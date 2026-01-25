Datum: 25/01/2026 19:15
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 22

KV Mechelen wil graag zijn plek in de top zes verstevigen, maar Westerlo heeft de punten nog harder nodig om weg te blijven uit de laatste vier. Vanderbiest brengt Marsa aan de aftrap. Charaï rekent op nieuwkomers Ourega en Saito.

Tijd   27' 39" 
26
 Westerlo lijdt bij Mechelse pressing makkelijk balverlies, maar het wordt niet afgestraft. Het is wel een waarschuwing van de Kemphanen: bij een voorsprong mogen ze nu zeker geen geschenken uitdelen.
23
 KV Mechelen heeft vanavond al de voor-en nadelen gezien van een aanvallende spelers op de linkerwingback. Servais is al een paar keer opgerukt tot diep op de helft van de tegenstander, maar liet zich te makkelijk in de rug pakken bij de 0-1.
19
 Van Brederode mist
Nu breekt Kireev namens KVM uit op rechts. In eerste instantie bereikt hij geen ploegmaat maar hij kan nog eens voorzetten. Van Brederode trapt spectaculair over. Wat een kans.
16

Goal 		Doelpunt van Nacho Ferri (Shunsuke Saito)
Westerlo scoort als eerste. Het komt dreigen langs rechts en de lage voorzet van Saito wordt in doel gewerkt door Ferri.
12
 Marsa staat vrij bij een hoekschop, maar kopt van dichtbij achterwaarts over. Aan de overkant schiet Saito in de armen van Miras.
8
 Een botsend afstandsschot van Haspolat belandt in de armen van Miras.
5
 Een schot van Konaté uit de tweede lijn gaat niet zo ver over.
1
 De aftrap is gegeven Achter de Kazerne: versterkt KVM zijn positie in de top zes of komt alles weer heel dicht bij elkaar te liggen?
1
 KV Mechelen - Westerlo: 0-0
KV Mechelen (KV Mechelen - Westerlo)
KV Mechelen: Nacho Miras - Jose Marsa - Redouane Halhal - Tommy St. Jago - Mathis Servais - Fredrik Hammar - Mory Konaté - Therence Koudou - Myron van Brederode - Lion Lauberbach - Maxim Kireev
Bank: Gora Diouf - Bilal Bafdili - Hassane Bandé - Tijn Van Ingelgom - Ian Truyf - Ian Struyf - Kerim Mrabti - Keano Vanrafelghem - Bill Antonio - Massimo Decoene

Westerlo (KV Mechelen - Westerlo)
Westerlo: Andreas Jungdal - Bryan Reynolds - Emin Bayram - Amando Lapage - Dylan Ourega - Dogucan Haspolat - Arthur Piedfort - Allahyar Sayyadmanesh - Isa Sakamoto - Shunsuke Saito - Nacho Ferri
Bank: Naoufal Bohamdi-Kamoni - Sergiy Sydorchuk - Kyan Vaesen - Raf Smekens - Lucas Mbamba-Muanda - Koen Vanlangendonck - Roman Neustädter - Thomas Van Den Keybus - Josimar Alcocer

Vooraf
KV Mechelen KV Mechelen
Miras Nacho 6.5  
  • Reddingen: 2
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 0
Marsa Jose 6.1  
  • Nauwkeurige passes: 19/21 (90.5%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Halhal Redouane 6.3  
  • Nauwkeurige passes: 23/23 (100%)
St. Jago Tommy 6.3  
  • Nauwkeurige passes: 19/19 (100%)
Servais Mathis 6.2  
  • Nauwkeurige passes: 12/14 (85.7%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/3 (0%)
Hammar Fredrik 6.4  
  • Nauwkeurige passes: 7/9 (77.8%)
  • Sleutelpasses: 1
Konaté Mory 6.2  
  • Nauwkeurige passes: 9/10 (90%)
  • Schoten op doel: 0/1
Koudou Therence 6.4  
  • Nauwkeurige passes: 10/12 (83.3%)
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
van Brederode Myron 5.9  
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/3 (33.3%)
Lauberbach Lion 6.0  
  • Nauwkeurige passes: 5/6 (83.3%)
Kireev Maxim 6.8  
  • Nauwkeurige passes: 11/14 (78.6%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Bank
Diouf Gora  
Bafdili Bilal  
Bandé Hassane  
Van Ingelgom Tijn  
Truyf Ian  
Struyf Ian  
Mrabti Kerim  
Vanrafelghem Keano  
Antonio Bill  
Decoene Massimo  
 

Westerlo Westerlo
Jungdal Andreas 7.1  
  • Reddingen: 0
  • Weggebokst: 1
  • Geslaagde plukballen: 1
  • Nauwkeurige lange ballen: 4/9 (44.4%)
Reynolds Bryan 6.7  
  • Nauwkeurige passes: 8/8 (100%)
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Bayram Emin 6.7  
  • Nauwkeurige passes: 9/11 (81.8%)
Lapage Amando 6.8  
  • Nauwkeurige passes: 13/14 (92.9%)
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Ourega Dylan 6.3  
  • Nauwkeurige passes: 8/9 (88.9%)
Haspolat Dogucan 6.9  
  • Nauwkeurige passes: 7/9 (77.8%)
  • Schoten op doel: 1/1
Piedfort Arthur 6.4  
  • Nauwkeurige passes: 7/8 (87.5%)
  • Sleutelpasses: 1
Sayyadmanesh Allahyar 6.6  
  • Nauwkeurige passes: 5/8 (62.5%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Sakamoto Isa 6.8  
  • Nauwkeurige passes: 7/7 (100%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Saito Shunsuke A 7.6  
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 9/10 (90%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Nacho Ferri 7.7  
  • Goals: 1
  • Schoten op doel: 1/1
Bank
Bohamdi-Kamoni Naoufal  
Sydorchuk Sergiy  
Vaesen Kyan  
Smekens Raf  
Mbamba-Muanda Lucas  
Vanlangendonck Koen  
Neustädter Roman  
Van Den Keybus Thomas  
Alcocer Josimar  

Vooraf

Jupiler Pro League

 Speeldag 22
Standard Standard 0-4 KAA Gent KAA Gent
La Louvière La Louvière 1-2 STVV STVV
Club Brugge Club Brugge 4-3 Zulte Waregem Zulte Waregem
OH Leuven OH Leuven 0-0 Union SG Union SG
Antwerp Antwerp 0-2 Charleroi Charleroi
KRC Genk KRC Genk 1-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
Anderlecht Anderlecht 0-0 FCV Dender EH FCV Dender EH
KV Mechelen KV Mechelen 0-1 Westerlo Westerlo
