Moeskroen-coach doet opvallende vaststelling én steekt hand in eigen boezem: "Daar voel ik me verantwoordelijk voor"

Bij Moeskroen moesten ze weer afdruipen zonder punten na een intense wedstrijd tegen Antwerp. Dat maakten ze er na de pauze van, want voor rust kwam Moeskroen amper aan de bal. Jorge Simão legde de verantwoordelijkheid voor de mindere eerste helft van zijn team bij zichzelf.

"We speelden een slechte eerste helft waarin we één goal slikten. We speelden een goede tweede helft waarin we twee doelpunten tegen hebben gekregen. Dat is de samenvatting van de match", stelde Simão enigszins tot zijn verbazing vast. Je zou het eigenlijk anders verwachten.

Ook mocht verwacht worden dat een ploeg die tegen degradatie strijdt met meer grinta op het veld komt dan Moeskroen deed. "Ik denk niet dat we de juiste mentale aanpak hadden. Daar voel ik me verantwoordelijk voor. Het is mijn taak om de spelers op de goede weg te zetten. Fysiek en tactisch, maar vooral mentaal. Daarom voel ik me verantwoordelijk. We waren niet op de afspraak. Dat was niet het echte Moeskroen."

Na de pauze hebben we kwaliteit gebracht

Dan heeft Simão het over de eerste helft. Na de koffie was het een ander verhaal. "We hadden zeventig procent balbezit en schoten twintig keer naar doel. Straf, ook al stond de tegenstander met tien man. Na de pauze hebben we individueel en collectief kwaliteit gebracht. We hebben getoond dat we veel beter kunnen dan in de eerste helft."

Moeskroen moet nu wel nog Waasland-Beveren achter zich zien te houden op de laatste speeldag. Les Hurlus beginnen eraan met drie punten meer dan de Waaslanders, maar moeten wel naar leider Club Brugge. "We gaan vechten tot het einde voor wat we nodig hebben. Dat is één punt en dan spelen we de barrages. Dan hebben we de kans om onszelf te behoeden voor degradatie."

Met 32 punten kan het ook lukken

Simão acht zijn team in staat om operatie redding tot een goed einde te brengen. "We hebben altijd gezegd dat we 35 punten moesten pakken om erin te blijven, maar met 32 punten kan het ook lukken. Als we ons mentaal goed voorbereiden, kunnen we een ploeg zijn die moeilijk te verslaan is."