncef 6.63  
  • Nauwkeurige passes: 10/13 (76.9%)
Meer statistieken
Ozdemir Halil 6.23  
  • Nauwkeurige passes: 7/10 (70%)
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Meer statistieken
Lauberbach Lion 6.12  
  • Nauwkeurige passes: 5/7 (71.4%)
Meer statistieken
van Brederode Myron 6.8  
  • Nauwkeurige passes: 8/14 (57.1%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Bank
Halhal Redouane  
Teague Ryan  
Kireev Maxim  
Bandé Hassane  
Van Ingelgom Tijn  
Golic Lovro  
Vanrafelghem Keano  
Bafdili Bilal  
Decoene Massimo  
 

FCV Dender EH FCV Dender EH
Dietsch Guillaume 5.95  
  • Nauwkeurige passes: 3/8 (37.5%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/7 (0%)
Meer statistieken
Marijnissen Luc 6.69  
  • Nauwkeurige passes: 9/15 (60%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Cools Kobe 6.63  
  • Nauwkeurige passes: 17/22 (77.3%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Goncalves Bryan   5.95  
  • Nauwkeurige passes: 25/36 (69.4%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/4 (25%)
Meer statistieken
De Fougerolles Luc 6.2  
  • Nauwkeurige passes: 25/34 (73.5%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/4 (25%)
Meer statistieken
Kvet Roman   6.12  
  • Nauwkeurige passes: 22/26 (84.6%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Mbamba Noah 6.29  
  • Nauwkeurige passes: 16/20 (80%)
  • Succesvolle dribbels: 0/3 (0%)
Meer statistieken
Viltard Malcolm 6.19  
  • Nauwkeurige passes: 12/19 (63.2%)
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Ferraro Fabio 6.49  
  • Nauwkeurige passes: 7/7 (100%)
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Meer statistieken
Nsimba Bruny 6.62  
  • Schoten op doel: 1/4
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
Meer statistieken
Toshevski David 6.1  
  • Nauwkeurige passes: 5/9 (55.6%)
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Meer statistieken
Bank
Sambu Marsoni  
Marsoni Sambu Mansoni Junior  
Fortin Louis  
Koton Krzysztof  
Rodes Nathan  
Attah Kadiri Jordan  
Hrnčár David  
Jahanbakhsh Alireza  
Moutha-Sebtaoui Nail  
Berte Mohamed  

Vooraf

LIVE: KV Mechelen slikt een domper, maar gaat tegen de laatste voor positieve afsluiter van zes mooie maanden
LIVE: KV Mechelen slikt een domper, maar gaat tegen de laatste voor positieve afsluiter van zes mooie maanden
Foto: © photonews

KV Mechelen krijgt zaterdag de laatste uit de rangschikking over de vloer. Na zes mooie maanden weet Malinwa dat het zeker het jaar in de top zes eindigt. Het zou dan jammer zijn voor de thuisploeg om tegen Dender iets te laten liggen.

"Op zich zijn het goede eerste zes maanden geweest. Veel mensen bekijken dat anders, maar gezien de verschuivingen heeft Mechelen het uitzonderlijk goed gedaan. We willen het jaar wel eindigen met drie punten. Dat is de enige optie", beseft trainer Fred Vanderbiest. Zijn ploeg begint als favoriet tegen rode lantaarn Dender.

KV Mechelen recupereert bijna niemand van de geblesseerde spelers en de blessures evolueren ook behoorlijk traag. Marsa, Raman en Struyf moeten de training kunnen hervatten op stage, maar bij Mrabti (pees) zal dat niet lukken. "Mrabti zal sowieso niet kunnen aanpikken op stage. Dat is een domper. Hij heeft een blessure aan dezelfde kant en been waar hij vroeger ook al eens last had."

KV Mechelen heeft prima uitgangspositie

Ondanks dit gegeven kan Malinwa niet anders dan voor de volle buit gaan. "We kunnen de balans met de uitmatchen min of meer in evenwicht brengen. Als we winnen hebben we thuis 16 punten gepakt en uit 17. Dat is thuis misschien nog niet genoeg, maar we zitten in een goede uitgangspositie. Dat bonusje mag je richting die laatste tien wedstrijden niet weggooien."

Vanderbiest spreekt dit openlijk uit, maar wil ook geen zware gevolgen koppelen aan eventueel puntenverlies. "We mogen verwachten dat we een goede wedstrijd spelen en winnen. Als dat niet zo is, moet je het kind met het badwater niet weggooien. Dat is het te zwart-wit bekijken." Voor Dender is KVM overigens een zwart beest: puntengewin Achter de Kazerne zou voor de ploeg van Hayk Milkon dus een hele grote opsteker zijn. 

Vanderbiest wil intensiteit zien

Vanderbiest wil alleszins de juiste intensiteit zien. "Dat is de basis. Dat zit in het DNA van mezelf en de ploeg." Die ontbrak volgens hem enkel uit bij STVV en Anderlecht in het wedstrijdbegin. KV en Dender kampen dit weekend met vijf of meer afwezigen. Volg KV Mechelen - Dender vanavond LIVE vanaf 18u15 op VOETBALKRANT.COM!

"Zo realistisch ben ik ook wel": sterkhouder van Dender zegt hoe het zit

"Zo realistisch ben ik ook wel": sterkhouder van Dender zegt hoe het zit

26/12

Bryan Goncalves zette de voorbije weken de nodige stappen vooruit bij Dender. Dat is maar goed ook, want de cruciale tijden komen eraan. Voor hem persoonlijk, maar ook voor...

Verschrikkelijke domper voor speler van KV Mechelen

Verschrikkelijke domper voor speler van KV Mechelen

26/12

KV Mechelen ziet een belangrijke speler opnieuw uitvallen. De timing van zijn blessure zorgt voor bijkomende gevolgen.

📷 'KV Mechelen heeft vlot scorende middenvelder uit lagere afdeling op het oog'

📷 'KV Mechelen heeft vlot scorende middenvelder uit lagere afdeling op het oog'

06:30

Meerdere clubs volgen de prestaties van middenvelder Yasin Zor. Zijn seizoenstatistieken zorgen voor toenemende aandacht, waaronder ook die van KV Mechelen.

Sterkhouder weg in wintermercato? Als Dender zich nog wil redden, hebben ze hém nodig

Sterkhouder weg in wintermercato? Als Dender zich nog wil redden, hebben ze hém nodig

09:00 2

FCV Dender EH neemt het in zijn laatste speeldag van het kalenderjaar op tegen KV Mechelen. Een wedstrijd die de Oost-Vlamingen toch maar beter winnen als ze zich dit seizo...

Jupiler Pro League

 Speeldag 20
KRC Genk KRC Genk 3-5 Club Brugge Club Brugge
Cercle Brugge Cercle Brugge 1-1 Union SG Union SG
Standard Standard 1-2 STVV STVV
Anderlecht Anderlecht 1-2 Charleroi Charleroi
Antwerp Antwerp 2-1 Zulte Waregem Zulte Waregem
La Louvière La Louvière 0-0 OH Leuven OH Leuven
KV Mechelen KV Mechelen 1-0 FCV Dender EH FCV Dender EH
KAA Gent KAA Gent 20:45 Westerlo Westerlo
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved