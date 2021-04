Antwerp-doelman twee keer in de fout: nieuwe kans voor Butez lijkt eraan te komen

Een knotsgekke wedstrijd was het gisteren in de topper tussen Antwerp en Racing Genk. Antwerp scoorde in de 90ste en 92ste minuut en kon zo op het einde nog een 0-2 achterstand ombuigen in een 3-2 overwinning. Toch zal niet iedereen bij de Antwerpenaren na de wedstrijd even tevreden zijn geweest...

Gisteren won Royal Antwerp met twee last-minutedoelpunten de topper tegen Racing Genk. Genk scoorde twee keer door een fout van Antwerp-doelman Ortwin De Wolf. In de eerste helft duwde de jonge doelman een schot van Preciadio slecht weg, topschutter Onuachu twijfelde niet en scoorde de rebound. Na de pauze maakte De Wolf contact met Onuachu, het verdict: een penalty. Onuachu schoot vanop de elfmeter zijn tweede van de avond tegen de netten. De 23-jarige Belg maakte gisterenavond dus geen al te beste beurt. De Wolf lijkt zijn plaats in het doel kwijt te raken aan, de op dit moment tweede doelman, Jean Butez. Butez was voor zijn blessure maandenlang eerste doelman bij Antwerp, hij is nu al een paar weken terug topfit. De Wolf speelde gisteren dus geen al te beste wedstrijd. Misschien is dit wel hét moment voor Franky Vercauteren om net voor de play-offs nog een keeperswissel te doen.