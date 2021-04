Antwerp zeker van play-off 1: "Je kunt Anderlecht niet vergelijken met Moeskroen, belangrijk om het af te maken"

Franky Vercauteren en Antwerp kunnen de slotspeeldag ontspannen tegemoet. In play-off 1 zitten ze sowieso. Vercauteren was na de winst op Le Canonnier tevreden met de goede dingen die zijn team liet zien, al nuanceerde hij ook één en ander.

"Het was een match met hoogtes en laagtes", analyseerde Vercauteren. Daarmee verwees hij zowel naar de goede start van zijn ploeg als naar de uitsluiting van Le Marchand. "Die gemiste controle kwam door de staat van het veld, maar hij doet een tackle die niet nodig is."

Er moest dus bij de pauze wel één en ander besproken worden. "De groep heeft tijdens de rust zijn verantwoordelijkheid genomen om offensieve bijdrages te blijven brengen, om zo eventuele defensieve problemen te compenseren. Daardoor hebben we ook nog twee goals gemaakt. Het was bibberen tot het einde, maar we hebben er alles aan gedaan."

Makkelijker de vrije man gevonden

Deze teamprestatie was alvast een heel verschil met de 1-4-pandoering tegen Anderlecht. "Je kunt Anderlecht ook niet vergelijken met Moeskroen. Dat is een andere match met andere tegenstrevers. Naar intensiteit en impact toe was het helemaal anders. Het was veel makkelijker om hier de vrije man te vinden dan tegen Anderlecht."

Toch maar goed dat Antwerp al voor de slotspeeldag zeker is van dat ticket voor play-off 1. "Anders lag er heel veel druk op. We spelen ook tegen Genk, niet gemakkelijk dus. Dit was een heel belangrijk moment om te winnen en het zo al af te maken. We hebben voor onszelf gezorgd en wie daar nog mee gelukkig is, profiteert mee", beseft Vercauteren dat ook zijn ex-ploeg Cercle blij zal zijn met het resultaat.