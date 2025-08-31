Volg KRC Genk - Zulte Waregem live op Voetbalkrant.com vanaf 19:15.
-
Datum: 31/08/2025 19:15
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 6

Genk-coach Thorsten Fink stelt Mirisola op in de spits omdat Oh naar Stuttgart zou vertrekken. Karetsas en Ito mogen opnieuw beginnen. Bij Zulte Waregem is Jelle Vossen de opvallende afwezige, hij zou geblesseerd zijn. Bij Genk zou Sor een kwetsuur hebben.

Tijd   19:15 
Brandon Morren vanuit Cegeka Arena
Discussieer live mee! Lees 5 reacties...
KRC Genk (KRC Genk - Zulte Waregem)
KRC Genk: Mujaid Sadick Aliu - Matte Smets - Jarne Steuckers - Bryan Heynen - Junya Ito - Joris Kayembe - Konstantinos Karetsas - Ibrahima Sory Bangoura - Tobias Lawal - Robin Mirisola - Zakaria El Ouahdi
Bank: Hyun-Gyu Oh - Patrik Hrosovský - Yaimar Medina - Nikolas Sattlberger - Ken Nkuba - Lucca Kiaba Brughmans - Noah Adedeji-Sternberg - Adrian Palacios - Josue Ndenge Kongolo

Zulte Waregem (KRC Genk - Zulte Waregem)
Zulte Waregem: Jakob Kiilerich - Anton Tanghe - Enrique Lofolomo - Thomas Claes - Wilguens Paugain - Brent Gabriel - Tochukvu Nnadi - Joseph Opoku - Jeppe Erenbjerg - Serxho Ujka - Yannick Cappelle
Bank: Nikola Mituljikic - Benoit De Jaegere - Siebe van Keymolen - Louis Bostyn - Stavros Gavriel - Anosike Ementa - Benoit Nyssen - Lukas Willen - Kewan Vemba

KRC Genk KRC Genk
  Speler
3 Sadick Aliu Mujaid  
6 Smets Matte  
7 Steuckers Jarne  
8 Heynen Bryan  
10 Ito Junya  
18 Kayembe Joris  
20 Karetsas Konstantinos  
21 Bangoura Ibrahima Sory  
26 Lawal Tobias  
29 Mirisola Robin  
77 El Ouahdi Zakaria  
  Bank
9 Oh Hyun-Gyu  
17 Hrosovský Patrik  
19 Medina Yaimar  
24 Sattlberger Nikolas  
27 Nkuba Ken  
28 Kiaba Brughmans Lucca  
32 Adedeji-Sternberg Noah  
34 Palacios Adrian  
44 Ndenge Kongolo Josue  

Zulte Waregem Zulte Waregem
  Speler
Kiilerich Jakob  
3 Tanghe Anton  
6 Lofolomo Enrique  
8 Claes Thomas  
12 Paugain Wilguens  
13 Gabriel Brent  
21 Nnadi Tochukvu  
22 Opoku Joseph  
24 Erenbjerg Jeppe  
36 Ujka Serxho  
55 Cappelle Yannick  
  Bank
Mituljikic Nikola  
De Jaegere Benoit  
van Keymolen Siebe  
1 Bostyn Louis  
11 Gavriel Stavros  
17 Ementa Anosike  
19 Nyssen Benoit  
31 Willen Lukas  
53 Vemba Kewan  

Vooraf

LIVE: Genk-coach Thorsten Fink zal opnieuw roteren, Vossen in de basis tegen zijn ex-club?
Foto: © photonews

Racing Genk ontvangt zondag Zulte Waregem en hoopt eindelijk een eerste thuiszege te pakken. Coach Thorsten Fink zal opnieuw roteren, terwijl Tolu Arokodare praktisch vertrokken is.

Racing Genk en Zulte Waregem sluiten zondagavond de zesde speeldag af. De Limburgers gaan op zoek naar hun eerste thuisoverwinning van het seizoen.

Op Tolu Arokodare moeten ze nu niet meer rekenen. Hij zat al niet meer in de selectie voor de wedstrijd tegen Lech Poznan omwille van zijn aankomende transfer. Hij heeft zijn laatste match voor Genk gespeeld.

Coach Thorsten Fink besloot om te roteren tegen de Polen deze week, waardoor het een zekerheid is dat hij dit nu opnieuw doet. Verwacht nieuwe namen op meer dan de helft van de posities.

Genk miste zijn seizoensstart in de JPL, maar maakte het toch wat goed door Europa League te halen. Nu willen ze de lijn doortrekken naar de eigen competitie. 

Zulte Waregem verloor vorig weekend met 0-2 van leider STVV. De kans dat Jelle Vossen mag starten tegen zijn ex-club lijkt groot. Het zou voor hem nog een mooi moment kunnen zijn.

Prono KRC Genk - Zulte Waregem

KRC Genk wint
KRC Genk KRC Genk wint Gelijk Zulte Waregem Zulte Waregem wint
96.19% 3.49% 0.32%
Populairste
2-0
(79x)		 3-1
(71x)		 3-0
(57x)

Vergelijking KRC Genk - Zulte Waregem

Positie

13
15

Punten

4
4

Gewonnen

1
1

Verloren

2
3

Gescoorde doelpunten

5
5

Doelpunten tegen

6
9

Gele kaarten

7
10

Rode kaarten

0
1

Onderlinge duels gewonnen

30
12
11
15/07 12:00 KRC Genk KRC Genk 3-3 Zulte Waregem Zulte Waregem
14/01 20:45 KRC Genk KRC Genk 1-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
14/08 21:00 Zulte Waregem Zulte Waregem 1-4 KRC Genk KRC Genk
06/02 21:00 KRC Genk KRC Genk 2-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
31/10 13:30 Zulte Waregem Zulte Waregem 2-6 KRC Genk KRC Genk
27/01 18:45 KRC Genk KRC Genk 3-2 Zulte Waregem Zulte Waregem
09/08 16:00 Zulte Waregem Zulte Waregem 1-2 KRC Genk KRC Genk
19/01 20:00 Zulte Waregem Zulte Waregem 0-3 KRC Genk KRC Genk
10/08 20:30 KRC Genk KRC Genk 0-2 Zulte Waregem Zulte Waregem
17/03 18:00 Zulte Waregem Zulte Waregem 3-3 KRC Genk KRC Genk
29/09 18:00 KRC Genk KRC Genk 4-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
27/05 18:00 KRC Genk KRC Genk 2-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
09/02 20:30 KRC Genk KRC Genk 3-1 Zulte Waregem Zulte Waregem
19/11 14:30 Zulte Waregem Zulte Waregem 0-1 KRC Genk KRC Genk
21/12 20:30 Zulte Waregem Zulte Waregem 1-0 KRC Genk KRC Genk
28/08 20:00 KRC Genk KRC Genk 1-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
06/05 20:30 KRC Genk KRC Genk 2-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
16/04 18:00 Zulte Waregem Zulte Waregem 1-2 KRC Genk KRC Genk
15/01 20:30 KRC Genk KRC Genk 2-1 Zulte Waregem Zulte Waregem
07/08 20:30 Zulte Waregem Zulte Waregem 0-0 KRC Genk KRC Genk
09/05 18:00 Zulte Waregem Zulte Waregem 2-3 KRC Genk KRC Genk
03/04 20:30 KRC Genk KRC Genk 1-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
07/03 20:00 KRC Genk KRC Genk 3-2 Zulte Waregem Zulte Waregem
31/10 20:30 Zulte Waregem Zulte Waregem 2-0 KRC Genk KRC Genk
25/04 20:30 Zulte Waregem Zulte Waregem 2-2 KRC Genk KRC Genk
29/03 20:00 KRC Genk KRC Genk 0-3 Zulte Waregem Zulte Waregem
19/01 18:00 Zulte Waregem Zulte Waregem 1-0 KRC Genk KRC Genk
15/09 18:00 KRC Genk KRC Genk 5-2 Zulte Waregem Zulte Waregem
03/05 20:30 Zulte Waregem Zulte Waregem 0-4 KRC Genk KRC Genk
07/04 18:00 KRC Genk KRC Genk 1-1 Zulte Waregem Zulte Waregem
16/01 20:00 KRC Genk KRC Genk 0-1 Zulte Waregem Zulte Waregem
16/12 14:30 Zulte Waregem Zulte Waregem 3-2 KRC Genk KRC Genk
13/12 20:45 Zulte Waregem Zulte Waregem 0-5 KRC Genk KRC Genk
26/08 18:00 KRC Genk KRC Genk 2-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
15/12 20:00 Zulte Waregem Zulte Waregem 1-1 KRC Genk KRC Genk
13/08 20:00 KRC Genk KRC Genk 2-2 Zulte Waregem Zulte Waregem
28/01 20:30 Zulte Waregem Zulte Waregem 0-1 KRC Genk KRC Genk
25/09 20:00 KRC Genk KRC Genk 3-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
30/06 19:00 Zulte Waregem Zulte Waregem 0-2 KRC Genk KRC Genk
23/04 19:30 Zulte Waregem Zulte Waregem 4-1 KRC Genk KRC Genk
26/03 19:30 KRC Genk KRC Genk 0-1 Zulte Waregem Zulte Waregem
19/12 20:00 KRC Genk KRC Genk 2-2 Zulte Waregem Zulte Waregem
08/08 20:00 Zulte Waregem Zulte Waregem 2-2 KRC Genk KRC Genk
07/02 20:00 KRC Genk KRC Genk 1-2 Zulte Waregem Zulte Waregem
14/09 20:00 Zulte Waregem Zulte Waregem 1-3 KRC Genk KRC Genk
02/05 20:30 Zulte Waregem Zulte Waregem 2-2 KRC Genk KRC Genk
14/12 20:30 KRC Genk KRC Genk 5-2 Zulte Waregem Zulte Waregem
19/01 20:30 Zulte Waregem Zulte Waregem 2-2 KRC Genk KRC Genk
31/07 19:30 Zulte Waregem Zulte Waregem 0-0 KRC Genk KRC Genk
29/07 20:00 KRC Genk KRC Genk 3-1 Zulte Waregem Zulte Waregem
18/02 18:00 Zulte Waregem Zulte Waregem 1-0 KRC Genk KRC Genk
19/09 19:30 Zulte Waregem Zulte Waregem 0-2 KRC Genk KRC Genk
18/09 20:00 KRC Genk KRC Genk 3-1 Zulte Waregem Zulte Waregem
Jupiler Pro League

 Speeldag 6
Cercle Brugge Cercle Brugge 1-1 STVV STVV
KV Mechelen KV Mechelen 3-2 La Louvière La Louvière
Westerlo Westerlo 2-0 Antwerp Antwerp
Charleroi Charleroi 3-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
KAA Gent KAA Gent 1-1 Club Brugge Club Brugge
OH Leuven OH Leuven 1-0 Standard Standard
Union SG Union SG 1-0 Anderlecht Anderlecht
KRC Genk KRC Genk 19:15 Zulte Waregem Zulte Waregem
