Datum: 31/08/2025 18:30
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 6
LIVE: Union in de flow, bij Anderlecht zullen de supporters de druk nog héél wat hoger leggen
Foto: © photonews

Union ontvangt zondagavond Anderlecht in het Joseph Marienstadion voor een nieuwe editie van het Brusselse derby. De landskampioen komt met vertrouwen aan de aftrap na een sterke week, terwijl Anderlecht diep in de problemen zit na de Europese uitschakeling tegen AEK Athene.

De druk bij paars-wit is bijzonder groot. Sinds de terugkeer van Union in de hoogste klasse kon Anderlecht in zeven confrontaties in Dudenpark nog geen overwinning boeken: vijf nederlagen en twee gelijke spelen zijn hun balans. Daarbovenop komt de mentale tik van de Europese exit, die nog zwaar weegt.

Coach Besnik Hasi en Thorgan Hazard riepen hun ploeg op om te reageren in het derby, net zoals het eerder gebeurde na de misser tegen Häcken. Maar de vraag is of Anderlecht de mentale weerbaarheid kan opbrengen, na de futloze indruk die het in Griekenland achterliet. En dan zijn er nog de vele transferperikelen.

Fans Anderlecht zullen druk zetten

Union houdt zich intussen ver weg van het tumult bij de buren. Coach Sébastien Pocognoli benadrukt dat zijn ploeg enkel met zichzelf bezig is. “Het blijft een derby, een unieke wedstrijd. Voor ons verandert er niets. We willen deze match winnen en de interlandbreak met een goed gevoel ingaan", zegt hij.

Pocognoli mist wel Kamiel Van De Perre, Henok Teklab en Sofiane Boufal door blessures. Daartegenover staat dat Promise David en Mohammed Fuseini inzetbaar zijn en dat Charles Vanhoutte er gewoon bij is, net na zijn eerste oproep voor de Rode Duivels.

Bij Anderlecht ligt de druk om te presteren niet alleen op het veld. De supporters, al weken ontevreden over de Europese teleurstellingen, verwachten een sterke reactie. Een nieuw pijnlijke nederlaag tegen Union zou de sfeer nog verder doen kantelen.

Vergelijking Union SG - Anderlecht

Positie

3
4

Punten

11
9

Gewonnen

3
3

Verloren

0
1

Gescoorde doelpunten

12
11

Doelpunten tegen

3
5

Gele kaarten

12
7

Onderlinge duels gewonnen

12
3
2
10/05 20:45 Anderlecht Anderlecht 0-1 Union SG Union SG
12/04 20:45 Union SG Union SG 2-0 Anderlecht Anderlecht
23/02 18:30 Anderlecht Anderlecht 0-2 Union SG Union SG
01/09 18:30 Union SG Union SG 0-0 Anderlecht Anderlecht
05/05 18:30 Union SG Union SG 0-0 Anderlecht Anderlecht
14/04 18:30 Anderlecht Anderlecht 2-1 Union SG Union SG
28/01 18:30 Anderlecht Anderlecht 2-2 Union SG Union SG
25/01 20:30 Union SG Union SG 2-1 Anderlecht Anderlecht
28/07 20:45 Union SG Union SG 2-0 Anderlecht Anderlecht
08/01 18:30 Anderlecht Anderlecht 1-3 Union SG Union SG
28/08 18:30 Union SG Union SG 2-1 Anderlecht Anderlecht
15/05 18:30 Anderlecht Anderlecht 0-2 Union SG Union SG
24/04 18:30 Union SG Union SG 3-1 Anderlecht Anderlecht
30/01 13:30 Union SG Union SG 1-0 Anderlecht Anderlecht
25/07 18:30 Anderlecht Anderlecht 1-3 Union SG Union SG
11/02 20:45 Union SG Union SG 0-5 Anderlecht Anderlecht
27/09 20:45 Anderlecht Anderlecht 0-3 Union SG Union SG
Zeer vervelende, en onverwachte, blessure bij Union voor match tegen Anderlecht

25/08

Sébastien Pocognoli was absoluut niet tevreden na het gelijkspel tegen La Louvière. Hij is zich ervan bewust dat zijn team een ​​zeer rommelige wedstrijd heeft gespeeld en ...

Héél lucratief, maar fans Anderlecht vrezen voor uitkomst: hoe Union het nieuwe veld van het Lotto Park betaalt

26/08 73

Anderlecht staat donderdag voor een cruciale avond tegen AEK Athene. Bij uitschakeling volgt er tot Nieuwjaar geen Europees voetbal voor paars-wit. Dat zou hard aankomen bi...

Hoeveel krediet heeft Besnik Hasi nog bij Anderlecht?

30/08 59

De crisis bij RSC Anderlecht is groot na de Europese uitschakeling tegen AEK Athene. En dus was de vraag vrijdag ook wat er zou gebeuren met coach Besnik Hasi. Voorlopig li...

Twee belangrijke spelers keren terug, maar nog drie geblesseerden bij Union tegen Anderlecht

30/08

Sébastien Pocognoli heeft zich vrijdagmiddag voor de pers gepresenteerd. Hij heeft de Brusselse derby van zondag voorbeschouwd en ook een kijkje gegeven in zijn selectie.

Besnik Hasi met de handen in het haar: blessure Bertaccini kan behoorlijk serieus zijn

30/08 9

Anderlecht werd uitgeschakeld door AEK Athene en vreest nu ook slecht nieuws rond Adriano Bertaccini. De spits liep een knieblessure op en kan weken out zijn.

Nice duwt door voor Vanhoutte: bal ligt in het kamp van Union

30/08

Charles Vanhoutte kreeg zijn eerste oproep voor de Rode Duivels en kan nu ook een transfer maken. OGC Nice deed intussen al een tweede bod, dat dichter bij de vraagprijs va...

Johan Boskamp spaart zijn kritiek niet voor Anderlecht

30/08

Anderlecht startte degelijk in de competitie, maar het Europese debacle overheerst. Johan Boskamp spaart zijn kritiek niet: volgens hem falen vooral de spelers.

Wie staat er op Union in de spits bij Anderlecht? Eentje die zich absoluut niet mag blesseren of eentje die weg wil?

30/08 2

Anderlecht zit met een spitsenprobleem voor de topper tegen Union. Adriano Bertaccini, deze zomer voor vijf miljoen overgekomen van STVV, blesseerde zich in Athene en zal w...

Union doet het heel anders (en beter) dan Anderlecht: "Het werkt niet om 30 spelers in de kern te hebben"

30/08 4

Union blijft trouw aan zijn visie, ook nu de groepsfase van de Champions League nadert. CEO Philippe Bormans benadrukt dat de Brusselaars realistisch blijven, maar tegelijk...

Er komt nog meer beweging rond Mario Stroeykens bij Anderlecht: vertrek aanstaande?

06:30

Na RB Leipzig heeft nu ook PSV opnieuw Mario Stroeykens op de radar gezet. De jonge middenvelder van Anderlecht staat al langer op buitenlandse radar en ziet zijn naam nu o...

Jupiler Pro League

 Speeldag 6
Cercle Brugge Cercle Brugge 1-1 STVV STVV
KV Mechelen KV Mechelen 3-2 La Louvière La Louvière
Westerlo Westerlo 2-0 Antwerp Antwerp
Charleroi Charleroi 3-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
KAA Gent KAA Gent 13:30 Club Brugge Club Brugge
OH Leuven OH Leuven 16:00 Standard Standard
Union SG Union SG 18:30 Anderlecht Anderlecht
KRC Genk KRC Genk 19:15 Zulte Waregem Zulte Waregem
