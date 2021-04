Will Still teleurgesteld na nederlaag: "met zo'n eerste 45 minuten is het moeilijk om wedstrijden te winnen"

Cercle Brugge heeft deze middag een goede zaak gedaan in de Jupiler Pro League. Ze haalden het met 2-1 van Beerschot. Will Still, de trainer van Beerschot, was niet te spreken over de eerste helft van zijn ploeg.

Still vertelde het op de persconferentie na de wedstrijd. "Ik kan het zeer kort en simpel uitleggen. Na zo’n eerste 45 minuten is het moeilijk om wedstrijden te winnen. Twee domme doelpunten, waarvan één op stilstaande fase terwijl we altijd hebben gezegd dat we geen doelpunten tegenkrijgen op stilstaande fases. Ook de penalty komt er omdat we overal te laat zijn. Als je tegen ploeg speelt dat voor zijn leven speelt kan je zo’n helft niet accepteren", aldus de trainer van Beerschot.

Still begrijpt niet waarom zijn ploeg niet goed is gestart aan de wedstrijd. "Ik ga erover nadenken waarom de ploeg niet scherp uit de kleedkamer komt. We moeten het analyseren. We zitten in een situatie waarin we zelf punten willen pakken. Zo’n eerste 40 minuten kan gewoon niet. We gaan er aan moeten werken en oplossing moeten vinden om zo’n begin niet meer te moeten meemaken", legde Will Still uit.