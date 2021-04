"Dit was een verdiende overwinning" - Vercauteren liet Antwerp aanvallend spelen

Vercauteren was een zeer tevreden trainer na de match en zag zijn Antwerp als terechte winnaar van de partij.

Een zichtbaar ontspannen Vercauteren op de persconferentie na de wedstrijd. Hij gaf direcht zijn analyse van de wedstrijd. "We zijn niet goed begonnen. Racing Genk vond steeds de vrije man en ze lieten ons lopen van links naar rechts. We konden ze niet onder druk zetten op defensief vlak en als we dan de bal hadden dan hadden we niet de kwaliteit om eruit te komen en waren we niet balvast genoeg.

In het 2de deel van de eerste helft kwam Antwerp er al iets beter voor. Het gaf de indruk dat ze het tegendoelpunt nodig hadden om wakker te schieten. Vercauteren zei hierover: "We kwamen er na 25 minuten beter uit en dan konden we al iets meer druk zetten. Aan de bal konden we ook al iets meer brengen maar dan kwamen we op achterstand. We hadden het gevoel aan de rust dat als we deze lijn doortrekken dan zit er wel iets in."

Ondanks het betere spel van Antwerp kwamen ze toch op een 0-2 achterstand via een strafschop van Onuachu. Vercauteren vond de dubbele voorsprong van Racing Genk niet verdiend: "De dubbele achterstand was niet verdiend in mijn ogen. We hebben wel direct gereageerd en getoond dat we nog altijd geloof hadden. De 2de helft waren we gewoon veel beter. Sommigen gaan er misschien anders over denken maar dit was een verdiende overwinning."