Lukas Nmecha wou geen vragen over zijn toekomst beantwoorden

Lukas Nmecha schijnt een heel toffe gast te zijn in de kleedkamer. Eens hij voor de pers moet verschijnen, zet hij echter een stug masker op. Een masker waar vragen over zijn toekomst op afketsen.

De tweede plaats is zo goed als zeker weg. Dat betekent geen Champions League en dat was toch één van de vereisten van Nmecha om volgend seizoen te blijven. De spits is ambitieus en weet dat hij zich met alweer een goal nog wat meer in de kijker speelde. "Tja, zijn prijs stijgt als hij scoort én als we winnen", zei Vincent Kompany daarover. "Ik weet niet of dat zijn situatie beïnvloedt."

Nmecha zelf wou er weinig over kwijt. "We zullen zien wat er de volgende twee wedstrijden gebeurt", zei hij bits. "Mijn focus ligt enkel daarop en ik ga nu niet over mijn toekomst discussiëren. Of die Europese plaats daar invloed op heeft? Er zijn veel dingen die mijn situatie beïnvloeden, maar ik ga er nu niks over zeggen."