Cercle Brugge boekt belangrijke zege en loopt opnieuw vier punten uit op Waasland-Beveren in het klassement

Cercle Brugge heeft deze middag een zeer belangrijke overwinning geboekt in de Jupiler Pro League. Cercle Brugge haalde het met 2-1 van Beerschot. Biancone en Ugbo scoorden voor de thuisploeg, terwijl Jan Van Den Bergh de netten deed trillen voor Beerschot.

Cercle Brugge begon uitstekend aan de wedstrijd en kon als enige ploeg voor gevaar zorgen. De eerste echte kans was er echter pas na een kleine 20 minnuten, maar het was wel meteen raak. Bates haalde het in de lucht van Radic en Biancone stond op de juiste plaats om de bal naast Vanhamel in doel te koppen: 1-0.

Beerschot kon er daarna maar weinig tegenover zetten en Cercle Brugge ging op zoek naar de 2-0. Het doelpunt kwam er ook, want Sanusi haalde Pavlovic neer in de zestien. Een kolfje naar de hand van Ugbo en de aanvaller zette de strafschop feilloos om: 2-0.

De wedstrijd leek al gespeeld, maar het was buiten Velkovski gerekend. Net voor de rust ging hij zwaar door op Pietermaat en na een tussenkomst van de VAR werd er besloten om de verdediger met rood van het veld te sturen. Beerschot kreeg daarna nog een uitstekende mogelijkheid via Suzuki, maar 2-0 was wel de ruststand.

Tweede helft

Beerschot dus met een man meer in de tweede helft en na nog geen vijf minuten had de club de aansluitingstreffer al beet. Holzhauser draaide een vrije trap perfect op het hoofd van Jan Van Den Bergh en de verdediger had de 2-1 maar binnen te koppen.

Daarna ging Beerschot op zoek naar de gelijkmaker, maar veel kansen kregen de bezoekers niet bij elkaar gevoetbald. Vooral Suzuki kreeg enkele grote kansen, maar oog in oog met Didillon trapte hij op de doelman en even later kopte hij net naast.

Het bleef uiteindelijk 2-1, wat natuurlijk zeer goed nieuws is voor Cercle Brugge. Zo heeft het team van Yves Vanderhaeghe nu vier punten meer dan hekkensluiter Waasland-Beveren en het schuift op naar de zestiende plaats in het klassement.