LIVE Is de titel al binnen? Club staat 3-0 voor tegen Union aan de rust

Jeroen Deheegher vanuit Jan Breydelstadion
Rust
De geweldige 1-0 van Vanaken
45+2
Forbs wordt opnieuw diep gestuurd, maar tikt de bal te ver voor zich uit. Scherpen kan tussenkomen, al was er wellicht ook sprake van buitenspel.
45+1
Doelpunt van Hans Vanaken (Christos Tzolis)
Het is dan toch 3-0! Tzolis vindt Vanaken en de kapitein van Club kopt buiten het bereik van Scherpen in het hoekje van de kruising binnen. De titelstrijd lijkt beslist te zijn.
45
We krijgen 4 minuten blessuretijd.
45
Vetlesen laat de 3-0 liggen!
Tzolis heeft plots veel ruimte op links en legt centraal terug tot bij Vetlesen. De Noor heeft veel tijd en haalt dan toch uit, Sykes redt nog met de voet.
44
Van den Heuvel houdt 2-1 uit zijn goal!
Zeneli krult de vrije trap richting de verste kruising, Van den Heuvel toont zijn klasse en tikt de bal vanonder de lat over.
42
Gele kaart voor Christos Tzolis
Tzolis loopt Rodriguez aan net voor de zestien, hij krijgt geel van D'Hondt.
39
Het doelpunt werd nog evven gecontroleerd op buitenspel van Siquet, maar hij staat achter de laatste man van Union.
37
Doelpunt van Joaquin Seys (Hugo Siquet)
Forbs geeft de bal goed mee aan Siquet, die achter hem doorloopt naar de achterlijn. De voorzet van Siquet is strak, maar bereikt Seys aan de tweede paal. In een leeg doel kan hij de 2-0 binnenleggen, Club kan zijn 20ste landstitel al ruiken.
37
Na een corner van Union kan Tzolis snel de bal recupereren. Hij stuurt Forbs weg en de Portugees steekt het hele veld over. Forbs probeert Tzolis centraal voor doel te zetten, maar Burgess zit er nog tussen.
33
|
In de zestien van Club botsen Ordonez en Rodriguez, vooral die laatste heeft verzorging nodig.
30
Doelpunt van Hans Vanaken (Christos Tzolis)
Wat een goal! Tzolis legt centraal terug tot bij Vanaken, die van net voor het halve maantje uithaalt. De bal verdwijnt mooi in het zijnet en buiten het bereik van Scherpen, Club staat na een halfuur op voorsprong.
29
|
Vetlesen stuurt Forbs weg, maar Sykes kan nog net terug tot bij Scherpen tikken.
26
|
Khalaili plant zijn arm stevig in de nek van Seys bij een luchtduel, de verdediger van Club moet even bekomen.
24
|
Een eerste echte kans voor Union, een poging van Zeneli wordt afgeblokt door Ordonez. Rodriguez trapt in de rebound ver naast.
22
|
Mechele heeft wat verzorging nodig na een overtreding van Van de Perre, hij kan wel verder.
20
Stankovic kan koppen op de corner, Khalaili kan wegwerken.
|
19
|
Siquet zet scherp voor, Union kan de bal wegwerken. Forbs probeert het in de rebound en knalt vol op Zorgane. Het is wel een corner voor Club.
18
|
Club krijgt een vrije trap op de hoek van de zestien aan de achterlijn, Siquet neemt die na een verzorging voor zijn rekening.
17
Gele kaart voor Ross Sykes
Sykes komt aan de achterlijn te stevig invliegen en plant zijn voet net boven de enkel van Siquet.
13
Sykes kopt een voorzet van Tzolis weg en Stankovic haalt uit met een volley, maar zijn poging wordt afgeblokt.
11
|
Bal van de lijn gehaald
De corner van Seys draait naar de tweede paal, de bal blijft ook even gevaarlijk hangen voor de lijn na een kopbal van Mechele, maar wordt dan toch weggewerkt door Union.
10
|
Club komt dreigen in de zestien van Union. Een omhaal van Tresoldi wordt afgeblokt, Tzolis kan een corner afdwingen.
9
|
Nu toch een foutje van Stankovic dat wordt gefloten, Union krijgt een vrije trap maar Van den Heuvel kan de bal van Zeneli klemmen.
8
|
De duels zijn stevig, maar D'Hondt laat voorlopig begaan.
6
|
Diepe bal van Siquet op Forbs, maar Scherpen zit er goed tussen.
5
Union kampeert nu even voor de zestien van Club, het schot van Sykes strandt op Stankovic.
4
Daar is Tzolis nu met een eerste mogelijkheid, zijn trap met rechts gaat hoog over.
2
|
Club start, met hevige steun van het thuispubliek, met drang naar voren. In de buurt van doelman Scherpen komen lukt voorlopig nog niet.
1
Club Brugge - Union SG: 0-0
18:14
Union speelde drie dagen geleden nog maar de bekerfinale, maar Hubert rekent wel grotendeels op dezelfde spelers. Enkel Van de Perre en Rodriguez stonden toen niet aan de aftrap.
17:27
|
Zoals verwacht staat Van den Heuvel onder de lat bij Club Brugge en komt Vetlesen na een speeldag schorsing weer in de basis. Onyedika begint dan weer op de bank.
Club Brugge:
Dani van den Heuvel
- Hugo Siquet
- Joel Ordonez
- Brandon Mechele
- Joaquin Seys
- Aleksandar Stankovic
- Hugo Vetlesen
- Hans Vanaken
- Carlos Forbs
- Nicolò Tresoldi
- Christos Tzolis
Bank:
Cisse Sandra
- Bjorn Meijer
- Raphael Onyedika
- Romeo Vermant
- Gustaf Nilsson
- Simon Mignolet
- Jorne Spileers
- Lynnt Audoor
- Mamadou Diakhon
Union SG:
Guilherme Smith
- Kjell Scherpen
- Kevin Mac Allister
- Christian Burgess
- Ross Sykes
- Anan Khalaili
- Adem Zorgane
- Kamiel Van de Perre
- Besfort Zeneli
- Kevin Rodriguez
Bank:
Vic Chambaere
- Mohammed Fuseini
- Mateo Biondic
- Anouar Ait El Hadj
- Ivan Pavlic
- Rob Schoofs
- Giorgi Kavlashvili
- Guillaume François
- Ousseynou Niang
- Louis Patris
- Massiré Sylla
- Raul Florucz
- Fedde Leysen
