LIVE: Sporting Charleroi is baas in eigen huis

Het is Sporting Charleroi dat na een vroege voorsprong baas is gebleven in eigen huis. FC Dender komt er voorlopig niet uit. Vooral Antoine Bernier toont zich heel bedrijvig

43
 Dender heeft het evenwicht wat kunnen herstellen, maar zonder kansen bijeen te krijgen
38
 Aurélien Scheidler kent voorlopig een ongelukkige wedstrijd tegen zijn ex-ploeg FC Dender
33
 FC Dender probeert met een hoekschop wat voor dreiging te zorgen, maar voorlopig zonder succes
28
 Sporting Charleroi domineert
FC Dender komt nauwelijsk over de middenlijn. Sporting Charleroi is baas
20
 Romsaas met het schot
Prima voorzet van Bernier, die heel nadrukkelijk aanwezig is, op Romsaas, maar hij ziet zijn schot op Verrips belanden. Zo komt de 2-0 (voorlopig) nog niet op het bord
15
 Charleroi blijft voor de aanval kiezen. Bernier had een goede dribbel in huis, maar de middenvelder had oorlog met de bal en zag zijn goede mogelijkheid niet benut worden
5

Goal 		Doelpunt van Parfait Guiagon (Penalty)
Een paar minuten waren we ver en Malcolm Viltard gaat in de fout in de grote rechthoek. De scheidsrechter twijfelde niet en de bal ging op de stip. Parfait Guiagon zetten zich achter de bal en de smaakmaker schoot de voorsprong op het bord
4

Penalty 		Penalty voor Charleroi
1
 Charleroi - FCV Dender EH: 0-0
Charleroi (Charleroi - FCV Dender EH)
Charleroi: Aiham Ousou - Jakob Napoleon Romsaas - Aurélien Scheidler - Etienne Camara - Parfait Guiagon - Antoine Bernier - Yacine Titraoui - Mardochee Nzita - Martin Delavallee - Cheick Keita - Jeremy Petris
Bank: Antoine Colassin - Yassine Khalifi - Jules Gaudin - Alexandre Stanic - Isaac Mbenza - Mohamed Kone - Massamba Sow - Amine Boukamir

FCV Dender EH (Charleroi - FCV Dender EH)
FCV Dender EH: Luc Marijnissen - Roman Kvet - Noah Mbamba - Nathan Rodes - Kobe Cools - Benjamin Fredrick - Malcolm Viltard - Michael Verrips - Luc De Fougerolles - Bruny Nsimba - Fabio Ferraro
Bank: Bryan Goncalves - Ragnar Oratmangoen - Krzysztof Koton - Jordan Attah Kadiri - Desmond Acquah - Guillaume Dietsch - Nail Moutha-Sebtaoui

Charleroi Charleroi
  Speler
Ousou Aiham  
Romsaas Jakob Napoleon  
Scheidler Aurélien  
5 Camara Etienne  
10 Guiagon Parfait  
17 Bernier Antoine  
22 Titraoui Yacine  
24 Nzita Mardochee  
55 Delavallee Martin  
95 Keita Cheick  
98 Petris Jeremy  
  Bank
Colassin Antoine  
Khalifi Yassine  
Gaudin Jules  
Stanic Alexandre  
7 Mbenza Isaac  
30 Kone Mohamed  
39 Sow Massamba  
56 Boukamir Amine  

FCV Dender EH FCV Dender EH
  Speler
5 Marijnissen Luc  
16 Kvet Roman  
17 Mbamba Noah  
18 Rodes Nathan  
21 Cools Kobe  
22 Fredrick Benjamin  
24 Viltard Malcolm  
34 Verrips Michael  
44 De Fougerolles Luc  
77 Nsimba Bruny  
88 Ferraro Fabio  
  Bank
7 Goncalves Bryan  
11 Oratmangoen Ragnar  
15 Koton Krzysztof  
19 Attah Kadiri Jordan  
23 Acquah Desmond  
30 Dietsch Guillaume  
67 Moutha-Sebtaoui Nail  

