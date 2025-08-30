LIVE: Wils grijpt in met dubbele wissel bij Antwerp!

KVC Westerlo ontvangt zaterdag Antwerp in 't Kuipje. De Kemphanen slikten al 11 tegengoals en moeten defensief beter doen, terwijl Antwerp zijn ongeslagen reeks wil voortzetten.

KVC Westerlo ontvangt zaterdagavond Antwerp in 't Kuipje. Een wedstrijd die, als we op de afgelopen jaren mogen afgaan, zeker spektakel belooft. Er vallen vaak veel doelpunten wanneer ze elkaar treffen.

Normaal gezien moesten de Kemphanen vorige week tegen Club Brugge spelen, maar door het Europese voetbal van Club werd de wedstrijd verplaatst. Er werd geopteerd voor een oefenwedstrijd tegen Beerschot, die met 4-2 gewonnen werd. Nacho Ferri scoorde twee doelpunten.

Antwerp zal het zonder enkele belangrijke spelers moeten doen. Doelman Senne Lammens is er opnieuw niet bij. Hij is nog een speler van Antwerp, maar zijn transferdossier sleept aan. Het lijkt erop dat Yannick Thoelen opnieuw start.

Dennis Praet zal ook niet meedoen, hij pakte afgelopen weekend een rode kaart in de partij tegen KV Mechelen, waarna een logische schorsing van één speeldag volgde. Gyrano Kerk zou wel beschikbaar zijn. Verder zijn Semm Renders en Daam Foulon onzeker, meldt Het Laatste Nieuws.

Westerlo zal vooral op verdedigend vlak beter moeten doen. De Kemphanen slikten al 11 tegendoelpunten. Alleen OH Leuven deed slechter. Antwerp wil zijn ongeslagen reeks dan weer verderzetten.