Van den Brom spreekt het eindelijk uit: "We gingen voor plaats twee, maar door gepruts aan andere kant blijven we in de race"

KRC Genk hield de boot lange tijd af, maar John van den Brom gaf het na de knappe en verdiende zege tegen Anderlecht aan: "Ik geloof in de titel, zeker als je er zo dicht bij bent."

Van de vermoeidheid van afgelopen woensdag leek weinig te merken. "Ik ben enorm fier om als team hier, na die zware match van woensdag, zo te komen spelen. We probeerden hen niet aan de bal te laten komen, met veel energie en volle druk erop. Daardoor konden we de bal ook makkelijker in bezit houden. In de tweede helft zijn we doorgegaan op het elan. We kwamen hier om te winnen. Enerzijds om de afstand met Anderlecht groter te maken."

"Maar we kunnen er niet meer om heen: we hebben de druk nog ergens anders gelegd. Het wordt een heel mooie week", beseft Van den Brom. KRC Genk nadert tot op twee punten van Club Brugge, dat zondag de degens kruist met Antwerp.

"Ik geloof altijd in de titel, zeker als je er zo dicht bij bent. Club Brugge werd al als kampioen beschreven, dat gaat nu even niet meer. De druk ligt nu bij hen, dus we gaan zien hoe ze daarmee om zullen gaan. Zolang er hoop is, is er leven. We gingen vol voor plaats twee, maar door gepruts aan de andere kant blijven we in de race voor de titel. En dat is mooi", lacht Van den Brom.