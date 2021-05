Cyriel Dessers: "Of ik getwijfeld heb aan mijn toekomst bij RC Genk? Toch wel"

Na ruim vijf maanden droogte trof Cyriel Dessers nog eens raak in een officiële wedstrijd. Het leverde KRC Genk drie gouden punten op. De blijdschap bij Dessers was logischerwijs enorm groot, al gaf de Nigeriaanse international aan dat hij de afgelopen maanden diep heeft gezeten.

"Zeker de laatste weken ben ik tegen mijn grenzen aan gelopen, het begon heel moeilijk te worden. Sinds wedstrijd vijf is Onuachu erin gekomen en beginnen scoren. Om dan steeds negentig minuten te moeten warmlopen of invallen voor dertig seconden... Dat is moeilijk! Zeker als je weet wat je er allemaal voor doet en laat", gaf een eerlijke Cyriel Dessers aan. "Al geeft deze goal wel ademruimte. Ik ben blij dat ik belangrijk kon zijn voor de ploeg, hopelijk kan ik dit snel nog eens overdoen."

KRC Genk had vorige zomer vier miljoen euro veil voor de topschutter van de Eredivisie. Dessers arriveerde met grote verwachtingen, maar die zag hij gedwarsboomd door een twee meter lange doelpuntenmachine. "Het is gewoon pech dat je achter een Paul Onuachu staat, die alle records van de tabellen veegt. Dat maakt het soms makkelijker om een plaats te geven. Of ik getwijfeld heb aan mijn toekomst bij Genk? Eerlijk, toch wel, ja. We zullen wel zien wat het wordt voglend seizoen. Speelt Paul volgend jaar nog voor Genk en wat zijn de plannen van de club met mij? We zien het wel. Nu blijf ik er vooral in geloven dat we het hoogste kunnen bereiken", besluit Cyriel Dessers.