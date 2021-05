Genkse aanvallers flikken het weer, maar Van den Brom beseft: "Moeilijk om hen te houden"

Onuachu scoorde tegen Anderlecht alweer nummer 33 in deze competitie, Junya Ito was een gesel voor de Anderlechtdefensie en Théo Bongonda was betrokken bij de twee Genkse doelpunten. Andermaal maakten de Genkse aanvallers, met invaller Cyriel Dessers op kop, het verschil.

John van den Brom genoot achteraf van het feit dat uitgerekend Cyriel Dessers het verschil maakte. "Ik ben enorm blij voor Cyriel. We weten allemaal waarom hij niet speelt. Het is een moeilijke periode voor hem, dat weet ik, maar hij is altijd blijven doorgaan. Dat hij in deze fase van de competitie de winnende kan maken, is hartstikke mooi."

Toch was het andermaal Paul Onuachu die de score opende, na een steal van Ito en een droge knal van Bongonda, die doelman Verbruggen niet kon klemmen. Vooral Ito bezorgde Anderlecht heel wat problemen. "Hoe Ito af te stoppen valt? Tja, dat weet ik niet", lacht Van den Brom de tanden bloot. "Hij werd vandaag tot Man van de Match verkozen, maar ik heb hem al beter zien spelen, hoor."

Théo Bongonda speelde niet zijn meest opvallende wedstrijd, maar speelde een beslissende rol in de twee Genkse doelpunten. Het zal hem deugd doen na zijn matige prestatie van afgelopen woensdag. "Ik vond Théo zeker geen non-match spelen woensdag. Dat betekent dat je niets goed zou doen. Zijn drive was heel groot vandaag, net als bij de rest van het team. Ik hoop echt dat we die drie nog lange tijd bij ons kunnen houden, maar dat wordt moeilijk", beseft John van den Brom.