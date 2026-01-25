Datum: 25/01/2026 16:00
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 22

LIVE: Genk neemt wedstrijd meteen in handen na rust!

KRC Genk ontvangt zondag Cercle Brugge met vertrouwen na de zege tegen Utrecht. Nicky Hayen kiest voor dezelfde elf als op donderdag. Dante Vanzeir zit dan toch op de bank bij Cercle.

Alle live matchen
Stand Live
Tijd   59' 45" 
Brandon Morren vanuit Genk
Discussieer live mee! Lees 15 reacties...
56
 Bibout kopt sterk op doel maar Warleson zit er met een knappe reflex nog tussen.
54
 Beide ploegen hebben het moeilijk. Genk heeft de wedstrijd wel opnieuw in handen genomen.
48
 Bijna een prachtig doelpunt van El Ouahdi! De flankverdediger zet vier Cercle-spelers in de wind in het strafschopgebied en knalt dan op de paal.
47
 Een eerste keer Cercle na rust. Diop knalt over en naast doel.
46
 De bal rolt opnieuw!


Scheidsrechter 		Rust


Wat vind je van de match? Laat het weten in de Reacties.
45
 We krijgen 2 minuten blessuretijd.
44
 Er is weinig sfeer in het stadion. El Ouahdi en Smets probeerden het publiek al eens op te zwepen, zonder veel succes.
41
 Medina wil de bal wegtrappen maar mist het leer en schampt het been van Adewumi. Hij wordt even verzorgd op het veld.
39
 Sor met een individuele actie, maar zonder groot gevolg. Hij knalt op doelman Warleson.
37
 Adewumi maakte er 1-1 van, maar het doelpunt werd meteen afgekeurd voor buitenspel. Het leek best nipt te zijn maar de VAR had niet veel tijd nodig.
35
 Het laatste kwartier heeft de wedstrijd zijn tempo wat verloren.
32
 Sinds het doelpunt van Sor is het wachten op nieuwe kansen. De Vereniging probeert zich wat meer in de wedstrijd te knokken.
26
 Bij Cercle draait het voorlopig vierkant. Genk heeft de wedstrijd helemaal onder controle.
20
 De Smurfen zetten Cercle zwaar onder druk.
17

Goal 		Doelpunt van Yira Collins Sor (Konstantinos Karetsas)
Daar is de 1-0! Karetsas geeft tot bij Sor die het strafschopgebied binnen komt. De winger krijgt véél te veel ruimte en werkt proper af. Dit zag er vooral slecht uit van de Brugse verdediging.
12
KRC Genk - Cercle Brugge
11
 Nu knalt Sor over doel. De Limburgers komen steeds beter in de wedstrijd.
9
 Ei zo na 1-0!
Een voorzet van Sor komt bij Ito terecht, die vanop twee meter de bal voorlangs tikt!
7
 El Ouahdi met een plaatsbal, Warleson brengt prima redding.
4
 Genk is als eerste ploeg écht gevaarlijk. Sor sprint op doel af maar maakt zijn eigen hoek heel klein. Wanneer hij op doel trapt kan Warleson er goed bij, maar hier zat meer in.
2
 Cercle start met veel intensiteit en jaagt stevig door. Genk komt niet onder de druk uit in de openingsfase.
1
 Welkom bij deze live van Genk-Cercle! Scheidsrechter Nathan Verboomen heeft de wedstrijd op gang gefloten.
1
 KRC Genk - Cercle Brugge: 0-0
KRC Genk (KRC Genk - Cercle Brugge)
KRC Genk: Tobias Lawal - Zakaria El Ouahdi - Mujaid Sadick Aliu - Matte Smets - Yaimar Medina - Bryan Heynen - Konstantinos Karetsas - Junya Ito - Daan Heymans - Yira Collins Sor - Aaron Bibout
Bank: Hendrik Van Crombrugge - Jarne Steuckers - Hyun-Gyu Oh - Ibrahima Sory Bangoura - Nikolas Sattlberger - Ken Nkuba - Lucca Kiaba Brughmans - Robin Mirisola - Adrian Palacios - Josue Ndenge Kongolo - Jusef Erabi

Cercle Brugge (KRC Genk - Cercle Brugge)
Cercle Brugge: Warleson - Gary Magnée - Edgaras Utkus - Christiaan Ravych - Flavio Nazinho - Hannes Van der Bruggen - Edan Diop - Pieter Gerkens - Lawrence Agyekum - Steve Ngoura - Oluwaseun Adewumi
Bank: Ibrahim Diakite - Emmanuel Kakou - Erick - Oumar Diakite - Valy Konate - Dante Vanzeir - Ibrahima Diaby - Maxime Delanghe - Nils De Wilde
Je favoriete speler beoordelen? Meld je aan en beoordeel net als andere voetbalfans alle spelers! Aanmelden

KRC Genk KRC Genk
Lawal Tobias 90' 7.41 -
  • Reddingen: 1
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 1
Meer statistieken
El Ouahdi Zakaria 90' 6.93 -
  • Nauwkeurige passes: 25/33 (75.8%)
  • Schoten op doel: 1/2
  • Schoten op doelkader: 1
  • Succesvolle dribbels: 3/4 (75%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/8 (12.5%)
Meer statistieken
Sadick Aliu Mujaid 90' 7.32 -
  • Nauwkeurige passes: 41/46 (89.1%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/8 (25%)
Meer statistieken
Smets Matte 90' 7.74 -
  • Nauwkeurige passes: 55/57 (96.5%)
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 6/6 (100%)
Meer statistieken
Medina Yaimar 90' 7.16 -
  • Nauwkeurige passes: 43/55 (78.2%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/9 (11.1%)
Meer statistieken
Heynen Bryan 90' 6.74 -
  • Nauwkeurige passes: 27/34 (79.4%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/9 (22.2%)
Meer statistieken
Karetsas Konstantinos A 90' 7.45 -
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 22/23 (95.7%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 1/4 (25%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/3 (100%)
Meer statistieken
Ito Junya 90' 7.2 -
  • Nauwkeurige passes: 20/21 (95.2%)
  • Schoten op doel: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 4/7 (57.1%)
Meer statistieken
Heymans Daan 90' 6.82 -
  • Nauwkeurige passes: 26/35 (74.3%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
Meer statistieken
Sor Yira Collins 90' 8.2 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 12/18 (66.7%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 3/4
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Bibout Aaron 90' 6.79 -
  • Nauwkeurige passes: 10/17 (58.8%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 2/2 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Bank
Van Crombrugge Hendrik 0'  
Steuckers Jarne 0'  
Oh Hyun-Gyu 0'  
Bangoura Ibrahima Sory 0'  
Sattlberger Nikolas 0'  
Nkuba Ken 0'  
Kiaba Brughmans Lucca 0'  
Mirisola Robin 0'  
Palacios Adrian 0'  
Ndenge Kongolo Josue 0'  
Erabi Jusef 0'  
 

Cercle Brugge Cercle Brugge
Warleson 90' 6.83 -
  • Reddingen: 3
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 0
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/7 (42.9%)
Meer statistieken
Magnée Gary 90' 5.84 -
  • Nauwkeurige passes: 18/26 (69.2%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/8 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 6/13 (46.2%)
  • Balverliezen: 22
Meer statistieken
Utkus Edgaras 90' 6.62 -
  • Nauwkeurige passes: 24/29 (82.8%)
  • Sleutelpasses: 1
Meer statistieken
Ravych Christiaan 90' 6.12 -
  • Nauwkeurige passes: 16/23 (69.6%)
  • Intercepties: 4
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/7 (0%)
Meer statistieken
Nazinho Flavio 90' 6.27 -
  • Nauwkeurige passes: 13/17 (76.5%)
  • Succesvolle dribbels: 1/3 (33.3%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/3 (0%)
Meer statistieken
Van der Bruggen Hannes 90' 6.09 -
  • Nauwkeurige passes: 20/27 (74.1%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/4 (25%)
Meer statistieken
Diop Edan 90' 6.69 -
  • Nauwkeurige passes: 16/22 (72.7%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Meer statistieken
Gerkens Pieter 90' 6.32 -
  • Nauwkeurige passes: 8/10 (80%)
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Meer statistieken
Agyekum Lawrence 90' 6.54 -
  • Nauwkeurige passes: 12/13 (92.3%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/2
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Ngoura Steve 90' 5.67 -
  • Nauwkeurige passes: 6/12 (50%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Adewumi Oluwaseun 90' 6.18 -
  • Nauwkeurige passes: 5/9 (55.6%)
  • Schoten op doel: 0/1
Meer statistieken
Bank
Diakite Ibrahim 0'  
Kakou Emmanuel 0'  
Erick 0'  
Diakite Oumar 0'  
Konate Valy 0'  
Vanzeir Dante 0'  
Diaby Ibrahima 0'  
Delanghe Maxime 0'  
De Wilde Nils 0'  

Vooraf

LIVE: Cegeka Arena maakt zich op voor boeiend duel tussen Genk en Cercle
LIVE: Cegeka Arena maakt zich op voor boeiend duel tussen Genk en Cercle
Foto: © photonews

KRC Genk ontvangt zondag Cercle Brugge met vertrouwen na de zege tegen Utrecht. Na een lange winloze reeks willen de Limburgers voor eigen publiek bevestigen tegen een in vorm zijnde tegenstander.

KRC Genk neemt het zondagnamiddag op tegen Cercle Brugge. Voor beide ploegen staat er wel wat op het spel. De Limburgers kunnen bevestigen in de competitie na hun zege op Utrecht.

Voordien kon het zeven wedstrijden op rij niet meer winnen. Coach Nicky Hayen hoopt dat de trein nu is vertrokken. Thuis zou het tegen Cercle voor de eigen fans een uitgelezen kans moeten zijn om opnieuw vertrouwen te tanken.

Genk wil bevestigen, Cercle aast op nieuwe stunt

Noah Adedeji-Sternberg is nog buiten strijd met een blessure, verder lijkt iedereen fit te zijn bij de Smurfen. Cercle Brugge zal het zonder Dante Vanzeir moeten doen.

De aanvaller heeft lichte hinder en haalde de selectie niet daardoor. Ouattara en Kouassi zijn er ook niet bij in de Cegeka Arena, waar de Vereniging zijn goede vorm wil verderzetten.

Cercle staat nog voorlaatste in het klassement, maar pakte wel 7 op 9 tegen OH Leuven, Union SG en Westerlo. Vorig weekend won het nog met 0-2 van de Kemphanen.

Vanzeir spreekt klare taal over terugkeer naar KRC Genk met Cercle Brugge

Vanzeir spreekt klare taal over terugkeer naar KRC Genk met Cercle Brugge

21/01 1

Dante Vanzeir blikt vooruit op het duel tussen Cercle Brugge en zijn ex-club KRC Genk. Het wordt voor hem alvast een bijzondere wedstrijd.

Pieter Gerkens zegt wat er plots zo veranderd is bij Cercle Brugge

Pieter Gerkens zegt wat er plots zo veranderd is bij Cercle Brugge

24/01

Cercle Brugge reist zondag naar Genk met herwonnen vertrouwen. Pieter Gerkens schetste vooraf welke elementen de recente ommekeer hebben ondersteund.

LIVE: Cegeka Arena maakt zich op voor boeiend duel tussen Genk en Cercle

LIVE: Cegeka Arena maakt zich op voor boeiend duel tussen Genk en Cercle

10:25

KRC Genk ontvangt zondag Cercle Brugge met vertrouwen na de zege tegen Utrecht. Na een lange winloze reeks willen de Limburgers voor eigen publiek bevestigen tegen een in v...

Jupiler Pro League

 Speeldag 22
Standard Standard 0-4 KAA Gent KAA Gent
La Louvière La Louvière 1-2 STVV STVV
Club Brugge Club Brugge 4-3 Zulte Waregem Zulte Waregem
OH Leuven OH Leuven 0-0 Union SG Union SG
Antwerp Antwerp 0-2 Charleroi Charleroi
KRC Genk KRC Genk 1-0 Cercle Brugge Cercle Brugge
Anderlecht Anderlecht 18:30 FCV Dender EH FCV Dender EH
KV Mechelen KV Mechelen 19:15 Westerlo Westerlo
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved