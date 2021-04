Centrale verdediger Cercle Brugge maakt goede indruk, maar: "Hij moet soms opletten en meer simpel spelen"

Cercle Brugge heeft het voorbije weekend een belangrijke zege geboekt in de Jupiler Pro League. Het won met 2-1 van Beerschot. Eén van de sterkhouders bij Cercle Brugge was Strahinja Pavlović.

De 19-jarige centrale verdediger maakte ook op offensief vlak indruk met zijn techniek en hij haalde er onder meer een penalty uit voor de thuisploeg. Ook Yves Vanderhaeghe was tevreden over de prestatie van zijn jonge verdediger.

"Pavlovic pakt initiatief aan de bal. Hij is overtuigd van zijn eigen spel. Hij beschikt over kwaliteiten en gaat als centrale verdediger graag in de dribbel. Hij moet wel soms opletten en zich meer beperken tot simpel spelen", legde de trainer van Cercle Brugge uit na de wedstrijd.

"Hij had wel een actie in huis, waardoor we een strafschop krijgen, dus ik kan er niet kwaad op zijn. Hij speelde een mindere match tegen KRC Genk, maar vandaag was hij zeker aanwezig. Dit verlangen we van hem en het is knap op 19-jarige leeftijd", aldus Vanderhaeghe.