Porto raast voorbij Club en klopt Mignolet vier keer, Vanaken en Lang missen elks een strafschop

Club Brugge ging kansloos onderuit tegen FC Porto. De terugwedstrijd eindigde net zoals de heenwedstrijd op 0-4. Club blijft leider in zijn poule maar ziet Porto tot op één puntje naderen.

De Portugezen waren met één doel naar Brugge gekomen en dat was de kwalificatie veiligstellen. Porto plaatste zich voor de volgende ronde als het de volle buit meenam uit Jan Breydel.

In aangename openingsminuten zagen we vooral hoe de bezoekers zin hadden in een avondje Champions League en al vroeg op voorsprong hadden moeten staan. Otavio bediende met een knap lobje de vrijstaande Eustaquio maar die faalde van dichtbij en plaatste de bal over het doel van Mignolet. Club kwam vervolgens drie keer erg goed weg op nog geen twee minuten tijd. Een flipperkastfase in de zestien zorgde voor een Portugese hoekschop die bij Uribe terecht kwam, de middenvelder kon zijn schot niet kadreren. Taremi had luttele seconden later de bal in de netten moeten leggen maar één op één tegen Mignolet faalde hij door over doel te schieten.

Mignolet moest zich na 393 minuten voetballen in deze CL-campagne dan toch eens omdraaien. Mechele blunderde achterin met een slecht inspeelpass in de voeten van Otavio, die bediende Taremi en zag hoe de Iraniër de 0-1 in de verste hoek binnen legde. Club kon enkele keren dreigen maar de echte grote kansen bleven uit, rusten geblazen met een verdiende voorsprong voor Porto.

De tweede helft begon met een knotsgekke fase. Na een hoekschop van Club blijft Mechele liggen in het strafschopgebied waarop scheidsrechter Oliver werd gevraagd om naar de beelden te bekijken. Daarop is te zien hoe Carmo de Bruggeling natrapt dus de bal werd op de stip gelegd. Een koud kunstje voor Vanaken zou je denken, maar de Brugse kapitein miste zowaar. Gelukkig voor Club mocht de elfmeter hernomen worden. Deze keer zette Noa Lang zich achter de bal maar ook hij zag zijn schot gered worden door Diogo Costa. De vierde strafschop op rij die de doelman van Porto stopt.

Als Club zijn kansen niet afmaakt dan doet Porto dat aan de overkant wel. Na opnieuw een blunderende Mechele kwam de bal bij Evanilson terecht die de 0-2 simpel binnen werkte. Nog geen drie minuten later gaf Eustaquio de doodsteek, hij stond moederziel alleen aan de tweede paal en trapte in twee keer tijd de bal voorbij Mignolet.

Ook in het slotkwartier was Porto meer dan dominant, Club werd met momenten van de mat gespeeld en kwam niet meer in zijn spel. Taremi maakte er na een knappe combinatie in de zestien 0-4 van. In de slotminuten had Jutglà de aansluitingstreffer aan zijn voet, maar Costa redde opnieuw. Club ging kansloos ten onder en ziet de Portugezen naderen tot op één punt.