Yves Vanderhaeghe zag een goede wedstrijd van zijn ploeg, maar was over bepaalde zaken niet tevreden: "Het was een drama"

Cercle Brugge kan even opgelucht ademhalen. Dit weekend werd namelijk een belangrijke overwinning geboekt tegen Beerschot. Het werd 2-1. Daardoor loopt Cercle Brugge nu vier punten uit op hekkensluiter Waasland-Beveren.

Yves Vanderhaeghe, de trainer van Cercle Brugge, was vooral tevreden over de eerste helft van zijn ploeg. "In de eerste helft hadden we de controle. Het wordt 2-0 en dat is verdiend. We hadden veel controle en ook het betere van het spel. We hebben weinig weggegeven", aldus Vanderhaeghe.

Toch was de trainer niet te spreken over de defensieve stilstaande fases van zijn ploeg. Zo zorgde Beerschot namelijk voor veel gevaar. "Op de stilstaande fases waren we niet goed genoeg. We stonden vrij stabiel te verdedigen, maar enkele stilstaande fases waren een drama. De bal is drie, vier keer voorlangs gegaan. Daar moeten we hard verder aan werken. Beerschot beschikt uiteraard wel over speler (Holzhauser) die bal legt waar hij wilt", concludeerde Vanderhaeghe.