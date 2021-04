Mbokani loodst tienkoppig Antwerp naar tweede plek en play-off 1, Cercle is gered en juicht mee

Moeskroen moest winnen om nog van die voorlaatste plek weg te geraken, Antwerp om zich te kwalificeren voor play-off 1. Hoogspanning dus op Le Canonnier. Antwerp schoot sterk uit de startblokken en deed ook na de uitsluiting van Le Marchand voldoende om de zege binnen te halen.

Vercauteren, die al geregeld het verwijt kreeg te defensief te spelen, koos deze keer wel voor een offensieve opstelling. Buta en Mbokani kwamen in het elftal. Zo verschenen zowel Mbokani, Lamkel Zé als Refaelov tussen de lijnen. Dat is wel een aanvallend compartiment waarmee je naar de oorlog kan. Buta vierde zijn jubileum, de Angolese Portugees speelde zijn honderdste match voor stamnummer 1.

Goed voetballend Antwerp

Het was ook Antwerp dat van bij de aftrap de lakens uitdeelde. Voetballend ging het zo vlotjes voor de Great Old dat Moeskroen vaak zelfs niet in het duel geraakte. De eerste bezoekende dreiging liet niet lang op zich wachten. Hongla mikte van in het strafschopgebied naast. Lamkel Zé toverde een afvallende bal om in een prima lage volley en trof de staak.

Heerlijke aanvallen

Antwerp bokste enkele heerlijke aanvallen in mekaar. Eentje wist Mbokani van dichtbij af te ronden op aangeven van Buta. Een misschien nog mooiere aanval werd opgezet door De Laet, die oprukte na een één-tweetje met Mbokani. Nadien ging het naar Lamkel Zé, die aflegde voor Mbokani. Dieu schoot de kans op zijn tweede naast.

Alles liep naar wens tot de bezoekers, tot Le Marchand na een gemiste controle fors doorging op Harbaoui. Boterberg gaf geel, maar de VAR riep hem naar het scherm en het vervolg liet zich al raden: Antwerp met tien. Desondanks moest Koffi voor rust nog een knal van Mbokani over tikken.

© photonews

Kort na de pauze stond Mbokani wel voor de tweede maal op het scorebord. Het was Lamkel Zé die initieel profiteerde van geklungel achterin bij Moeskroen. LZ7 hield dan ook nog eens knap het overzicht, waarna Mbokani het kon afmaken. Klus geklaard voor Antwerp, zo leek het, maar Olinga had andere plannen. Kort na de 0-2 deed die met een raket de netten trillen: de aansluitingstreffer was een feit.

Olinga had hierna het vertrouwen gevonden. De Wolf wist deze keer wel raad met diens botsende schot. Even voorbij het uur zag het er alweer een stuk beter uit voor Antwerp. Seck kopte aan de tweede paal de 1-3 binnen.

© photonews

Ook hierna nog kansen bij de vleet. De Wolf werkte een schot van Xadas over en pakte uit met een knappe save op een kopbal van Harbaoui. Gnohéré devieerde een volgend schot van Xadas aan de eerste paal naast, terwijl De Wolf al in de andere hoek lag. Aan de overzijde had het 1-4 kunnen worden. Refaelov vond Koffi op zijn weg.

Doelpunt Harbaoui komt te laat

De volgende goal zou door Moeskroen gemaakt worden, want Harbaoui had in de slotfase toch nog zijn doelpuntje beet. Het was onvoldoende om zijn ploeg nog aan een punt te helpen. Het zal tot de meeste vreugde leiden bij... Cercle, want dat is nu helemaal zeker van het behoud. Moeskroen en Waasland-Beveren moeten nog aan de bak. Antwerp springt naar plek twee en is op zijn beurt zeker van zijn plek in play-off 1.