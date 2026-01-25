LIVE: Genk neemt wedstrijd meteen in handen na rust!

KRC Genk ontvangt zondag Cercle Brugge met vertrouwen na de zege tegen Utrecht. Na een lange winloze reeks willen de Limburgers voor eigen publiek bevestigen tegen een in vorm zijnde tegenstander.

KRC Genk neemt het zondagnamiddag op tegen Cercle Brugge. Voor beide ploegen staat er wel wat op het spel. De Limburgers kunnen bevestigen in de competitie na hun zege op Utrecht.

Voordien kon het zeven wedstrijden op rij niet meer winnen. Coach Nicky Hayen hoopt dat de trein nu is vertrokken. Thuis zou het tegen Cercle voor de eigen fans een uitgelezen kans moeten zijn om opnieuw vertrouwen te tanken.

Genk wil bevestigen, Cercle aast op nieuwe stunt

Noah Adedeji-Sternberg is nog buiten strijd met een blessure, verder lijkt iedereen fit te zijn bij de Smurfen. Cercle Brugge zal het zonder Dante Vanzeir moeten doen.

De aanvaller heeft lichte hinder en haalde de selectie niet daardoor. Ouattara en Kouassi zijn er ook niet bij in de Cegeka Arena, waar de Vereniging zijn goede vorm wil verderzetten.

Cercle staat nog voorlaatste in het klassement, maar pakte wel 7 op 9 tegen OH Leuven, Union SG en Westerlo. Vorig weekend won het nog met 0-2 van de Kemphanen.