Drie wijzigingen bij Antwerp pakken goed uit: "Concurrentie creëren"

Antwerp heeft de poort naar play-off 1 opengebeukt en dat deed het met drie jongens die er tegen Anderlecht niet bij waren. Van die drie was enkel Buta in de vorige match een invalbeurt gezorgd. Die andere twee, Mbokani en Seck, zorgden in Moeskroen voor de doelpunten.

Logisch ook dat er een aantal wijzigingen doorgevoerd werden na de zware thuisnederlaag tegen Anderlecht. Voordien was het minder voor de hand liggend dat er gewijzigd werd, aangezien er zeges geboekt werden tegen Kortrijk en Club Brugge.

"Je moet ook altijd voor een deel vertrouwen geven aan de spelers die je zet", zegt trainer Franky Vercauteren. "Als er jongens het goed doen, ga je die ook laten staan. Als er op een gegeven moment een gebrek aan concurrentie is, moet je concurrentie creëren."

Bijvoorbeeld door aan te geven dat er op sommige posities toch een andere speler in het elftal kan komen. "Je weet dat dat dan kan gebeuren als er andere opties zijn. Als je die opties hebt op de bank, waarom zou je die dan niet gebruiken?"

Dat heeft Vercauteren gedaan tegen Moeskroen. "In dit geval hebben we dat gedaan door Seck in de ploeg te brengen en te schuiven met Ritchie De Laet." Die laatste ging op links spelen en helemaal voorin was er uiteraard Mbokani. "Dieu heeft één week meegedaan, tegen Kortrijk, en was nadien geschorst. Nu was hij opnieuw beschikbaar en dat is goed verlopen."