Datum: 30/08/2025 18:15
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 6

LIVE: Wils grijpt in met dubbele wissel bij Antwerp!

KVC Westerlo ontvangt zaterdag Antwerp in 't Kuipje. Wils voert drie wissels door bij Antwerp: Benitez, Verstraeten en Adekami komen in de ploeg. Bij Westerlo starten Kimura en Piedfort.

Tijd   51' 49" 
51
 Doumbia wou zijn kunstje van afgelopen weekend nog eens herhalen! De middenvelder probeert het met een afstandsschot, maar ziet zijn bal naast doel vliegen.
46
 Vervangen Mauricio Benítez
Ingevallen Gyrano Kerk
46
 Vervangen Glenn Bijl
Ingevallen Kiki Kouyaté


Scheidsrechter 		Rust


45+1
 Na een licht contact blijft Van Den Keybus liggen, hij wordt verzorgd.
45
 We krijgen 3 minuten blessuretijd.
45
 De VAR beslist: geen penalty!
44
 De VAR is de penalty aan het checken...
Adekami gaat héél graag neer na een lichte fout. Niets aan de hand, maar Boterberg legt de bal op de stip. De VAR komt goed tussen waarna Boterberg moet gaan zien. De ref komt terug op zijn foute beslissing en beslist om geen penalty te geven.
41
 Penalty voor Antwerp
39
 Ferri op de paal!
Antwerp moet echt gaan opletten, een 2-0 had niet onverdiend geweest. Alcocer geeft mooi voor doel, Ferri zet er met kracht zijn hoofd tegen maar kopt op de paal.
36
 Alcocer met een laag schot, waar Thoelen geen problemen mee heeft. Toch is het weer Westerlo met druk naar voren. Antwerp laat toch te weinig zien vooraan.
33
 Westerlo heeft vertrouwen opgedaan door dat doelpunt. Alcocer knalt ver over doel.
28

Goal 		Doelpunt van Isa Sakamoto
Daar is het openingsdoelpunt! Na wat geharrewar, en een mogelijke penaltyfout van Bozhinov waar Boterberg voordeel bij gaf, kan Sakmoto de score openen! 't Kuipje ontploft een eerste keer.
24
 Somers probeert het met een afstandsschot, maar Jungdal laat zich niet verrassen.
20
 Sakamoto sprint opnieuw richting doel, haalt de achterlijn, maar kan nadien niemand bereiken. Hoewel Antwerp meer controle over de match lijkt te hebben, komt het grootste gevaar toch van Westerlo.
18
Westerlo - Antwerp
16
 Rommens geeft perfect voor doel tot bij Ferri, maar de Westelse spits kan zijn schot van dichtbij niet kadreren. Hier zat meer in.
15
 Zonder echt grote kansen is het voorlopig een aangename wedstrijd om te zien.
11
 Hier is Antwerp ook een keer. Verstraeten geeft een heerlijke diepe bal tot bij Janssen, die de bal meteen op de slof neemt. Westerlo-doelman Jungdal kan zijn doel schoonhouden en brengt redding.
10
 Beide ploegen zijn gestart aan de wedstrijd met aanvallende intenties. Dat belooft nog.
7
 Sakamoto kan richting doel dribbelen en mag ook een poging wagen. Thoelen kan snel naar de grond en klemt zijn schot.
7
 Westerlo neemt het spel even in handen en kan ook voor een halve kans zorgen.
4
 Antwerp zet als eerste druk. Westerlo heeft het in de openingsfase niet gemakkelijk, maar de bezoekers kunnen ook nog niet écht gevaarlijk zijn.
1
 We zijn eraan begonnen in 't Kuipje!
1
 Westerlo - Antwerp: 0-0
Westerlo (Westerlo - Antwerp)
Westerlo: Seiji Kimura - Isa Sakamoto - Bryan Reynolds - Tuur Rommens - Dogucan Haspolat - Thomas Van Den Keybus - Emin Bayram - Arthur Piedfort - Josimar Alcocer - Nacho Ferri - Andreas Jungdal
Bank: Antoñito Cordero - Mathias Fixelles - Allahyar Sayyadmanesh - Sergiy Sydorchuk - Adedire Mebude - Kyan Vaesen - Griffin Yow - Koen Vanlangendonck - Roman Neustädter

Antwerp (Westerlo - Antwerp)
Antwerp: Marwan Al-Sahafi - Yannick Thoelen - Mauricio Benítez - Vincent Janssen - Mahamadou Doumbia - Farouck Adekami - Glenn Bijl - Thibo Somers - Rosen Bozhinov - Zeno Van Den Bosch - Andreas Verstraeten
Bank: Taishi Brandon Nozawa - Kiki Kouyaté - Kobe Corbanie - Gyrano Kerk - Mukhammadali Urinboev - Christopher Scott - Youssef Hamdaoui - Niels Devalckeneer - Gabriel David

Vooraf

LIVE: Blijft Antwerp, zonder Praet, ongeslagen tegen Westerlo?
Foto: © photonews

KVC Westerlo ontvangt zaterdag Antwerp in 't Kuipje. De Kemphanen slikten al 11 tegengoals en moeten defensief beter doen, terwijl Antwerp zijn ongeslagen reeks wil voortzetten.

KVC Westerlo ontvangt zaterdagavond Antwerp in 't Kuipje. Een wedstrijd die, als we op de afgelopen jaren mogen afgaan, zeker spektakel belooft. Er vallen vaak veel doelpunten wanneer ze elkaar treffen.

Normaal gezien moesten de Kemphanen vorige week tegen Club Brugge spelen, maar door het Europese voetbal van Club werd de wedstrijd verplaatst. Er werd geopteerd voor een oefenwedstrijd tegen Beerschot, die met 4-2 gewonnen werd. Nacho Ferri scoorde twee doelpunten.

Antwerp zal het zonder enkele belangrijke spelers moeten doen. Doelman Senne Lammens is er opnieuw niet bij. Hij is nog een speler van Antwerp, maar zijn transferdossier sleept aan. Het lijkt erop dat Yannick Thoelen opnieuw start.

Dennis Praet zal ook niet meedoen, hij pakte afgelopen weekend een rode kaart in de partij tegen KV Mechelen, waarna een logische schorsing van één speeldag volgde. Gyrano Kerk zou wel beschikbaar zijn. Verder zijn Semm Renders en Daam Foulon onzeker, meldt Het Laatste Nieuws. 

Westerlo zal vooral op verdedigend vlak beter moeten doen. De Kemphanen slikten al 11 tegendoelpunten. Alleen OH Leuven deed slechter. Antwerp wil zijn ongeslagen reeks dan weer verderzetten.

Jupiler Pro League

 Speeldag 6
Cercle Brugge Cercle Brugge 1-1 STVV STVV
KV Mechelen KV Mechelen 3-2 La Louvière La Louvière
Westerlo Westerlo 1-0 Antwerp Antwerp
Charleroi Charleroi 20:45 FCV Dender EH FCV Dender EH
KAA Gent KAA Gent 31/08 Club Brugge Club Brugge
OH Leuven OH Leuven 31/08 Standard Standard
Union SG Union SG 31/08 Anderlecht Anderlecht
KRC Genk KRC Genk 31/08 Zulte Waregem Zulte Waregem
