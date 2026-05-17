Datum: 17/05/2026 18:30
Competitie: Play-off 1
Speeldag: Speeldag 8
Stadion: Jan Breydel

LIVE Is de titel al binnen? Club staat 3-0 voor tegen Union aan de rust

Club Brugge en Union staan voor hun belangrijkste wedstrijd in de Champions' Play-offs. Zet blauw-zwart een stap naar zijn 20ste landstitel of stoomt Union na bekerwinst ook door naar zijn tweede titel op rij.

Alle live matchen
Stand Live
Tijd   Rust 
Jeroen Deheegher vanuit Jan Breydelstadion
Discussieer live mee! Lees 71 reacties...


Scheidsrechter 		Rust


Wat vind je van de match? Laat het weten in de Reacties.
De geweldige 1-0 van Vanaken
45+2
 Forbs wordt opnieuw diep gestuurd, maar tikt de bal te ver voor zich uit. Scherpen kan tussenkomen, al was er wellicht ook sprake van buitenspel.
45+1

Goal 		Doelpunt van Hans Vanaken (Christos Tzolis)
Het is dan toch 3-0! Tzolis vindt Vanaken en de kapitein van Club kopt buiten het bereik van Scherpen in het hoekje van de kruising binnen. De titelstrijd lijkt beslist te zijn.
45
 We krijgen 4 minuten blessuretijd.
45
 Vetlesen laat de 3-0 liggen!
Tzolis heeft plots veel ruimte op links en legt centraal terug tot bij Vetlesen. De Noor heeft veel tijd en haalt dan toch uit, Sykes redt nog met de voet.
44
 Van den Heuvel houdt 2-1 uit zijn goal!
Zeneli krult de vrije trap richting de verste kruising, Van den Heuvel toont zijn klasse en tikt de bal vanonder de lat over.
42
  Gele kaart voor Christos Tzolis
Tzolis loopt Rodriguez aan net voor de zestien, hij krijgt geel van D'Hondt.
39
 Het doelpunt werd nog evven gecontroleerd op buitenspel van Siquet, maar hij staat achter de laatste man van Union.
37

Goal 		Doelpunt van Joaquin Seys (Hugo Siquet)
Forbs geeft de bal goed mee aan Siquet, die achter hem doorloopt naar de achterlijn. De voorzet van Siquet is strak, maar bereikt Seys aan de tweede paal. In een leeg doel kan hij de 2-0 binnenleggen, Club kan zijn 20ste landstitel al ruiken.
37
 Na een corner van Union kan Tzolis snel de bal recupereren. Hij stuurt Forbs weg en de Portugees steekt het hele veld over. Forbs probeert Tzolis centraal voor doel te zetten, maar Burgess zit er nog tussen.
33
 In de zestien van Club botsen Ordonez en Rodriguez, vooral die laatste heeft verzorging nodig.
30

Goal 		Doelpunt van Hans Vanaken (Christos Tzolis)
Wat een goal! Tzolis legt centraal terug tot bij Vanaken, die van net voor het halve maantje uithaalt. De bal verdwijnt mooi in het zijnet en buiten het bereik van Scherpen, Club staat na een halfuur op voorsprong.
29
 Vetlesen stuurt Forbs weg, maar Sykes kan nog net terug tot bij Scherpen tikken.
26
 Khalaili plant zijn arm stevig in de nek van Seys bij een luchtduel, de verdediger van Club moet even bekomen.
24
 Een eerste echte kans voor Union, een poging van Zeneli wordt afgeblokt door Ordonez. Rodriguez trapt in de rebound ver naast.
22
 Mechele heeft wat verzorging nodig na een overtreding van Van de Perre, hij kan wel verder.
20
 Stankovic kan koppen op de corner, Khalaili kan wegwerken.
19
 Siquet zet scherp voor, Union kan de bal wegwerken. Forbs probeert het in de rebound en knalt vol op Zorgane. Het is wel een corner voor Club.
18
 Club krijgt een vrije trap op de hoek van de zestien aan de achterlijn, Siquet neemt die na een verzorging voor zijn rekening.
17
  Gele kaart voor Ross Sykes
Sykes komt aan de achterlijn te stevig invliegen en plant zijn voet net boven de enkel van Siquet.
13
 Sykes kopt een voorzet van Tzolis weg en Stankovic haalt uit met een volley, maar zijn poging wordt afgeblokt.
11
 Bal van de lijn gehaald
De corner van Seys draait naar de tweede paal, de bal blijft ook even gevaarlijk hangen voor de lijn na een kopbal van Mechele, maar wordt dan toch weggewerkt door Union.
10
 Club komt dreigen in de zestien van Union. Een omhaal van Tresoldi wordt afgeblokt, Tzolis kan een corner afdwingen.
9
 Nu toch een foutje van Stankovic dat wordt gefloten, Union krijgt een vrije trap maar Van den Heuvel kan de bal van Zeneli klemmen.
8
 De duels zijn stevig, maar D'Hondt laat voorlopig begaan.
6
 Diepe bal van Siquet op Forbs, maar Scherpen zit er goed tussen.
5
 Union kampeert nu even voor de zestien van Club, het schot van Sykes strandt op Stankovic.
4
 Daar is Tzolis nu met een eerste mogelijkheid, zijn trap met rechts gaat hoog over.
2
 Club start, met hevige steun van het thuispubliek, met drang naar voren. In de buurt van doelman Scherpen komen lukt voorlopig nog niet.
1
 Club Brugge - Union SG: 0-0
18:14
 Union speelde drie dagen geleden nog maar de bekerfinale, maar Hubert rekent wel grotendeels op dezelfde spelers. Enkel Van de Perre en Rodriguez stonden toen niet aan de aftrap.

17:27
 Zoals verwacht staat Van den Heuvel onder de lat bij Club Brugge en komt Vetlesen na een speeldag schorsing weer in de basis. Onyedika begint dan weer op de bank.
Club Brugge: Dani van den Heuvel - Hugo Siquet - Joel Ordonez - Brandon Mechele - Joaquin Seys - Aleksandar Stankovic - Hugo Vetlesen - Hans Vanaken - Carlos Forbs - Nicolò Tresoldi - Christos Tzolis
Bank: Cisse Sandra - Bjorn Meijer - Raphael Onyedika - Romeo Vermant - Gustaf Nilsson - Simon Mignolet - Jorne Spileers - Lynnt Audoor - Mamadou Diakhon

Union SG: Guilherme Smith - Kjell Scherpen - Kevin Mac Allister - Christian Burgess - Ross Sykes - Anan Khalaili - Adem Zorgane - Kamiel Van de Perre - Besfort Zeneli - Kevin Rodriguez
Bank: Vic Chambaere - Mohammed Fuseini - Mateo Biondic - Anouar Ait El Hadj - Ivan Pavlic - Rob Schoofs - Giorgi Kavlashvili - Guillaume François - Ousseynou Niang - Louis Patris - Massiré Sylla - Raul Florucz - Fedde Leysen
VAR komt niet tussen: komen Sykes en Union SG goed weg op Club Brugge? Sowieso domper richting Gent

VAR komt niet tussen: komen Sykes en Union SG goed weg op Club Brugge? Sowieso domper richting Gent

19:00

Club Brugge en Union SG zijn om 18u30 begonnen aan de topper van de speeldag en aan een mogelijk beslissend duel in de titelstrijd in deze Champions' Play-offs. Na een kwar...
🎥 "Mooiste doelpunt uit zijn carirère, klasseflits van zuiverste water": iedereen lyrisch over Hans Vanaken

🎥 "Mooiste doelpunt uit zijn carirère, klasseflits van zuiverste water": iedereen lyrisch over Hans Vanaken

19:30

Dé topper stond op het programma tussen Club Brugge en Union SG. Beide ploegen gingen op zoek naar een belangrijke overwinning om zo hun titelambities kracht bij te zetten....

Club Brugge Club Brugge
van den Heuvel Dani 6.9  
  • Reddingen: 0
  • Weggebokst: 1
  • Geslaagde plukballen: 0
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/3 (0%)
Meer statistieken
Siquet Hugo A 7.62  
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 28/35 (80%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 4/9 (44.4%)
Meer statistieken
Ordonez Joel 7.2  
  • Nauwkeurige passes: 28/30 (93.3%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Meer statistieken
Mechele Brandon 6.53  
  • Nauwkeurige passes: 19/28 (67.9%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Schoten op doelkader: 1
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/10 (30%)
Meer statistieken
Seys Joaquin 7.62  
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 17/20 (85%)
  • Schoten op doel: 1/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Stankovic Aleksandar 6.74  
  • Nauwkeurige passes: 27/32 (84.4%)
  • Schoten op doel: 0/2
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/5 (40%)
Meer statistieken
Vetlesen Hugo 6.48  
  • Nauwkeurige passes: 11/19 (57.9%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/5 (0%)
Meer statistieken
Vanaken Hans ⚽ ⚽ 9.6  
  • Goals: 2
  • Nauwkeurige passes: 36/38 (94.7%)
  • Schoten op doel: 2/2
  • Nauwkeurige lange ballen: 4/4 (100%)
Meer statistieken
Forbs Carlos 6.81  
  • Nauwkeurige passes: 10/14 (71.4%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
Meer statistieken
Tresoldi Nicolò 6.71  
  • Nauwkeurige passes: 7/10 (70%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Tzolis Christos A A   7.91  
  • Assists: 2
  • Nauwkeurige passes: 14/20 (70%)
  • Sleutelpasses: 3
  • Schoten op doel: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 2/2 (100%)
Meer statistieken
Bank
Sandra Cisse  
Meijer Bjorn  
Onyedika Raphael  
Vermant Romeo  
Nilsson Gustaf  
Mignolet Simon  
Spileers Jorne  
Audoor Lynnt  
Diakhon Mamadou  
 

Union SG Union SG
Smith Guilherme 5.55  
  • Nauwkeurige passes: 10/14 (71.4%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/4 (0%)
Meer statistieken
Scherpen Kjell 4.46  
  • Nauwkeurige passes: 6/14 (42.9%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/18 (16.7%)
Meer statistieken
Mac Allister Kevin 6.05  
  • Nauwkeurige passes: 13/16 (81.3%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
Meer statistieken
Burgess Christian 5.79  
  • Nauwkeurige passes: 13/15 (86.7%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
Meer statistieken
Sykes Ross   5.63  
  • Nauwkeurige passes: 13/19 (68.4%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/6 (16.7%)
Meer statistieken
Khalaili Anan 5.96  
  • Nauwkeurige passes: 18/24 (75%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/3 (0%)
Meer statistieken
Zorgane Adem 6.09  
  • Nauwkeurige passes: 24/28 (85.7%)
  • Sleutelpasses: 1
Meer statistieken
Van de Perre Kamiel 5.93  
  • Nauwkeurige passes: 20/24 (83.3%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Meer statistieken
Zeneli Besfort 6.21  
  • Nauwkeurige passes: 15/18 (83.3%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/3 (0%)
Meer statistieken
Rodriguez Kevin 6.19  
  • Nauwkeurige passes: 8/11 (72.7%)
  • Schoten op doel: 0/2
Meer statistieken
Bank
Chambaere Vic  
Fuseini Mohammed  
Biondic Mateo 6.3  
  • Nauwkeurige passes: 4/7 (57.1%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Ait El Hadj Anouar  
Pavlic Ivan  
Schoofs Rob  
Kavlashvili Giorgi  
François Guillaume  
Niang Ousseynou  
Patris Louis  
Sylla Massiré  
Florucz Raul  
Leysen Fedde  

Vooraf

LIVE: Zet Club Brugge grote stap naar 20ste titel of komt Union winnen in het hol van de leeuw?
LIVE: Zet Club Brugge grote stap naar 20ste titel of komt Union winnen in het hol van de leeuw?
Foto: © photonews

Club Brugge en Union staan voor hun belangrijkste wedstrijd in de Champions' Play-offs. Zet blauw-zwart een stap naar zijn 20ste landstitel of stoomt Union na bekerwinst ook door naar zijn tweede titel op rij.

Met nog drie speeldagen te gaan in de Champions' Play-offs is het verschil tussen Club Brugge en Union nog altijd maar één punt in de titelstrijd. Drie dagen na de bekerfinale gaat Union op bezoek bij blauw-zwart. 

Zetten Union of Club Brugge een grote stap naar de titel?

Met bekerwinst op zak kan Union met vertrouwen naar Jan Breydel kunnen komen, dat ook nog een tweede prijs kan pakken. De Brusselaars moeten wel winnen in Brugge om hun lot in eigen handen te houden in de titelstrijd. 

Club Brugge moet niet winnen, maar kan met een driepunter wel een heel grote stap zetten naar zijn 20ste landstitel. In de overige twee wedstrijden moet blauw-zwart dan wel maar een keer meer winnen. 

Van den Heuvel onder de lat, Vetlesen in de basis?

Blauw-zwart zal dat wellicht met doelman Van den Heuvel onder de lat doen, Mignolet zal nog moeten wachten om nieuwe minuten te maken in zijn laatste weken als actieve voetballer. Leko kreeg ook goed nieuws de afgelopen weken. 

Joaquin Seys en Joel Ordonez hielden geen blessures over aan de wedstrijd tegen STVV, terwijl Raphael Onyedika ook op de terugweg zou zijn. Al wordt Vetlesen, die op de vorige speeldag geschorst was, wel opnieuw in de basis verwacht. 

Vorig seizoen in de play-offs kwam Union winnen op het veld van blauw-zwart, dat deed het ook in 2023. Begin oktober vorig jaar won Club met 1-0 van Union, Forbs maakte in de 77ste minuut het enige doelpunt. 

De titelstrijd is beslecht: Marc Degryse zegt of het Club of Union SG wordt

De titelstrijd is beslecht: Marc Degryse zegt of het Club of Union SG wordt

11/05 14

De titelstrijd in de Jupiler Pro League nadert zijn absolute ontknoping. Club Brugge en Union SG blijven nek aan nek strijden om het kampioenschap, maar analist Marc Degrys...

Club Brugge heeft grootheden aan de lijn: deze absolute topclubs hebben al geïnformeerd naar Christos Tzolis

Club Brugge heeft grootheden aan de lijn: deze absolute topclubs hebben al geïnformeerd naar Christos Tzolis

16/05 8

Christos Tzolis blijft week na week indruk maken bij Club Brugge en dat is ook de Europese top niet ontgaan. De Griekse winger speelt opnieuw een ijzersterk seizoen en lijk...

"Dat is geen optie voor hem": Absoluut doemscenario komt dichterbij voor Simon Mignolet

"Dat is geen optie voor hem": Absoluut doemscenario komt dichterbij voor Simon Mignolet

16/05 4

Nog drie speeldagen staan er op het programma in de Champions' Play-offs. En dus is het stilaan alle hens aan dek, ook bij Club Brugge. Die kunnen tegen Union SG een geweld...

Analisten zijn het eens: "Leko zal de druk van Verhaeghe wel voelen"

Analisten zijn het eens: "Leko zal de druk van Verhaeghe wel voelen"

16/05 3

Het worden interessante en drukke dagen voor Club Brugge en Union SG. Zondagavond staat er tussen beide ploegen een duel op het programma dat van cruciaal belang kan zijn i...

LIVE: Zet Club Brugge grote stap naar 20ste titel of komt Union winnen in het hol van de leeuw?

LIVE: Zet Club Brugge grote stap naar 20ste titel of komt Union winnen in het hol van de leeuw?

10:15

Club Brugge en Union staan voor hun belangrijkste wedstrijd in de Champions' Play-offs. Zet blauw-zwart een stap naar zijn 20ste landstitel of stoomt Union na bekerwinst oo...

Ex-spelers van Club Brugge blikken vooruit op cruciale wedstrijd: "Dan is het boeken toe"

Ex-spelers van Club Brugge blikken vooruit op cruciale wedstrijd: "Dan is het boeken toe"

14:10 1

Club Brugge en Union SG staan zondagavond tegenover elkaar in een mogelijk beslissende topper. Met amper één punt verschil kan deze clash de titelstrijd richting geven.

Frank Boeckx ziet sleutel voor Club Brugge voor clash tegen Union SG

Frank Boeckx ziet sleutel voor Club Brugge voor clash tegen Union SG

16:00 1

Club Brugge en Union SG kijken elkaar zondag in de ogen in een mogelijk beslissende titelclash. Frank Boeckx ziet één duidelijk werkpunt voor blauw-zwart.

Play-off 1

 Speeldag 8
STVV STVV 1-1 KAA Gent KAA Gent
Anderlecht Anderlecht 2-2 KV Mechelen KV Mechelen
Club Brugge Club Brugge 3-0 Union SG Union SG
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved