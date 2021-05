Coole Amerikaan stelt ook tegen Anderlecht niet teleur: "If you stay ready, you don't have to get ready"

Jhon Lucumi was onvoldoende fit om aan de topper tegen Anderlecht te beginnen. Mark McKenzie, de 22-jarige Amerikaan van KRC Genk, verving de Colombiaan met brio.

McKenzie kwam in januari over van Philadelphia Union. De tweevoudig Amerikaanse international lijkt de overstap van de MLS naar de Jupiler Pro League moeiteloos te hebben verteerd. McKenzie toonde zich tot dusver steevast een uiterst betrouwbare verdediger: stevig maar correct in de duels, solide in het inspelen, weliswaar zonder franjes.

Dat was zaterdag in het Lotto Park niet anders. Bij het tegendoelpunt werd hij verrast door de ongelukkige deviatie van Munoz, maar voor het overige hield hij Lukas Nmecha stevig in bedwang.

"If you stay ready, you don't have to get ready, zei mijn vader altijd", antwoordde McKenzie op de vraag hoe moeilijk het was om voor deze wedstrijd in de ploeg gedropt te worden. "We hebben vandaag zoveel energie in die wedstrijd gestoken, zoveel strijd geleverd in de duels en in de pressing."

"We mogen fier zijn op deze prestatie, maar we hebben nog twee wedstrijden te gaan. Daarin moeten we nog vechten voor de Champions League en wie weet nóg meer", besluit McKenzie, die in een paar maanden tijd al een aardig woordje Nederlands spreekt.