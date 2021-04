Volgens Jan Van den Bergh schieten ze zichzelf in de voet bij Beerschot: "Er was te weinig beweging en grinta"

Bij Beerschot maken ze nog steeds kans op een plaats bij de eerste vier in het klassement, maar ze hebben zondag wel dure punten laten liggen in de strijd om play-off 1. Ze verloren met 2-1 op het veld van Cercle Brugge.

Volgens Jan Van den Bergh was vooral de eerste helft niet goed genoeg van zijn ploeg. "Ik denk dat we onszelf in de voet schieten. Er waren veel slordigheden en te weinig beweging en grinta. Ondanks de rode kaart wisten we dat het moeilijk werd. Het wordt nog snel 2-1, maar daarna ontbrak het aan efficëntie", aldus de verdediger van Beerschot.

Van den Bergh is dan ook teleurgesteld, want hij wist dat de ploeg een goede zaak kon doen. "Ik had voor de wedstrijd het gevoel dat de concentratie goed zat en iedereen zag er scherp uit. We wisten dat we een goede zaak konden doen, maar in de eerste helft hebben we het zelf verpest. In de tweede helft ontbrak het aan efficiëntie."

De verdediger heeft geen verklaring voor de mindere eerste helft. "Ik heb er geen verklaring voor. Het is een samenloop van omstandigheden. We hadden te weinig vertrouwen aan de bal en te weinig vertrouwen om in de bal te komen. We wisten waar de ruimtes gingen komen, maar de plannen werden niet goed uitgevoerd."