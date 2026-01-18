Vincent Euvrard is duidelijk: er zullen nog spelers vertrekken bij Standard

Op zijn persconferentie liet Vincent Euvrard verstaan dat er bij Standard nog enkele vertrekken te verwachten zijn, om een kern die versterkt werd met drie nieuwe spelers opnieuw in balans te brengen.

Zoals in de zomer heeft Marc Wilmots zich snel in de weer gezet om Standard te versterken met het oog op de tweede seizoenshelft. Deze week maakten de Rouches de komst van Gustav Mortensen en Teddy Teuma officieel. Zij kunnen zondag al spelen tegen Charleroi. De aankomst van Bernard Nguene zou maandag worden aangekondigd. Op zijn persconferentie toonde Vincent Euvrard zich tevreden over deze eerste drie versterkingen.

"Deze aankomsten geven de ploeg een ander gezicht. We brengen vers bloed binnen en verhogen tegelijk de algemene kwaliteit van de groep. Dat is niet evident, zeker gezien de financiële omstandigheden waarin we werken. Zodra deze drie spelers officieel zijn, mogen we zeggen dat we goed werk hebben geleverd", verklaarde hij vrijdag.

Enkele vertrekken om de kern in balans te houden

De T1 van Standard gaf ook aan dat er mogelijk nog enkele vertrekkers zullen zijn om de kern in evenwicht te houden. De coach hoopt uiteraard dat het spelers zijn die hij zelf niet absoluut wil behouden, en geen basisspelers zoals Ibe Hautekiet, die eventueel naar een grotere Europese club zouden kunnen vertrekken.

"Er kunnen twee of drie spelers vertrekken. Omdat we er enkele spelers bijhalen, moeten we ook reguleren om geen overtal te krijgen. Dat betekent dat sommige spelers de club nog kunnen verlaten voor het einde van de mercato, maar we zullen dat eerst bespreken met de betrokken jongens."



Tot slot moet Standard ook het quotum Belgische spelers in de kern in het oog houden, al vormt dat momenteel geen probleem. "We willen niet onder druk komen te staan door de Belgische regel. Dat is nu niet het geval, maar het is wel iets om op te letten. Het belangrijkste blijft de kwaliteit van de kern, de ingesteldheid van de spelers en van de staf om een echte winnaarscultuur in de club te installeren", besloot Vincent Euvrard.