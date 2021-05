Genk won verdiend op bezoek bij Anderlecht

Anderlecht leek lang op weg om een punt uit de brand te slepen, maar invaller Dessers gaf Genk loon naar werken. De Limburgers verdienden de drie punten en maken de titelstrijd toch weer een beetje spannend.

Het grote verschil met drie dagen geleden? Genk speelde een stuk compacter bij balverlies. Anderlecht kreeg deze keer geen ruimte om te voetballen en dat veranderde het spelbeeld helemaal. Ait El Hadj, Verschaeren en Nmecha mochten de bal aannemen op 30 meter van het doel, maar dichter geraakten ze quasi niet.

Nummer 33

Genk had alles onder controle en kreeg nog wat hulp van Sardella. Die had een goeie match gespeeld op Genk, maar kon daar geen vervolg aan breien. En er zijn zekerheden in het leven: de dood, belastingen en Onuachu die scoort. Pijnlijk balverlies - daarna geblesseerd vervangen - en het Nigeriaanse fenomeen mocht zijn 33ste van het seizoen scoren. Nog 3 en hij staat op gelijke hoogte met Erwin Vandenbergh, die er in 1980 (!) 36 scoorde.

Anderlecht leek deze keer niet al te veel in het stuk voor te gaan komen. Zowat alle sterkhouders kenden een mindere match. Maar ook paars-wit kreeg wat steun van de Genkse verdediging. Munoz speelde per ongeluk in de kluts recht in de loop van Nmecha en de Duitser scoorde zijn zestiende. Proper afgewerkt!

© photonews

Anderlecht mocht er heel blij mee zijn. Er was al heel wat kunst- en vliegwerk voor nodig om Onuachu van zijn tweede te houden. Het aanvallende trio bij Genk zorgde voor een ei in de broek van de Brusselse verdediging. Genk had het probleem centraal opgelost door Thorstvedt lager te laten spelen en maakte handig gebruik van de ruimte op de flanken.

Met een dubbele meter voor doel altijd gevaarlijk. Anderlecht zag af en leek klaar voor de slachtbank. Ook Heynen, Ito en Bongonda konden de 1-2 gemaakt hebben, maar de afwerking was iets te slordig. Kompany moest Amuzu en Larsen al op het uur brengen, want Anderlecht was aan het verdrinken in de Limburgse aanvalsgolven. Ze stonden bij momenten met zes in de zestien te kamperen.

Anderlecht kwam er de laatste 20 minuten wel door, maar dat was vooral omdat Genk al veel energie verbruikt had. Maar dan was daar het moment van Cyriel Dessers. Sinds Sinterklaas niet meer trefzeker, maar een rake kopbal bezorgde Genk de drie punten. Genk zet zo Club onder druk, dat morgen moet winnen van Antwerp om donderdag kampioen te kunnen spelen in... Anderlecht. Of anders gaat de druk wel enorm worden...