"Over een nieuw contract wil ik op dit moment geen vragen beantwoorden" - Refaelov kan nog geen klare wijn schenken

Lior Refaelov speelde een sterke wedstrijd bij Antwerp maar tot op heden is dit nog niet beklonken met een nieuw contract.

Lior Refaelov was de motor bij Antwerp op het middenveld. De Gouden Schoen was met twee assist wederom heel belangrijk voor Antwerp. Al had bij buiten de twee assist zich ook nog op het scorebord kunnen werken want de keeper van Racing Genk was geklopt maar de paal stond juist in de weg.

"Zeker de tweede helft was het een zeer sterke prestatie van ons. We speelden aanvallend en met hoge pressing. We gingen er echt voor en dat is ook de kracht van ons team. Ik ben heel blij dat we zo gepresteerd hebben vandaag en dat we terugkomen van 0-2 en uiteindelijk nog winnen tegen een sterk Racing Genk.

Ik wist dat deze vraag ging komen

Refaelov zijn contract loopt binnen een paar maanden af bij Antwerp. Het contract van De Laet is verlengd en de optie in Buta zijn contract is geactiveerd maar bij Refaelov blijft het windstil. Natuurlijk kreeg hij de vraag voorgeschoteld wanneer hij een nieuw contract tekent: "Ik wist dat deze vraag ging komen" zei Refaelov al lachend. "Ik geef er de voorkeur aan om hierover geen commentaar te geven op dit moment."