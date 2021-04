Speelde dit in de kaart van Antwerp? Bizarre vervanging verdient een uitleg

Antwerp is niet meer uit de top vier weg te slaan na de winst bij Moeskroen, al moest het voor die driepunter wel knokken tot het laatste fluitsignaal. De uitsluiting van Le Marchand voor rust maakte het er uiteraard niet makkelijker op. En wat als Olinga was blijven staan?

Wanneer er 48 minuten gespeeld zijn in Moeskroen - Antwerp fusilleert Fabrice Olinga Ortwin De Wolf met een onhoudbare raket. Mbokani had net voordien de 0-2 gemaakt, maar zo werd het dus al snel 1-2. Vanaf dat moment speelde Olinga met een pak vertrouwen en in de eerstvolgende minuten was hij veruit de gevaarlijkste voetballer bij Moeskroen.

Kort na zijn doelpunt haalde Olinga opnieuw de trekker over. Deze keer was zijn schot wel te pakken en De Wolf pareerde dan ook. Het gaf wel aan dat er nog meer dreiging kon komen van de flankspeler. Groot was dan ook de verbazing toen zijn trainer hem halverwege de tweede helft naar de kant haalde. Ook Olinga zelf snapte het niet goed.

"We moesten bepaalde situaties creëren. Met Imad Faraj had ik een speler op de bank zitten die goede voorzetten kan trappen en met Gnohéré kon ik een sterke beer voor doel posteren. Naar het einde van de match toe konden we wel enkele frisse spelers gebruiken", legde Jorge Simão uit.

De trainer van Moeskroen vond ook wel dat Olinga een prima partij speelde. "Natuurlijk heeft Olinga zijn job goed gedaan. Het ging er vooral om dat we met een frisse Faraj nog meer voorzetten konden brengen en dat we de juiste mensen op het veld kregen die spelers voor doel konden zetten."