Volg Charleroi - Standard live op Voetbalkrant.com vanaf 18:30.
|Datum:
|18/01/2026 18:30
|Competitie:
|Jupiler Pro League
|Speeldag:
|Speeldag 21
Dit zijn de elftallen in Waalse derby tussen Charleroi en Standard
Op de 21ste speeldag staat er een Waalse derby op het programma. Charleroi ontvangt Standard op Mambourg. Bij Charleroi komen Khalifi en Boukamir in de ploeg. Euvrard kiest voor Henry vooraan om de geschorste Nkada te vervangen. Ook Epolo, Saïd en Abid staan aan de aftrap.
18:30
|Discussieer live mee! Lees 1 reacties...
|
|
Bank: Jakob Napoleon Romsaas - Filip Szymczak - Jules Gaudin - Antoine Colassin - Lewin Blum - Raymond Asante - Mohamed Kone - Mehdi Boukamir - Mory Kera
Bank: Gustav Mortensen - David Bates - Nayel Mehssatou - Leandre Kuavita - Mitongo René - Lucas Pirard - Charli Spoden - Steeven Assengue - Teddy Teuma
Prono Charleroi - Standard
Charleroi wint
Gelijk
|Charleroi wint
|Gelijk
|Standard wint
|60.34%
|31.03%
|8.62%
|Populairste
|2-1
(107x)
|1-1
(63x)
|2-0
(25x)
Vergelijking Charleroi - Standard
Positie
11
8
Punten
24
27
Gewonnen
6
8
Verloren
8
9
Gescoorde doelpunten
23
18
Doelpunten tegen
26
23
Gele kaarten
41
41
Rode kaarten
2
7
Onderlinge duels gewonnen
14
19
28