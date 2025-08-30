Parfait Guiagon (pen) 5'
1-0
|Datum:
|30/08/2025 20:45
|Competitie:
|Jupiler Pro League
|Speeldag:
|Speeldag 6
LIVE: Sporting Charleroi is baas in eigen huis
Het is Sporting Charleroi dat na een vroege voorsprong baas is gebleven in eigen huis. FC Dender komt er voorlopig niet uit. Vooral Antoine Bernier toont zich heel bedrijvig
Rust
|Discussieer live mee! Lees 1 reacties...
|
|
Rust
Wat vind je van de match? Laat het weten in de Reacties.
|
43
|
Dender heeft het evenwicht wat kunnen herstellen, maar zonder kansen bijeen te krijgen
|
38
|
Aurélien Scheidler kent voorlopig een ongelukkige wedstrijd tegen zijn ex-ploeg FC Dender
|
33
|
FC Dender probeert met een hoekschop wat voor dreiging te zorgen, maar voorlopig zonder succes
|
28
|
Sporting Charleroi domineert
FC Dender komt nauwelijsk over de middenlijn. Sporting Charleroi is baas
|
20
|
Romsaas met het schot
Prima voorzet van Bernier, die heel nadrukkelijk aanwezig is, op Romsaas, maar hij ziet zijn schot op Verrips belanden. Zo komt de 2-0 (voorlopig) nog niet op het bord
|
15
|
Charleroi blijft voor de aanval kiezen. Bernier had een goede dribbel in huis, maar de middenvelder had oorlog met de bal en zag zijn goede mogelijkheid niet benut worden
|
5
|
Doelpunt van Parfait Guiagon (Penalty)
Een paar minuten waren we ver en Malcolm Viltard gaat in de fout in de grote rechthoek. De scheidsrechter twijfelde niet en de bal ging op de stip. Parfait Guiagon zetten zich achter de bal en de smaakmaker schoot de voorsprong op het bord
|
4
|
Penalty voor Charleroi
|
1
|
Charleroi - FCV Dender EH: 0-0
|
Bank: Antoine Colassin - Yassine Khalifi - Jules Gaudin - Alexandre Stanic - Isaac Mbenza - Mohamed Kone - Massamba Sow - Amine Boukamir
Bank: Bryan Goncalves - Ragnar Oratmangoen - Krzysztof Koton - Jordan Attah Kadiri - Desmond Acquah - Guillaume Dietsch - Nail Moutha-Sebtaoui
|
FCV Dender EH
|Speler
|5
|Marijnissen Luc
|16
|Kvet Roman
|17
|Mbamba Noah
|18
|Rodes Nathan
|21
|Cools Kobe
|22
|Fredrick Benjamin
|24
|Viltard Malcolm
|34
|Verrips Michael
|44
|De Fougerolles Luc
|77
|Nsimba Bruny
|88
|Ferraro Fabio
|Bank
|7
|Goncalves Bryan
|11
|Oratmangoen Ragnar
|15
|Koton Krzysztof
|19
|Attah Kadiri Jordan
|23
|Acquah Desmond
|30
|Dietsch Guillaume
|67
|Moutha-Sebtaoui Nail