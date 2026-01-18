Volg Charleroi - Standard live op Voetbalkrant.com vanaf 18:30.
Dit zijn de elftallen in Waalse derby tussen Charleroi en Standard

Op de 21ste speeldag staat er een Waalse derby op het programma. Charleroi ontvangt Standard op Mambourg. Bij Charleroi komen Khalifi en Boukamir in de ploeg. Euvrard kiest voor Henry vooraan om de geschorste Nkada te vervangen. Ook Epolo, Saïd en Abid staan aan de aftrap.

18:30 
Charleroi (Charleroi - Standard)
Charleroi: Martin Delavallee - Kevin Van Den Kerkhof - Aiham Ousou - Cheick Keita - Mardochee Nzita - Yassine Khalifi - Amine Boukamir - Antoine Bernier - Patrick Pflücke - Parfait Guiagon - Aurélien Scheidler
Bank: Jakob Napoleon Romsaas - Filip Szymczak - Jules Gaudin - Antoine Colassin - Lewin Blum - Raymond Asante - Mohamed Kone - Mehdi Boukamir - Mory Kera

Standard (Charleroi - Standard)
Standard: Matthieu Epolo - Henry Lawrence - Daan Dierckx - Ibe Hautekiet - Tobias Mohr - Casper Nielsen - Marco Ilaimaharitra - Adnane Abid - Dennis Ayensa - Rafiki Said - Thomas Henry
Bank: Gustav Mortensen - David Bates - Nayel Mehssatou - Leandre Kuavita - Mitongo René - Lucas Pirard - Charli Spoden - Steeven Assengue - Teddy Teuma

Vergelijking Charleroi - Standard

Positie

11
8

Punten

24
27

Gewonnen

6
8

Verloren

8
9

Gescoorde doelpunten

23
18

Doelpunten tegen

26
23

Gele kaarten

41
41

Rode kaarten

2
7

Onderlinge duels gewonnen

14
19
28
31/10 20:45 Standard Standard 3-1 Charleroi Charleroi
04/05 13:30 Standard Standard 0-1 Charleroi Charleroi
06/04 19:15 Charleroi Charleroi 1-0 Standard Standard
30/11 20:45 Charleroi Charleroi 1-1 Standard Standard
20/10 18:30 Standard Standard 2-1 Charleroi Charleroi
16/12 20:45 Standard Standard 0-0 Charleroi Charleroi
13/08 18:30 Charleroi Charleroi 1-1 Standard Standard
14/04 20:45 Standard Standard 3-1 Charleroi Charleroi
09/10 18:30 Charleroi Charleroi 0-1 Standard Standard
06/03 18:30 Charleroi Charleroi 0-0 Standard Standard
05/12 18:30 Standard Standard 0-3 Charleroi Charleroi
24/01 18:15 Standard Standard 3-2 Charleroi Charleroi
04/10 18:15 Charleroi Charleroi 1-2 Standard Standard
01/03 18:00 Charleroi Charleroi 2-0 Standard Standard
29/09 18:00 Standard Standard 1-1 Charleroi Charleroi
26/12 18:00 Charleroi Charleroi 0-1 Standard Standard
15/09 18:00 Standard Standard 0-0 Charleroi Charleroi
20/05 18:00 Charleroi Charleroi 0-0 Standard Standard
30/03 20:30 Standard Standard 1-0 Charleroi Charleroi
18/02 18:00 Charleroi Charleroi 1-1 Standard Standard
10/09 18:00 Standard Standard 0-0 Charleroi Charleroi
04/12 18:00 Charleroi Charleroi 1-3 Standard Standard
19/08 20:30 Standard Standard 0-0 Charleroi Charleroi
20/02 18:00 Standard Standard 3-0 Charleroi Charleroi
25/10 18:00 Charleroi Charleroi 2-3 Standard Standard
24/05 14:30 Standard Standard 2-0 Charleroi Charleroi
25/04 18:00 Charleroi Charleroi 1-0 Standard Standard
07/12 18:00 Charleroi Charleroi 0-1 Standard Standard
25/07 20:30 Standard Standard 3-0 Charleroi Charleroi
15/02 18:00 Charleroi Charleroi 0-1 Standard Standard
20/10 14:30 Standard Standard 2-2 Charleroi Charleroi
07/12 20:30 Standard Standard 6-1 Charleroi Charleroi
19/08 18:00 Charleroi Charleroi 2-6 Standard Standard
12/03 20:00 Charleroi Charleroi 0-2 Standard Standard
22/09 20:30 Standard Standard 2-1 Charleroi Charleroi
25/04 18:00 Charleroi Charleroi 1-0 Standard Standard
23/04 19:30 Standard Standard 0-0 Charleroi Charleroi
27/03 20:30 Standard Standard 2-0 Charleroi Charleroi
04/02 20:30 Charleroi Charleroi 2-3 Standard Standard
24/08 19:30 Charleroi Charleroi 0-1 Standard Standard
21/08 20:30 Standard Standard 1-1 Charleroi Charleroi
22/03 20:30 Charleroi Charleroi 1-0 Standard Standard
31/10 20:30 Standard Standard 1-2 Charleroi Charleroi
27/04 18:00 Charleroi Charleroi 2-1 Standard Standard
07/12 20:30 Standard Standard 5-1 Charleroi Charleroi
26/01 20:30 Charleroi Charleroi 2-5 Standard Standard
04/08 20:30 Standard Standard 1-2 Charleroi Charleroi
04/08 19:30 Charleroi Charleroi 0-1 Standard Standard
27/03 19:00 Standard Standard 2-3 Charleroi Charleroi
24/03 20:30 Charleroi Charleroi 0-0 Standard Standard
22/10 15:00 Charleroi Charleroi 2-1 Standard Standard
21/10 20:30 Standard Standard 1-0 Charleroi Charleroi
22/01 18:00 Charleroi Charleroi 0-0 Standard Standard
19/01 20:00 Standard Standard 1-1 Charleroi Charleroi
16/08 19:30 Charleroi Charleroi 2-0 Standard Standard
13/08 20:30 Standard Standard 1-2 Charleroi Charleroi
08/05 20:00 Standard Standard 1-1 Charleroi Charleroi
12/12 20:30 Charleroi Charleroi 0-1 Standard Standard
26/01 20:00 Standard Standard 3-0 Charleroi Charleroi
17/08 20:00 Charleroi Charleroi 3-3 Standard Standard
30/11 00:00 Standard Standard 0-0 Charleroi Charleroi
