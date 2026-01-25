LIVE: Anderlecht krijgt drie grote kansen in dezelfde fase, maar bal wil er niet in

Vanavond om 18u30 staat Anderlecht-Dender op het programma in het Lotto Park. Vooraf wordt er al vanaf 18u10 een speciaal eerbetoon gebracht aan zowel de Grand Jojo als Stromae, wat het stadion ongetwijfeld in een feestelijke sfeer zal dompelen.

De Brusselaars willen na de pijnlijke 4-2-nederlaag tegen Gent en de mindere resultaten van de afgelopen weken zich herpakken. Met vier punten op vijftien in de competitie is Anderlecht nog steeds zoekende naar stabiliteit dit seizoen.

De jonge en compacte kern van de club betaalt de tol voor de vele blessures en schorsingen, waardoor het team regelmatig worstelt om consistent te presteren. De match tegen Dender biedt dan ook een uitgelezen kans om weer wat vertrouwen te tanken.

Uitkijken naar Danylo Sikan

Nieuwkomer Danylo Sikan maakt mogelijk zijn opwachting. Coach Besnik Hasi vergelijkt hem met Oleg Iachtchouk, een van de beste aanvallers waarmee hij ooit speelde bij Anderlecht. “Hij is fysiek sterk, technisch goed en intelligent in de combinaties", zegt Hasi over de Oekraïense spits.

De vraag is hoe Besnik Hasi zijn aanval gaat stofferen. Vorige week zat Bertaccini op de bank, maar waarschijnlijk maakt die zijn rentree in de basis.

Dender staat onderaan in 1A, maar heeft vertrouwen opgedaan door te winnen van Antwerp. Voor Anderlecht is dit het moment om het publiek te trakteren op een sterke prestatie én om zich voor te bereiden op de zware uitwedstrijden en de halve finale van de Beker tegen Antwerp.