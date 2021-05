Vincent Kompany moet zich met Anderlecht richten op de derde plaats

Weg Champions League-plaats, daar moeten ze zich bij Anderlecht al bij neerleggen. De Europa League is nog het hoogst haalbare en dat hebben ze zelf ook niet meer in handen. Het verlies tegen Genk kwam zwaar aan.

Kompany was ontgoocheld. "Zoals elke wedstrijd tegen Genk dit seizoen lag het dicht bij elkaar. We hebben heel goeie momenten gehad, maar in de gevaarlijke zone konden we de laatste pass niet geven. Genk moest wel hard werken om ons tot een foutje te dwingen in die zone. Onze iets mindere momenten zijn afgestraft geweest, maar ik kan mijn spelers niets verwijten qua inzet en intensiteit. Dit is heel vervelend, maar we gaan gewoon door moeten gaan."

Al waren het wel weer individuele fouten die hen zuur opbraken. Eerst Sardella met balverlies en daarna Miazga met een onnodige fout. "We moesten aanvallend iets doen en door de blessure van Sardella waren we al vroeg een wissel kwijt. We hadden niet veel opties meer om in te grijpen en dan kies je voor ervaring om het verschil te maken. Maar ja, we geven op het einde een vrije trap weg die totaal onnodig is."