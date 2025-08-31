Racing Genk ontvangt zondag Zulte Waregem en hoopt eindelijk een eerste thuiszege te pakken. Coach Thorsten Fink zal opnieuw roteren, terwijl Tolu Arokodare praktisch vertrokken is.

Racing Genk en Zulte Waregem sluiten zondagavond de zesde speeldag af. De Limburgers gaan op zoek naar hun eerste thuisoverwinning van het seizoen.

Op Tolu Arokodare moeten ze nu niet meer rekenen. Hij zat al niet meer in de selectie voor de wedstrijd tegen Lech Poznan omwille van zijn aankomende transfer. Hij heeft zijn laatste match voor Genk gespeeld.

Coach Thorsten Fink besloot om te roteren tegen de Polen deze week, waardoor het een zekerheid is dat hij dit nu opnieuw doet. Verwacht nieuwe namen op meer dan de helft van de posities.

Genk miste zijn seizoensstart in de JPL, maar maakte het toch wat goed door Europa League te halen. Nu willen ze de lijn doortrekken naar de eigen competitie.

Zulte Waregem verloor vorig weekend met 0-2 van leider STVV. De kans dat Jelle Vossen mag starten tegen zijn ex-club lijkt groot. Het zou voor hem nog een mooi moment kunnen zijn.