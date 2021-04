"We lieten ons te gemakkelijk wegzetten" volgens John Van den Brom

Racing Genk stond 0-2 voor maar verloor in extremis nog met 3-2. Een pijnlijke nederlaag voor Racing Genk en één waarmee het vertrouwen toch wordt aangetast.

Er kwam een teleurgestelde John Van den Brom op de persconferentie: “Ik denk dat wij een nederlaag hebben geleden die onnodig was op basis van de 1ste helft en zelfs de 1ste 60 minuten. Als je hier 0-2 voorkomt dan verwacht je dat je hier meer ruimte krijgt waardoor we nog meer ons eigen spel kunnen spelen.

Racing Genk controleerde de wedstrijd al kwam Antwerp wel feller uit de kleedkamer. Van den Brom had dit ook opgemerkt: "Laatste 25 minuten zijn we teveel achteruit blijven lopen en de tegenstander in de wedstrijd laten komen. We zijn de 2de helft er niet meer in geslaagd om zo te blijven voetballen als in de 1ste helft. Het feit dat je verliest is altijd vervelend maar twee stilstaande fases die je tegenkrijgt dat moet beter. Je laat je te gemakkelijk wegzetten. Dit kan volgende week ook gebeuren. Hier moeten we lessen uit trekken want dit is een onnodige nederlaag die het goede gevoel aantast."