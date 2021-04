Uiteindelijk de winst maar Batubinsika zag gelijkenissen met een andere match: "Hetzelfde gevoel als tegen Anderlecht"

Antwerp speelde een zwak begin van de wedstrijd. Bij Batubinsika leek dit op de wedstrijd tegen Anderlecht. Al kon Antwerp (mede dankzij hem) nu wel rechttrekken.

Batubinsika was de matchwinnaar voor Antwerp met het winnende doelpunt in de 92ste minuut. Er werd hem gevraagd hoe de miraculeuze ommekeer bij Antwerp tot stand werd gebracht. "We hebben in het begin veel te weinig gebracht. We speelden niet intensief en geconcentreerd genoeg."

"Het leek op de match tegen Anderlecht. Het grote verschil is dat we het deze keer wel konden omkeren. We hebben als team karakter getoond dat we wilden winnen vandaag en zo hebben we dit gerealiseerd", zei Batubinsika na afloop van de wedstrijd.

Antwerp eindigt zo de reguliere competite op de 2de plaats (dit is van 1975 geleden). Het geeft Batubinsika een geweldig gevoel: "Dit is echt fantastisch! We staan momenteel 2de en we winnen tegen een ploeg die we in Play-Off 1 ook gaan tegenkomen. Hieruit tanken we vertrouwen om nog meer te bereiken."