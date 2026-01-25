Datum: 25/01/2026 18:30
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 22

LIVE: Anderlecht krijgt drie grote kansen in dezelfde fase, maar bal wil er niet in

Vanavond om 18u30 staat Anderlecht-Dender op het programma in het Lotto Park. Vooraf wordt er al vanaf 18u10 een speciaal eerbetoon gebracht aan zowel de Grand Jojo als Stromae, wat het stadion ongetwijfeld in een feestelijke sfeer zal dompelen.

Tijd   56' 33" 
Johan Walckiers vanuit het Lotto Park
52
 Wat een kansen voor Anderlecht ineens. Na balverlies in de defensie trapt Saliba op Gallon, Bertaccini ziet zijn herneming van de lijn geveegd door Cools en Hazard trapt op de paal. De bal wou er niet in. Ook omdat ze het slecht uitspeelden.
51
 Özcan kopt in de handen van Gallon.
49
 Eindelijk! Daar is de eerste kans voor Anderlecht. Özcan stuurt Sikan diep en die schiet vanuit een scherpe hoek voorlangs.
46
 De eerste corner van de tweede helft is voor Dender.


Scheidsrechter 		Rust


45+2
 Even ongerustheid over Sikan, maar hij kan verder.
45+1
  Gele kaart voor Malcolm Viltard
41
  Gele kaart voor Nathan-Dylan Saliba
40
 Saliba en Sardella zetten ons standpunt nog even in de verf door weg te glijden.
36
 We vallen in herhaling, maar dit eerste halfuur was niet om aan te zien. Zeker van Anderlecht-kant.
30
 De Cat kan een voorzet van Sardella meepikken in de zestien, maar zijn schot gaat ver over.
23
 Hazard geeft een vrije trap... pardoes achter de achterlijn. Om maar te zeggen dat het niet goed is.
21
 Dender is de betere ploeg, zo mogen we wel stellen. Anderlecht kan de bal gewoon niet bijhouden.
14
 Dubbele redding van Coosemans op Nsimba nadat Kana de bal weggaf. Het loopt voorlopig voor geen meter bij Anderlecht.
10
 Anderlecht krijgt de combinaties er niet uit. Ze vinden de vrije mensen niet en Dender zit er constant tussen.
7
 Angulo heeft een tik op de neus gekregen van Sambu, zonder veel erg.
4
 Kvet kopt na een snelle counter van Dender naast.
4
 Bertaccini met het eerste schot, maar mijlenver over.
1
 Anderlecht - FCV Dender EH: 0-0
Anderlecht (Anderlecht - FCV Dender EH)
Anderlecht: Colin Coosemans - Killian Sardella - Lucas Hey - Marco Kana - Yasin Özcan - Nathan-Dylan Saliba - Nathan De Cat - Thorgan Hazard - Adriano Bertaccini - Danylo Sikan - Nilson Angulo
Bank: Moussa N'Diaye - Ilay Camara - Mihajlo Cvetkovic - Yari Verschaeren - Mihajlo Ilic - Enric Llansana - Justin Heekeren - Tristan Degreef - Ibrahim Kanate

FCV Dender EH (Anderlecht - FCV Dender EH)
FCV Dender EH: Gauthier Gallon - Bryan Goncalves - Kobe Cools - Luc Marijnissen - Noah Mbamba - Marsoni Sambu - Malcolm Viltard - Fabio Ferraro - Roman Kvet - David Toshevski - Bruny Nsimba
Bank: Louis Fortin - Moïse Sahi Dion - Nathan Rodes - David Hrnčár - Desmond Acquah - Alireza Jahanbakhsh - Luc De Fougerolles - Nail Moutha-Sebtaoui - Mohamed Berte

Vooraf: LIVE: Sikan meteen in de basis bij Anderlecht
Opmerkelijk: Ozcan begint op de linksback bij Anderlecht en Sikan start ook meteen. Hasi zei al dat hij helemaal klaar was.

Anderlecht Anderlecht
Coosemans Colin 7.97  
  • Reddingen: 2
  • Weggebokst: 3
  • Geslaagde plukballen: 2
Sardella Killian 6.81  
  • Nauwkeurige passes: 23/30 (76.7%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Succesvolle dribbels: 1/3 (33.3%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/4 (25%)
Hey Lucas 6.94  
  • Nauwkeurige passes: 33/36 (91.7%)
Kana Marco 7.03  
  • Nauwkeurige passes: 34/37 (91.9%)
Özcan Yasin 6.79  
  • Nauwkeurige passes: 28/37 (75.7%)
  • Schoten op doel: 0/2
  • Nauwkeurige lange ballen: 4/9 (44.4%)
Saliba Nathan-Dylan   6.52  
  • Nauwkeurige passes: 18/22 (81.8%)
  • Schoten op doel: 0/1
De Cat Nathan 6.67  
  • Nauwkeurige passes: 14/17 (82.4%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Hazard Thorgan 6.28  
  • Nauwkeurige passes: 25/35 (71.4%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Schoten op doelkader: 1
  • Succesvolle dribbels: 2/2 (100%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/4 (0%)
Bertaccini Adriano 6.64  
  • Nauwkeurige passes: 15/18 (83.3%)
  • Schoten op doel: 1/3
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Sikan Danylo 6.65  
  • Nauwkeurige passes: 7/11 (63.6%)
  • Schoten op doel: 1/2
Angulo Nilson 6.62  
  • Nauwkeurige passes: 4/9 (44.4%)
  • Succesvolle dribbels: 2/2 (100%)
Bank
N'Diaye Moussa  
Camara Ilay  
Cvetkovic Mihajlo  
Verschaeren Yari  
Ilic Mihajlo  
Llansana Enric  
Heekeren Justin  
Degreef Tristan  
Kanate Ibrahim  
 

FCV Dender EH FCV Dender EH
Gallon Gauthier 6.92  
  • Reddingen: 1
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 0
  • Nauwkeurige lange ballen: 5/11 (45.5%)
Goncalves Bryan 6.68  
  • Nauwkeurige passes: 21/30 (70%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/8 (12.5%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 7/17 (41.2%)
Cools Kobe 6.67  
  • Nauwkeurige passes: 11/14 (78.6%)
  • Schoten op doel: 0/1
Marijnissen Luc 6.27  
  • Nauwkeurige passes: 15/23 (65.2%)
Mbamba Noah 6.06  
  • Nauwkeurige passes: 15/22 (68.2%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Sambu Marsoni 6.41  
  • Nauwkeurige passes: 10/14 (71.4%)
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Viltard Malcolm   6.52  
  • Nauwkeurige passes: 16/22 (72.7%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 0/3 (0%)
Ferraro Fabio 6.61  
  • Nauwkeurige passes: 16/21 (76.2%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
Kvet Roman 6.96  
  • Nauwkeurige passes: 18/23 (78.3%)
  • Sleutelpasses: 3
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/3 (33.3%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/5 (0%)
Toshevski David 6.5  
  • Nauwkeurige passes: 9/15 (60%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Nsimba Bruny 6.64  
  • Nauwkeurige passes: 10/11 (90.9%)
  • Schoten op doel: 2/2
  • Succesvolle dribbels: 1/4 (25%)
Bank
Fortin Louis  
Dion Moïse Sahi  
Rodes Nathan  
Hrnčár David  
Acquah Desmond  
Jahanbakhsh Alireza  
De Fougerolles Luc  
Moutha-Sebtaoui Nail  
Berte Mohamed  

Vooraf

LIVE: Anderlecht-fans worden al voor de match in feeststemming gebracht, gooit Dender roet in het eten?
LIVE: Anderlecht-fans worden al voor de match in feeststemming gebracht, gooit Dender roet in het eten?
Foto: © photonews

Vanavond om 18u30 staat Anderlecht-Dender op het programma in het Lotto Park. Vooraf wordt er al vanaf 18u10 een speciaal eerbetoon gebracht aan zowel de Grand Jojo als Stromae, wat het stadion ongetwijfeld in een feestelijke sfeer zal dompelen.

De Brusselaars willen na de pijnlijke 4-2-nederlaag tegen Gent en de mindere resultaten van de afgelopen weken zich herpakken. Met vier punten op vijftien in de competitie is Anderlecht nog steeds zoekende naar stabiliteit dit seizoen.

De jonge en compacte kern van de club betaalt de tol voor de vele blessures en schorsingen, waardoor het team regelmatig worstelt om consistent te presteren. De match tegen Dender biedt dan ook een uitgelezen kans om weer wat vertrouwen te tanken.

Uitkijken naar Danylo Sikan

Nieuwkomer Danylo Sikan maakt mogelijk zijn opwachting. Coach Besnik Hasi vergelijkt hem met Oleg Iachtchouk, een van de beste aanvallers waarmee hij ooit speelde bij Anderlecht. “Hij is fysiek sterk, technisch goed en intelligent in de combinaties", zegt Hasi over de Oekraïense spits.

De vraag is hoe Besnik Hasi zijn aanval gaat stofferen. Vorige week zat Bertaccini op de bank, maar waarschijnlijk maakt die zijn rentree in de basis.

Dender staat onderaan in 1A, maar heeft vertrouwen opgedaan door te winnen van Antwerp. Voor Anderlecht is dit het moment om het publiek te trakteren op een sterke prestatie én om zich voor te bereiden op de zware uitwedstrijden en de halve finale van de Beker tegen Antwerp.

