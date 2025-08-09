LIVE: Streekderby tussen Westerlo en KV Mechelen belooft spektakel

KVC Westerlo zal straks KV Mechelen ontvangen in 't Kuipje. De Kemphanen gaan voor hun tweede thuiszege van het seizoen.

KVC Westerlo speelt zijn tweede thuiswedstrijd op rij dit weekend. De Kemphanen mogen zaterdagavond KV Mechelen ontvangen.

Bij de thuisploeg hangt een goede sfeer na de 3-1 zege tegen Zulte Waregem. Die wil het nu, met de steun van de aanhang in de vernieuwde Westtribune, behouden.

Voor trainer Issame Charaï wordt het een extra speciale match. Hij speelde tussen 2006 en 2008 bij KV Mechelen. In 55 wedstrijden scoorde hij 16 keer.

KV Mechelen speelde op de eerste speeldag 1-1 gelijk tegen Zulte Waregem, maar wonnen afgelopen weekend wel met 2-1 van Club Brugge. Ook bij Malinwa leeft er dus veel vertrouwen.

We mogen in ieder geval een leuke wedstrijd verwachten. In het verleden vielen er al vaak veel doelpunten in matchen tussen de twee clubs. "Westerlo wil aanvallen, wij willen onze momenten pakken", vertelde coach Fren Vanderbiest al.