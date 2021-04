Antwerp wint in extremis van Racing Genk

Antwerp wint na een fantastische 2de helft van Racing Genk met twee doelpunten in de slotminuten.

Antwerp tegen Racing Genk is normaal een garantie op spektakel en veel doelpunten en dit was nu niet anders.

1ste helft

De eerste bal tussen de palen was van Antwerp via Refaelov maar deze besloot op Vandevoordt. Dit was na een tiental minuten in een wedstrijd die vooral werd gecontroleerd door Racing Genk. Op de eerste grote kans was het wachten tot de 16de minuut. Onuachu kopte op De Wolf en in de herneming kon Preciado niet profiteren. Tweemaal stond De Wolf goed gepositioneerd.

De bal komt bij Prediado die op De Wolf schoot. De Wolf kon de bal niet wegwerken en Onuachu was het snelste op de bal en kon gemakkelijk de 0-1 op het bord zetten. Een verdiende voorsprong voor Racing Genk die de wedstrijd controleerde.

Antwerp had blijkbaar het tegendoelpunt nodig om wakker te worden. Kleine kansen via Mbokani en Refaelov maar zonder echt Vandevoordt in gevaar te brengen.

Toch was de beste kans nog voor Racing Genk via Thorstvedt met een verre trap op doel en Bongonda die de bal over en naast het doel van De Wolf schoot.

2de helft

Antwerp had duidelijk een preek gekregen tijdens de rust van Vercauteren want ze begonnen heel fel aan de 2de helft. In de 50ste minuut resulteerde dit bijna in de gelijkmaker via een corner van Refaelov en De Laet verlengde bijna in het doel maar Vandevoordt bracht redding op de lijn.

Een paar minuten later was er een grote kans via Refaelov en nadien Mbokani maar de bal gaat niet voorbij Vandevoordt. Al leek hier wel sprake van handspel en zo dacht ook Lamkel Zé die geel kreeg vanwege protest.

Het was niet Antwerp maar Racing Genk dat scoorde. Buta speelde de bal te kort terug op De Wolf en deze tikte Onuachu aan die neerging in de 16 meter. Terechte strafschop en Onuachu zelf achter de bal en die zette de 0-2 op het bord. Verrassend werd de topschutter direct vervangen door Dessers.

Antwerp bleef niet bij de pakken zitten en koos resoluut voor de aanval. Racing Genk kreeg de bal niet weggewerkt na schoten op doel van Refaelov en Verstraete, de bal kwam bij Mbokani en dan bij Lamkel Zé die uiteindelijk met een knappe dribbel Vandevoordt kon verschalken. Hij werd afgevlagd voor buitenspel maar de VAR keurde het doelpunt terecht goed. Zo stond het 1-2 en op dat moment kwam Gerkens en Miyoshi op het veld om toch nog minstens een punt uit de brand te slepen.

Antwerp ging nadrukkelijk op zoek naar de gelijkmaker en Racing Genk werd gered door de paal. Een schot van Refaelov van buiten de grote baklijn en Vandevoordt was geklopt maar de paal bracht redding.

Racing Genk probeerde terug controle over de wedstrijd te krijgen door de bal in eigen rangen te houden. Dit resulteerde in een corner van waarop Cuesta kon scoren maar deze kwam terug uit buitenspel en zo ging het feestje niet door.

Refaelov zette de bal voor in de 90ste minuut en Mbokani schiet de bal onhoudbaar voorbij Vandevoordt. Zo stonden de bordjes terug in evenwicht met nog 4 minuten extra speeltijd. Nog geen minuut later krijgt Antwerp een corner. Refaelov achter de bal en via de schouder van Batubinsika wordt het 3-2.

Antwerp wint zo na een fantastische 2de helft.