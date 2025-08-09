Volg Westerlo - KV Mechelen live op Voetbalkrant.com vanaf 18:15.
Datum: 09/08/2025 18:15
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 3
LIVE: Streekderby tussen Westerlo en KV Mechelen belooft spektakel
Foto: © photonews

KVC Westerlo zal straks KV Mechelen ontvangen in 't Kuipje. De Kemphanen gaan voor hun tweede thuiszege van het seizoen.

KVC Westerlo speelt zijn tweede thuiswedstrijd op rij dit weekend. De Kemphanen mogen zaterdagavond KV Mechelen ontvangen.

Bij de thuisploeg hangt een goede sfeer na de 3-1 zege tegen Zulte Waregem. Die wil het nu, met de steun van de aanhang in de vernieuwde Westtribune, behouden.

Voor trainer Issame Charaï wordt het een extra speciale match. Hij speelde tussen 2006 en 2008 bij KV Mechelen. In 55 wedstrijden scoorde hij 16 keer.

KV Mechelen speelde op de eerste speeldag 1-1 gelijk tegen Zulte Waregem, maar wonnen afgelopen weekend wel met 2-1 van Club Brugge. Ook bij Malinwa leeft er dus veel vertrouwen.

We mogen in ieder geval een leuke wedstrijd verwachten. In het verleden vielen er al vaak veel doelpunten in matchen tussen de twee clubs. "Westerlo wil aanvallen, wij willen onze momenten pakken", vertelde coach Fren Vanderbiest al.

Vergelijking Westerlo - KV Mechelen

Positie

8
4

Punten

3
4

Gewonnen

1
1

Verloren

1
0

Gescoorde doelpunten

5
3

Doelpunten tegen

6
2

Gele kaarten

3
6

Onderlinge duels gewonnen

13
7
20
26/04 18:15 Westerlo Westerlo 2-2 KV Mechelen KV Mechelen
22/04 20:30 KV Mechelen KV Mechelen 2-3 Westerlo Westerlo
20/12 20:45 Westerlo Westerlo 1-1 KV Mechelen KV Mechelen
03/08 16:00 KV Mechelen KV Mechelen 2-4 Westerlo Westerlo
18/05 18:15 Westerlo Westerlo 0-2 KV Mechelen KV Mechelen
13/04 18:15 KV Mechelen KV Mechelen 3-2 Westerlo Westerlo
08/03 20:45 KV Mechelen KV Mechelen 3-1 Westerlo Westerlo
26/08 16:00 Westerlo Westerlo 2-3 KV Mechelen KV Mechelen
28/01 16:00 Westerlo Westerlo 2-0 KV Mechelen KV Mechelen
21/08 21:00 KV Mechelen KV Mechelen 5-4 Westerlo Westerlo
18/07 11:00 Westerlo Westerlo 3-1 KV Mechelen KV Mechelen
02/02 20:30 KV Mechelen KV Mechelen 3-0 Westerlo Westerlo
08/12 20:30 Westerlo Westerlo 1-3 KV Mechelen KV Mechelen
04/11 20:00 Westerlo Westerlo 0-3 KV Mechelen KV Mechelen
23/09 16:00 KV Mechelen KV Mechelen 2-0 Westerlo Westerlo
22/01 20:00 KV Mechelen KV Mechelen 1-2 Westerlo Westerlo
27/08 20:00 Westerlo Westerlo 1-2 KV Mechelen KV Mechelen
16/01 20:00 Westerlo Westerlo 3-2 KV Mechelen KV Mechelen
12/09 20:30 KV Mechelen KV Mechelen 2-2 Westerlo Westerlo
20/12 20:00 Westerlo Westerlo 1-1 KV Mechelen KV Mechelen
13/09 20:00 KV Mechelen KV Mechelen 5-2 Westerlo Westerlo
25/02 20:00 Westerlo Westerlo 1-3 KV Mechelen KV Mechelen
29/10 20:00 KV Mechelen KV Mechelen 1-0 Westerlo Westerlo
12/02 18:00 KV Mechelen KV Mechelen 3-1 Westerlo Westerlo
16/10 20:00 Westerlo Westerlo 1-1 KV Mechelen KV Mechelen
24/04 20:00 KV Mechelen KV Mechelen 1-3 Westerlo Westerlo
31/03 20:30 Westerlo Westerlo 0-2 KV Mechelen KV Mechelen
22/03 19:30 Westerlo Westerlo 2-4 KV Mechelen KV Mechelen
27/01 20:30 Westerlo Westerlo 0-0 KV Mechelen KV Mechelen
20/01 20:30 KV Mechelen KV Mechelen 2-3 Westerlo Westerlo
30/11 19:30 KV Mechelen KV Mechelen 4-2 Westerlo Westerlo
28/11 20:00 Westerlo Westerlo 2-0 KV Mechelen KV Mechelen
01/08 20:00 KV Mechelen KV Mechelen 4-1 Westerlo Westerlo
08/03 18:00 Westerlo Westerlo 0-1 KV Mechelen KV Mechelen
18/10 20:00 KV Mechelen KV Mechelen 1-3 Westerlo Westerlo
26/04 20:00 KV Mechelen KV Mechelen 1-0 Westerlo Westerlo
08/12 20:00 Westerlo Westerlo 1-1 KV Mechelen KV Mechelen
23/07 19:30 KV Mechelen KV Mechelen 2-3 Westerlo Westerlo
19/04 20:00 KV Mechelen KV Mechelen 0-4 Westerlo Westerlo
09/11 20:00 Westerlo Westerlo 2-0 KV Mechelen KV Mechelen
Dollen maar! Sfeer is bij KV Mechelen wel héél goed na stunt tegen Club Brugge: "Hij zorgt voor nog extra peper"

Dollen maar! Sfeer is bij KV Mechelen wel héél goed na stunt tegen Club Brugge: "Hij zorgt voor nog extra peper"

08/08 5

Die ferme stunt tegen Club Brugge ligt natuurlijk nog vers in het geheugen. KV Mechelen zweeft nog op een roos wolkje, maar moet nu wel de knop omdraaien richting de uitmat...

OFFICIEEL: KVC Westerlo heeft verdedigende versterking helemaal beet

OFFICIEEL: KVC Westerlo heeft verdedigende versterking helemaal beet

08/08

KVC Westerlo heeft zich versterkt met Seiji Kimura. Het nieuws zat eraan te komen, maar werd vrijdag officieel bekendgemaakt door de club.

Uitspraak Fred Vanderbiest stuurt signaal naar Benito Raman en andere spelers die kansen verwachten bij KV Mechelen

Uitspraak Fred Vanderbiest stuurt signaal naar Benito Raman en andere spelers die kansen verwachten bij KV Mechelen

07:50

Voor u het zou vergeten: het is door de strenge uitsluiting tegen Dender vorig seizoen dat Raman nog niet in actie kwam tijdens de eerste twee speeldagen. De aanvaller is d...

'Dan toch nog een vertrek? Sinan Bolat aangeboden bij topclub'

'Dan toch nog een vertrek? Sinan Bolat aangeboden bij topclub'

08/08

De ervaren doelman Sinan Bolat is volgens Turkse media aangeboden bij Galatasaray. De kans op een daadwerkelijke transfer lijkt echter zeer gering.

Jupiler Pro League

 Speeldag 3
STVV STVV 2-0 FCV Dender EH FCV Dender EH
Club Brugge Club Brugge 16:00 Cercle Brugge Cercle Brugge
Westerlo Westerlo 18:15 KV Mechelen KV Mechelen
KAA Gent KAA Gent 20:45 Union SG Union SG
La Louvière La Louvière 10/08 Charleroi Charleroi
Anderlecht Anderlecht 10/08 Zulte Waregem Zulte Waregem
Standard Standard 10/08 KRC Genk KRC Genk
Antwerp Antwerp 10/08 OH Leuven OH Leuven
