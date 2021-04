Goots hoopt dat zijn Antwerp opnieuw vertrokken is: "De volgende stap in de expansie die Gheysens met de club voor ogen heeft"

Antwerp legde maandagavond Moeskroen over de knie en plaatst zich zo definitief voor Play Off 1. De ambities van The Great Old stoppen daar echter niet, dat weet ook Antwerp-icoon Patrick Goots.

Er volgt eerst nog een serieuze test vooraleer het echte werk begint. De wedstrijd tegen KRC Genk van komende zaterdag wordt een graadmeter voor wie zal strijden voor plek 2 in Play Off 1. Dat vindt ook Antwerp-boegbeeld Patrick Goots. "In de reguliere competitie pakte Antwerp 3 op 15 tegen Club Brugge, Genk en Anderlecht. Da's natuurlijk onvoldoende om in Play-off 1 potten te breken", klinkt het in Gazet van Antwerpen. "Daarom is de match van zaterdag tegen Genk, dat overloopt van vertrouwen en vlot de weg naar doel vindt, een belangrijke test." Dromen van Champions League Al heeft Goots wel vertrouwen in het team dit seizoen. "Ik acht dit Antwerp ertoe in staat zijn tweede plaats tot eind mei vast te houden. Deelname aan de Champions League-voorrondes is nu al een interessant doel om naar uit te kijken. Het zou de volgende stap zijn in de expansie die Gheysens met de club voor ogen heeft."