Will Still laat zich uit over debutant: "Hij heeft zeer veel kwaliteiten, maar fysiek nog niet 100% in orde"

Beerschot verloor deze middag met 2-1 op het veld van Cercle Brugge. Een lichtpunt bij de club was wel het debuut van Zakaria Bakkali. Hij mocht voor het eerst invallen sinds hij enkele maanden geleden werd binnengehaald.

Zakaria Bakkali heeft nog niet veel plezier beleefd aan zijn periode bij Beerschot. De flankaanvaller kreeg te maken met verschillende kwaaltjes, waardoor hij zijn debuut voor de club nog niet kon maken. Daar kwam deze middag echter verandering in.

Hij speelde een half uur mee, maar hij bleef samen met Beerschot op een 2-1 nederlaag steken. Still gaf na de wedstrijd meer uitleg over Bakkali op de persconferentie. "Het was een redelijke invalbeurt. Hij heeft zeer veel kwaliteiten, maar fysiek is hij nog niet 100% in orde. Het is wel positief voor de ploeg, want het is een extra optie voor de toekomst", aldus de trainer van Beerschot.